Oppskriften på å felle trær på naboens tomt

Plan- og bygningsetaten og bystyret sa nei til å felle treet, mens Fylkesmannen mener det er greit.

Publisert: 19.06.2020 kl 11:40

RIS: Akersposten skrev om naboen som tok seg inn på annen manns grunn og satte i gang felling av et stort tre. Etter at treet var ribbet for grener og halvt tatt ned, klarte den eldre damen som eier treet å stoppe arbeidet, men da var treet allerede ødelagt. Lenger inn på tomten ble toppen av et annet tre beskadiget på samme tid, før arbeidet ble stoppet.

Nei fra etater og politikere - ja fra fylkesmann

Eier av treeet forteller til Akersposten at hun aldri har gitt tillatelse til felling, at hun ble varslet om felling per SMS etter at hun hadde lagt seg – og våknet påfølgende morgen av at et trefellingsselskap var i ferd med å ta ned et tre på eiendommen hennes. Til alt overmål var dette et tre som på grunn av sin størrelse var underlagt søknadsplikt i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Ikke nok med det. Trefellingsselskapet visste ikke at oppdragsgiver/nabo hadde bedt dem om å felle på annen manns eiendom og heller ikke at det var unnlatt å søke om å felle treet.

Etter reaksjon fra Plan- og bygningsetaten, har naboens advokat søkt om dispensasjon til å felle treet. I dispensasjonssøknaden står det at treeier hadde gitt tillatelse til felling, noe hun benekter på det sterkeste og varslet etaten om dette. Det hører med til historien at trefellingsselskapet også var i ferd med å felle et annet tre lenger inn på tomten. Her ble toppen skåret av før de ble stoppet.

TOK TOPPEN PÅ DENNE: Lenger inn på tomten gikk trefellerne løs på dette treet, men ble stoppet etter å ha tatt toppen. Foto: privat

Da man trodde at saken hadde funnet sin løsning etter at Plan- og bygningsetaten og senere bystyrets byutviklingsutvalg hadde sagt nei til at nabofellerne skulle få dispensasjon, satte Fylkesmannen etatens vedtak til side og ga dispensasjon likevel. Hovedbegrunnelsen var at fellingen gir «Økt kvalitet på begrensede uteoppholdearealer og økt bokvalitet anses å ha klart større verdi enn ulempen ved at ett tre fjernes i et ellers frodig grøntområde.»

Betingelsen for å gi dispensasjon er altså at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.

I og med omstendighetene rundt trefellingen skulle man tro at andre momenter enn treets sjenanse for uteoppholdsarealer og bokvalitet for naboer ville bli lagt til grunn. Treet sto jo der da naboene ferdigstilte ny bolig i 2017 og etablerte uteoppholdsareal, så det var ingen nyhet at treet utgjorde en forskjell.

Gir så Fylkesmannens avgjørelse et frislipp for alle dem som irriterer seg over et eller flere av naboens trær? Det er mange med uteoppholdsarealer som er i samme situasjon som de nevnte naboene.

Akersposten spør Fylkesmannen

Vi spurte Fylkesmannen i Oslo og Viken om følgende:

Det gjelder altså felling av tre i .....(adressen er anonymisert). Akersposten er blitt kjent med vedtaket og vil gjerne ha svar på følgende spørsmål: Betyr vedtaket at en hvilken som helst nabo kan ta seg inn på annen manns grunn for å felle et tre med omkrets langt over 90 centimeter, og det uten tillatelse fra treeier med begrunnelse at treet begrenser uteoppholdsareal av god kvalitet? Fylkesmannen begrunner innvilgning av dispensasjon med «Økt kvalitet på begrensede uteoppholdearealer og økt bokvalitet anses å ha klart større verdi enn ulempen ved at ett tre fjernes i et ellers frodig grøntområde.» Det er ikke med i vurderingen at treeier helt klart har sagt nei til felling på sin grunn. Det er en påstand fra klagers side at tillatelse er gitt som følger saken, men det er udokumentert. Derimot er det dokumentert i saken at treeier har motsatt seg felling. I en merknad i Plan- og bygningsetatens innsyn skriver treeier: «Jeg viser til sakens dokumenter hvor det uriktig hevdes fra advokatfirmaet ........ (anonymisert) i sin søknad om dispensasjon av 28. mai 2019 at det forelå tillatelse fra meg til å felle et stort furutre på min eiendom. Dette er ikke korrekt.» Treeier oppgir at hun dessuten fikk varsel om felling av to trær om kvelden etter at hun hadde lagt seg

og våkner opp om morgenen av at noen har tatt seg inn på tomten og startet felling. Trefellingsselskapet beklaget overfor Akersposten og at de ikke var klar over at treet sto på annen manns grunn. Det hører med til historien at dette treet hadde spesiell betydning for den eldre damen som bor på stedet. Det er også klart at klager har et nybygg på tomten og at treet sto der da det ble søkt om rammetillatelse for utbygging av tomten. Akersposten kan ikke se at noen av momentene over er tatt med i Fylkesmannens avgjørelse. Spørsmålet er altså: Kan en nabo ta seg inn på annen manns grunn, uten tillatelse, felle et tre med en omkrets godt over 90 cm – en meter over bakken og forvente å få dispensasjon for felling i etterkant med begrunnelse «Økt kvalitet på begrensede uteoppholdearealer og økt bokvalitet anses å ha klart større verdi enn ulempen ved at ett tre fjernes i et ellers frodig grøntområde.»

Fylkesmannen svarer

Seniorrådgiver Ann-Kristin Ødegaard ved juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken svarer så:

Fylkesmannen bemerker at det ikke er gitt noen dispensasjon som følge av vårt vedtak. Vi har vurdert vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 og kommet til at de er oppfylt. Saken er sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Ingen har krav på dispensasjon, jf. «Kommunen kan» i § 19-2 første ledd. Den vurderingen ligger i all hovedsak til det kommunale selvstyret. Når det gjelder privatrettslige forhold er hovedregelen at bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til dette ved søknad etter plan- og bygningsloven, med mindre det fremstår som «åpenbart» at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettighetene som søknaden forutsetter, jf- plan- og bygningsloven § 21-6.

Plan- og bygningsetaten svarer

Tolkningen av svaret må da være at Plan- og bygningsetaten kan gjøre noe hvis det er «åpenbart» at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter som søknaden forutsetter.

Vi rettet spørsmålet til Plan- og bygningsetaten, som etter en viss betenkningstid tar en avgjørelse på at de i tråd med Fylkesmannens avgjørelse vil gi tiltakshaver dispensasjon.

Etaten skriver i dispensasjonsvedtaket at «etaten legger til grunn Fylkesmannnes vurderinger og konkluderer med at i denne konkrete saken, vil økt kvalitet på begrensede uteoppholdsarealer og bokvalitet, ha større verdi enn ulempen ved at et tre fjernes i et ellers frodig grøntområde.

Hva så med omstendighetene rundt trefellingen? Er det «åpenbart» at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter som søknaden forutsetter? I dispensasjonsvedtaket fra PBE står det også at: Hva gjelder pågang mot de ansvarlige for fellingen er dette noe etaten vil vurdere, men det har ingen påvirkning på utfallet av dispensasjonssøknaden.

Jon Erik Reite Bang, enhetsleder for avdeling for byggeprosjekter i Plan- og bygningsetaten, sier at etaten har stor forståelse for at dette er en vanskelig sak for eieren av treet.

- Vi mener at felling av treet er en ulempe for miljøet og naturmangfoldet. Eiendommen vil miste et stort tre, som bidrar til økt biologisk mangfold og det grønne preget i området. Fylkesmannen er overordnet myndighet for kommunene. Derfor følger vi Fylkesmannens vurdering og gir dispensasjon til felling av treet. Vi konkluderer med at i denne konkrete saken har økt kvalitet på begrensede uteoppholdearealer en større verdi enn ulempen ved at ett tre blir fjernet, sier Reite Bang.

Hva så med de privatrettslige forholdene?



- Kommunen skal i utgangspunktet ikke ta stilling til privatrettslige forhold. Vi påpeker likevel at her er det privatrettslige forhold som kan gjøre at trefellingen ikke kan gjennomføres. Det er også slik at en tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke er en avgjørelse i privatrettslige forhold. Kommunen kan ilegge et overtredelsesgebyr, fordi naboene her gikk i gang med fellingen uten nødvendige tillatelsene. Derfor vil vi vurdere om vi skal følge opp saken mot de ansvarlige for fellingen, men det påvirker ikke utfallet av denne dispensasjonen, sier Reite Bang.

Der står saken i dag, mens en forundret eldre kvinne, uten advokathjelp, og flere andre klør seg i hodet over motstridende vedtak.