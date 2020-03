Oslo viderefører tiltak til etter påske

Oslo kommune viderefører alle koronatiltak til og med 13. april, i tråd med nasjonale bestemmelser.

Publisert: 24.03.2020 kl 20:13

OSLO: Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå. Her er pressemelding fra Oslo kommune om med siste nytt tirsdag kveld:

Nytt siste døgn:



Oslo kommune viderefører smittevernstiltak til 13. april

Nettmøte for barn med ordfører og byråder onsdag

Viderefører tiltak til 13. april

De tiltakene som er innført i Oslo kommune for å bekjempe spredning av koronasmitte videreføres minst til og med 13. april. Oslo kommune vil så snart som mulig oppdatere gjeldende forskrifter til å harmonere med nye føringer fra regjeringen.

– Vi endrer nå forskriftene for Oslo, slik at de harmonerer med de nye kravene. Nå gjelder det at alle virksomheter må sikre at ansatte og besøkende må kunne holde 2 meters avstand. Alle serveringssteder og andre bedrifter som holder åpent må sikre at de etterlever disse kravene. I tillegg skjerpes reglene for utendørs ansamlinger: kun fem personer kan samles i grupper utendørs, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Følgende tiltak er blant dem som videreføres til og med 13. april:



Alle barnehager og skoler holder stengt. Foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn gis et tilbud om tilsyn.

Alle Oslo kommunes bibliotek, kulturskole, idrettsanlegg, svømmehaller, markastuer, idrettsanlegg, fotballbaner og museer er stengt.

All alkoholservering er forbudt. Steder som serverer mat eller har take-away, kan fortsatt holde åpent, men må kunne sikre at gjester og ansatte kan holde avstand på to meter (oppdatert forskrift kommer).

Alle ansatte i Oslo kommune pålegges hjemmekontor med mindre de innehar en samfunnskritisk funksjon slik som personell innen helse, brann, vann, avløp, renovasjon og strøm, i tillegg til andre nøkkelfunksjoner sentralt i kommunen.

Nettmøte for barn med ordfører og byråder onsdag

Det er mange barn som har spørsmål om den situasjonen vi er inne i. Noen barn savner skolen, noen er litt utrygge og andre kjeder seg. Andre barn er redde og har det vondt.

Nå inviterer vi barna i Oslo til et nettmøte med ordfører Marianne Borgen, skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og byråden som har ansvar for kultur og idrett, Rina Mariann Hansen. Her det er mulig for barn å stille spørsmål direkte. De tre vil svare på spørsmål og fortelle litt om hva som skjer, hva de som bestemmer i Norge har sagt at vi skal gjøre og hva som skjer fremover.

Nettmøtet strømmes direkte på Oslo kommunes Facebook-side og YouTube-kanal onsdag 25. mars kl. 14.00.

Nettmøtet er fint også for voksne som omgås barn for å få noen tips til hvordan man kan snakke med barna om situasjonen. Det vil være muligheter til å stille spørsmål underveis i kommentarfeltet. Man kan også stille spørsmål i forkant ved å sende en e-post til barn@oslobystyre.no, merket med «Nettmøte for barn». Vi forsøker å besvare alle spørsmål, enten underveis i sendingen eller som skriftlige svar.