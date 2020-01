– Opplev museet med roboten

– Robotene vil i fremtiden gi oss mye hygge og nytte, og du og jeg kan være med på så mye mer. Det er noe å se fram til, sier Joop Cuppen, prosjektleder i Seniornett Norge. Han holder foredrag i inn- og utland om den digitale utviklingen.

OSLO: – Du kan oppleve museet med en robot. Vil ikke det være helt fantastisk for dem som ellers ikke ville fått den opplevelsen? Inntrykkene fra et museum, en konsert eller hva det nå kan være en har deltatt i ved bruk av et digitalt verktøy.

Cuppen understreker at teknologien ikke løser ensomhetsproblemer, men at det kan være et nyttig hjelpemiddel på veien fram til fellesskapet og det sosiale liv.

En har noen i huset

Det å ha teknologi i huset i form av sensorer eller et eller annet form for robotics, kan faktisk bety at en opplever at en har noen å snakke med. En dukke eller bamse kan gjøre samme nytten, men den digitale hjelperen kan kanskje bidra med mer.

– En kan tenke seg at hvis et normalt mønster brytes, så vil teknologien kunne melde fra til hjemmetjenesten at noe er galt.

– Hva tenker du på?



– Hvis en person faller, kan sensorteknologi varsle hjemmetjenesten.

Lignende varslinger er allerede i bruk. For eksempel hvis en står opp om natten og ikke kommer tilbake i sengen innen rimelig tid, så sendes det er varsel. Eller hvis en glemmer å slå av platene på komfyren vil en komfyrvakt overvåke dette og automatisk slå av platene.



– Hjelperen – som du godt kan gi et navn – kan også ha språk. Da kan en få svar. Da er tausheten brutt og en form for en enkel dialog i gang. For en del mennesker kan dette være av betydning og med på å gjøre hverdagen lettere.

Det finnes flere elektroniske hjelpemidler i dagens samfunn. En kan for eksempel få hjelp til å huske å ta tabletter til riktig tid.

– Teknologi og kanskje en bevegende liten elektronisk skapning kan gi trygghet på flere måter. Da kan en bo hjemme lenger fordi en har en visshet om at hjelpen kommer hvis noe skjer. Det er viktig å skape den følelsen, sier Cuppen og viser til at digitale og intelligente løsninger kan bidra til nettopp det.

På pulten

– Du kan gå på skolen selv om du ligger hjemme i sengen. Da står det en robot på pulten din, og du får med deg alt som skjer i klasserommet. Eller som en av barna som bruker denne type robotteknologi sa: «Roboten min får meg til å føle at jeg ikke har blitt glemt».

Cuppen sier at mange barn og unge vil i årene framover kunne gå på skole på denne måten.

– Hvis en blir lenge syk eller at en skade fører til et lengre fravær, vil det ikke lenger føre med seg hull i undervisningen.



Enkelte får i dag skoleløpet ødelagt på en slik måte at det blir forstyrrende for den videre veien i livet.

Cuppen sier at kommunene kan bygge opp en helt annen omsorg for befolkningen ved å ta i bruk elektroniske hjelpemidler.

– Vi må se på mulighetene dette gir oss for mer interessante og tryggere liv. Vi er bare i støpeskjeen på dette området, sier Joop Cuppen og legger til at vi må komme i gang med en teknologi, som kan gi oss rikere liv og gode opplevelser - selv om kroppen ikke alltid kan være med på notene. Sykdom og alderdom er ikke lenger en begrensning.