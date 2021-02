Oslo-folk satte testrekord onsdag

Rekordmange har tatt koronatest i Oslo den siste uken. Bare de siste fire dagene har over 15 000 Oslo-folk testet seg. Onsdag ble det satt ny dagrekord med 4168 tester.

Publisert: 19.02.2021 kl 14:55

OSLO: – Økt testing er et av våre viktigste våpen i kampen mot de muterte variantene av viruset. Forsterket smittesporing medfører nå at alle nærkontakter skal teste seg. At så mange har testet seg de siste dagene, blant annet på grunn av byrådets oppfordring, er veldig gledelig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Med økt testing øker også smittetallene noe, men jo mer av smitten vi oppdager jo mer effektivt blir vårt arbeid med smittesporing, karantene og isolasjon. Dermed øker sjansen for å stoppe smittekjeder og slå ned koronaviruset, sier Johansen.



Etter at de muterte variantene av viruset ble oppdaget i Oslo, har kommunen ytterligere intensivert arbeidet med testing, smittesporing, isolasjon og karantene. Selv med økt testaktivitet den siste uken, er det mye ledig testkapasitet. Oslo kommune kan på nåværende tidspunkt teste 35 000 personer i uken. På bakgrunn av økte smittetall har byrådet ønsket at flere skal teste seg, og i løpet av de fire første dagene denne uken har altså over 15 000 oslofolk testet seg. Dermed har kommunen passert testtallet for hver av de foregående ukene. Det er teststasjonene på Adamstuen og Bryn som tester desidert flest i Oslo etterfulgt av Aker og Mortensrud.

– Etter at smitten har gått nedover i Oslo siden starten av januar, har smitten igjen begynt å øke. Det er flere lokale utbrudd rundt i byen, og vi er særlig bekymret for økt smitte blant ungdom. Denne uka er det allerede avdekket 42 smittetilfeller i aldersgruppen 16–19 år, mens det i hele forrige uke bare ble avdekket 20 tilfeller. Det er en kraftig økning på kort tid. Nå er det helt avgjørende at ungdom og foreldre tar situasjonen på stort alvor. Begrense sosial kontakt, holde avstand og være nøye med håndhygienen. Det viktigste er at du holder deg hjemme når du er syk og at du tester deg, sier Johansen.

Testtilbud i hele byen, drop-in og oppsøkende arbeid

Oslo kommune har over lang tid brukt testing målrettet som et virkemiddel for å få ned smitten i bydelene som har vært hardest rammet. I tillegg til 19 permanente testasjoner over hele byen, har flere mobile teststasjoner blitt flyttet rundt i byen ved behov, blant annet i forbindelse med massetesting av boligområder og skoler. Fire teststasjoner er åpne for drop-in, og det tar nå kort tid både å få time til koronatest og få svar på sin prøve.

– For å kunne åpne opp mer, er det helt avgjørende at vi får avdekket mest mulig smitte og få stoppet smitten før den sprer seg. Vi tar sikte på å fortsette den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av Oslo, men hvis smitten fortsetter å stige må vi igjen sette på bremsen. Jeg vil på det sterkeste oppfordre oslofolk til å være restriktive og forsiktige gjennom vinterferien. Senker vi skuldrene nå, kan prisen være strengere restriksjoner i lengre tid, sier Raymond Johansen.