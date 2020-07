Oslo-barn vil at foreldrene skal drikke mindre

Ingen andre steder i landet sier flere barn at de skulle ønske foreldrene drakk mindre alkohol sammen med dem.

OSLO: – Tendensen er den samme, enten vi spør om familieselskap, sydenferie eller 17. mai. Nesten uansett hvilken anledning det er snakk om, er andelen som sier de har ønsket at foreldrene drakk mindre signifikant høyere i Oslo, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til i en pressemelding fredag.

Barna reagerer

Undersøkelsen, som er utført av Ipsos på vegne av Av-og-til, har spurt 965 barn i alderen 8 til 19 år hvordan de opplever foreldres alkoholbruk i ulike settinger.

– I Oslo sier hvert tiende barn at de har ønsket at foreldrene drakk mindre. Hvert fjerde barn sier de har opplevd at det ble ekkelt fordi de voksne drakk alkohol, og like mange har opplevd at foreldrene ikke orket å finne på noe sammen med dem fordi de var bakfulle. Det finnes altså ganske mange barn som betaler en relativt høy pris for foreldrenes alkoholbruk, sier Eriksrud.

Mer drikking i Oslo

Hun tror de høye tallene speiler at alkoholbruken i Oslo også ligger klart høyere enn resten av landet.

– Vi vet at Oslo-folk drikker mer, og vi ser fra våre undersøkelser at de er har mer liberale holdninger til alkoholbruk i settinger der det er barn tilstede, sier Eriksrud.

Når voksne forandrer seg

Hun ber foreldre være ekstra bevisste når de velger å drikke alkohol sammen med barn.

– Barn merker at vi voksne forandrer oss før vi merker det selv. Det vi ser på som positive effekter av alkohol, at vi ler litt høyere eller snakker litt mer, kan se skummelt ut med barneøyne. Barn blir redde og utrygge når foreldrene begynner å oppføre seg annerledes enn de pleier, sier Eriksrud.



Hun understreker at det ikke trenger å bety at man aldri kan ta seg et glass vin når det er barn tilstede.

– Ta gjerne et glass rosevin på balkongen, eller en pils til hamburgeren, men pass på mengden. Når vi spør barna hvor mye de synes voksne kan drikke, svarer det store flertallet 0, 1 eller 2 glass. Jeg tenker det er en beskjed vi bør ta på alvor, sier Eriksrud.

Har du opplevd at mamma eller pappa er ekstra sliten/eller ikke orker å finne på noe dagen etter at de har vært på fest og drukket øl, vin eller brennevin?

Spørsmål: I hvilke av disse anledningene har du ønsket at foreldrene dine drakk mindre øl, vin eller brennevin?