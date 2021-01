Oppfordres til å kontakte politiet

Foreldre og barn i Oslo vest er bekymret etter flere hendelser der barn er forsøkt lurt inn i en bil på skoleveien.

Publisert: 19.01.2021 kl 12:35

BESTUM/BJØRNSLETTA/LYSEJORDET: – Per nå er vi ikke kjent med anmeldelser, opplyser pressesjef Unni T. Grøndal i en e-post til Akersposten.

Videre skriver hun at politiet oppfordrer de som har kontakt med barn som opplever dette, til å melde fra til politiet så de blir kjent med det.

– Gjerne så raskt som mulig så det eventuelt kan igangsettes operative tiltak, skriver hun.

Som Akersposten tidligere har omtalt, har det de siste to ukene vært meldt om at barn både på Lysejordet, Bjørnsletta og Bestum er forsøkt lokket med godteri av en mann.



Jo tidligere politiet får beskjed, jo bedre kan de gjøre jobben sin. Rektorene ved de aktuelle skolene, Bestum, Lysejordet og Bjørnsletta, har hatt kontakt med politiet, men det presiseres at det er foreldre som må anmelde sakene.

Fagfolk som Akersposten har vært i kontakt med, understreker: Det er svært sjelden at det er totalt fremmede som misbruker barn. Like fullt skaper hendelsene frykt. Det skal ikke være slik at barns skolevei ikke er trygg.

– Om dette skulle skje med deres barn, må dere umiddelbart ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, sier Ellen Bergsland, rektor ved Lysejordet skole. Hun viser til en hendelse ved skolen for to uker siden, der et barn ble forsøkt lokket med godteri.

– Hovedappellen min er at de voksne som får høre om slike hendelser tar kontakt med politiet. Skolene kan ikke anmelde forholdet, dette må foreldre gjøre dette selv, sier hun.



Videre viser Lysejordet-rektoren til Akersposten at det går en viktig balanse i å ikke skremme, men samtidig opprettholde det viktige vedlikeholdsarbeidet som foreldre har.

– Hendelsene er en viktig påminnelse om at foreldre må holde en jevnlig dialog med barna sine om ikke å bli med noen, hverken i bil eller på andre måter. Uansett hva de blir lokket med.

Bergsland oppfordrer til at foreldre sørger for at barna går sammen til og fra skolen, og at det organiseres følgegrupper der det ikke allerede finnes.

Ved akutte tilfeller, ring 112. For øvrige henvendelser til politiet, ring 02800. https://www.politiet.no