Oslo har lavest andel vaksinerte i Norge

Oslo har blant de laveste andelene førstedoser i befolkningen, og lavest andel andre- og tredjedoser. Det kommer fram i FHIs ukesrapport.

Publisert: 06.01.2022 kl 08:45

OSLO: 89 prosent av Oslo-beboere over 16 år hadde fått minst én vaksinedose mot korona. Snittet for landet er 91 prosent, mens kun Rogaland har en like lav andel som Oslo, ifølge FHI.

Når det gjelder andre dose, er det 83 prosent av Oslos befolkning som har fått den. Det er 3 prosent lavere andel enn i landet som helhet, og lavest blant samtlige fylker, skriver Avisa Oslo.

Når det gjelder tredje dose, hadde Oslo også lavest andel her. En andel på 28 prosent er 11 prosentpoeng lavere enn i Innlandet. Det er også 6 prosentpoeng under snittet for hele Norge.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester mener at tallene ikke tar høyde for andelen av befolkningen som har gjennomgått covid-19, og derfor skal ha en vaksinedose mindre.

– Oslo har flest smittede gjennom pandemien, og når man tar med de som har bygget beskyttelse gjennom å ha vært smittet, ligger Oslo på snitt i landet, skriver avdelingen i en epost.

De påpeker også at Oslos unge befolkning gjør at andelen som har fått en tredje dose blir lavere, i og med at det er en mindre andel av befolkningen i de øvre aldersgruppene. (©NTB)