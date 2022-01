Siste døgn er det registrert 1.033 nye koronasmittede i hovedstaden. Dermed har Oslo passert 100.000 smittetilfeller siden pandemiens start i mars 2020.

Publisert: 04.01.2022 kl 08:10

OSLO: Til sammen har 100.660 Oslo-beboere vært smittet av korona siden landet først stengte ned for snart to år siden.

– Det minner oss om at pandemien ble større og varte lenger enn vi trodde, sier helsebyråd Robert Steen til NTB.

Han mimrer tilbake til påsken 2020. Da trodde han pandemien kom til å vare til godt over sommeren.

– Da så vi ikke for oss denne typen smittetall. Nå passerer vi 100.000 smittede, og vi hører hva FHI sier om at til sjuende og sist så skal nok alle smittes, sier Steen.

Én av sju

Han påpeker at 100.660 smittede utgjør én av sju innbyggere i Oslo og 25 prosent av de smittede i hele Norge.

Hovedstaden har dermed vært et episenter for smitten i landet.

– Slik har det vært gjennom hele pandemien. Oslo har hatt det største trykket. Det er naturlig. Det er her flest folk bor. Det er her vi bor tettest. Det er her mobiliteten er, både innenlands og utenlands, sier Steen.

Han minner om at Oslo også har levd med de strengeste koronatiltakene.

– Vi var nedstengt i 187 dager. Det fins ingen andre kommuner i Norge som har hatt en så stor belastning, sier helsebyråden.

Stor smitteøkning

I januar og februar ligger smittetallene an til å øke både i Oslo og i Norge, sier Steen. Og de kan komme til å øke mye.

– Det betyr at vi igjen kommer til å være urolige for helsevesenet vårt. Både som en direkte konsekvens av koronafaren, men kanskje også som en konsekvens av at man har behov for helse- og omsorgstjenester som man er redd for at blir satt ut av spill som en konsekvens av mye smitte, sier Steen.

Han frykter dette scenarioet kan bli en realitet de neste månedene og er tydelig på at vaksiner er det sterkeste virkemiddelet vi har for å bøte på en slik utvikling.

– Vi er igjen i et kappløp mellom vaksiner og virus. Men her i Norge er vi iallfall i en slik situasjon at vaksinene kan få et forsprang på viruset, sier Steen.

Ullern og Vestre Aker

Det er meldt om 113 nye smittede siste døgn i bydelene Ullern (50) og Vestre Aker (63).