Tennisklubben tillot spill i strid med koronareglene

Folk som har passert tennisanlegget på Madserud, har gjort store øyne når de oppdager at det er aktivitet med voksne spillere i boblehallen.

MADSERUD: - Går det an da? Selv har jeg fått beskjed av min tennisklubb at det er helt uaktuelt å få spille tennis som voksen, på grunn av koronarestriksjonene. Det skal vel gjelde alle, spør en av våre lesere, som har observert voksne spillere i Oslo Tennisklubbs boblehall.

Akersposten har fått tilsendt både bilder og video som viser godt voksne som spiller på to ulike baner sist helg.

Under samme tak

Oslo kommune har forbudt all innendørs aktivitet for dem som er født tidligere enn 2008. Det står: Innendørs idrettsanlegg er stengt for alle fra og med 8. klassetrinn og oppover. Det er kun tillatt med organisert trening for barn under ungdomsskolealder.

Men på Oslo Tennisklubbs (OTK) hjemmeside står det i helgen under «Hvem kan spille»:

• Barn født 2008 og senere som deltar på kurs eller tar privattimer

• Familier som bor under samme tak

Daglig leder i OTK, Reidar Nilsen, bekrefter at klubben har tolket regelverket slik at det åpner for at familier på denne måten kan få spille tennis innendørs.

På spørsmål om denne tolkningen for eksempel er forankret i Tennisforbundet, svarer Nilsen at dette er klubbens egen avgjørelse.

Reglene helt klare

Spørsmålet er om OTK selv kan bestemme om familier som bor under samme tak kan komme og spille.

Vi rettet spørsmålet til bydelsoverlege i Bydel Ullern, Olaf Hesle.

- Reglene for Oslo kommune er helt klare med hensyn til hvem som kan drive aktiviteter i innendørsanlegg. Det åpner ikke opp for at barn og voksne under samme tak kan spille sammen, sier Hesle, som vil ta kontakt med OTK for å få mer informasjon om klubbens praksis.

Senere på dagen får vi på nytt kontakt med Hesle som har snakket med representanter for OTK.

- Jeg har i den anledning gitt råd og veiledning. Min oppgave er å følge opp avvik i bydelen, slik at det blir til det beste for bydelens befolkning. Det er viktig med tips i en slik sak. Da kan vi følge opp og eventuelt avdekke avvik, sier Hesle.

Legger seg flate

Senere er «familier som bor under samme tak» blitt fjernet fra OTKs hjemmeside. I tillegg står det: "OTK har blitt kontaktet av lokale helsemyndigheter og blitt informert om at vår forståelse av smittevernreglene ikke har vært helt korrekt. Det er kun organisert trening og privattimer for barn født 2008 og etter som er tillatt i bobla."

Daglig leder i OTK, Reidar Nilsen bekrefter kontakten med bydelsoverlegen og at klubben umiddelbart tok konsekvensen av de råd og innspill bydelsoverlegen kom med.

- Vil du si at klubben har brutt kommunens bestemmelser med hensyn til bruk av innendørs idrettsanlegg?

- Vi var i god tro og mente det var greit at de som bor sammen kunne spille tennis sammen. Bydelsoverlegen hadde forståelse for denne konklusjonen og mente også at tennis er lite smittefarlig. Samtidig understreket han at voksne i bobla ikke er tillatt og det har vi tatt til etterretning.

- Kan du forstå at andre som ønsker sterkt å spille tennis og som ikke har muligheten, reagerer på at et slikt unntak fra bestemmelsene blir gjort.

- Jeg skjønner det og mener fortsatt at tennis ikke burde vært omfattet av smittevernreglene. Men, vi har lagt oss flate og kansellert alle bestillinger av bane som er gjort fremover.

- Tror du dette vil få konsekvenser for klubben med hensyn til brudd på koronareglene? I andre tilfeller har det vanket bøter med betydelige beløp.

- Jeg håper ikke det, i og med at det er snakk om en «ærlig feil». Det var ikke noe forsøk på å komme rundt ting. Jeg ser at vi ikke har satt oss godt nok inn i smittevernreglene. Vi har ikke forstått dem godt nok, sier Nilsen.

