«Oslo får vann, men hva får vi?»

Jeg mener at vi burde få noe tilbake når Oslo kommune nå tar fra oss «hundejordet». Det skriver 10-åringen Linus Ramm, elev ved Huseby skole.

Publisert: 14.02.2020 kl 15:05

Innlegget er publisert med tillatelse fra Linus’ foresatte. Red.



Rett over veien for Huseby skole ligger stedet der det nye vannforsyningsanlegget skal komme. Det vil bli mye bråk og støv for oss skolebarn som leker rett over veien.

For det første er vi barn Norges framtid, og hvis vi kommer skitne og fulle av støv inn etter hvert friminutt synes jeg rett og slett at dere burde ta dere råd til noe som en slags «belønning» for at vi holder ut alt dette bråket.

I tillegg til at det vil bli mye bråk for oss og støv vil det også bli vanskelig å konsentrere seg med all sprengingslyden.

For det tredje mener jeg at dessuten har vi jo allerede mistet et uteområde. Før så pleide skolen å gå på tur i skogen, men så kom den amerikanske ambassaden rett utafor huset mitt.

På Huseby skole har vi en basketballbane, den er det mange som bruker. Vi har en ballbaneliste hvor det står hvem som har de diverse banene og når de har dem. Vi i 5.klasse har basketballbanen 2 ganger hver uke, mens 7.klasse har den fire ganger, og dessuten blir det nesten alltid diskusjoner mellom oss og 7.klasse.

Kanskje dere mener at vi burde løse diskusjonene selv, men det er ikke like enkelt som dere tror, fordi det ender jo bare opp med at ingen av oss får ha banen, og da får jo ingen spille, så hvis det kommer en diskusjon kan jo en av oss bare flytte oss til den andre banen.

Ja, vi trenger et vannanlegg, men vi burde få noe i gjengjeld for det, som en basketballbane.

Linus Ramm, 10 år

Huseby skole

