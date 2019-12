«Knivstikking, selvmord, natteuro og vold er en realitet jeg vokste opp med. Den ønsker jeg ikke tilbake. Jeg unner heller ingen andre å oppleve den.»

Publisert: 05.12.2019 kl 10:10

Det skal i disse dager avgjøres i bydelsutvalget om Hovseter skal bli mottaksområde for tungt rusbelastede, psykisk lidende, og økonomisk vanskeligstilte. For Hovseter vil dette være som å rykke tilbake til start, og samtidig viske ut alt det arbeidet som prosjektet Hovseterløftet har fått til.

Rett skal være rett. Omtanken for disse menneskene er riktig. Planen for gjennomføring av hjelpen står imidlertid til stryk. Alle som har bodd på Hovseter eller gått på ungdomsskole her, vet at Hovseter har en dyster historie å vise til. Helt siden stedet ble etablert som nysosialismens pilotprosjekt for integrering, har stedet hatt utfordringer med gjengkriminalitet, alkohol- og narkotikamisbruk, og svært pleietrengende mennesker. Alt dette i tett kontakt med barnefamilier, skoleelever og eldre.

At disse menneskene er en belastning for miljøet de blir plassert i, er den realiteten vi må forholde oss til. Det er ikke det samme som å si at man synes stygt om pleietrengende. Når man skal utforme bydelspolitikk, må man imidlertid kalle en spade for en spade. En beslutning om å gjøre om Hovseter til mottaksområde for disse gruppene vil ikke gjennomføres i et vakuum. Dagens og fremtidens beboere vil kjenne dette på kroppen. Knivstikking, selvmord, natteuro og vold er en realitet jeg vokste opp med. Den ønsker jeg ikke tilbake. Jeg unner heller ingen andre å oppleve den.

Selv måtte jeg leve med disse problemene gjennom hele oppveksten. Da lærere og medelever trygt kunne dra hjem etter endt skoledag på Hovseter begynte en ny hverdag. Fylt med usikkerhet og farer. Av og til kunne det virke som at det ikke var lys i enden av tunnelen.

Overraskende nok har ikke forslaget vært ute på høring hos relevante instanser. Verken skolen, fritidsklubbene, nærliggende barnehager eller skoler har blitt informert. Det er et sykdomstegn ved demokratiet at tiltak forsøkes gjennomført i det skjulte.

Nå som Hovseter har fått et flunkende nytt Hovseterhjem for eldre, idrettshall og ballbinge for unge, og fått den velkjente Klubben på fote, virker forslaget om omplassering for tung belastede nærmest som en forsinket aprilspøk. Prosjekt Hovseterløftet skulle være en felles innsats mellom politikere, nære institusjoner som skole- og idrett, og beboerne. Hvorfor kun de førstnevnte har fått drøfte det nevnte forslaget, er for oss beboere et mysterium.

Integrasjon av svakerestilte inn i mer velfungerende områder var planen for Hovseter. Den planen har vært, og er, en total farse. Ren og skjær plassering av mennesker etter eget forgodtbefinnende er ikke annet en naiv drømmetenkning. Integrasjon skjer gjennom utjevning, og det er gjennom utjevning at innvandrerbefolkningen og etniske nordmenn i Hovseter-området har funnet sammen.

All den tid bydelen, byrådet eller kommunen ikke har en uttalt politikk for hvordan de tungt belastede og psykisk lidende skal hjelpes, kan ikke Hovseter bære denne byrden. Vi på Hovseter ble godt integrert fordi vi vokste opp i et raust nærsamfunn. Vi fikk være med på idrett og barnebursdager. Dette er utenkelig for tungt narkomane og pleietrengende psykiske pasienter.

Nå er det på tide at ikke bare Hovseter, men også resten av Vestre Aker, står sammen for å hindre at det historieløse omplasseringsforslaget blir vedtatt.

Det vil være avgjørende for Hovseters fremtid å få mest mulig støtte fra lokalbefolkningen, og alle som bryr seg om bydelens fremtid ønskes velkommen. Møtet i Vestre Aker bydelsutvalg avholdes den 12. desember, kl. 17:00-20:00 i BU-salen i det gamle FO-bygget. Ironisk nok langt fra der forslaget vil gjennomføres.

Fahad Abby

Hovseter

