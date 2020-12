Bydelsutvalgene i Vestre Aker og Ullern ber bydelsdirektørene om å søke samarbeid med andre bydeler på områder der man har få ansatte for å styrke fagmiljøet, øke kvaliteten i tilbudet og oppnå stordriftsfordeler.

Publisert: 18.12.2020 kl 17:10

I går vedtok begge bydelene sine budsjetter med samme budskap til administrasjonene; et bredere samarbeid for å styrke fagmiljøene, øke kvaliteten og oppnå stordriftsfordeler. Både Vestre Aker og Ullern bydel har en stor grad av aktive og ressurssterke innbyggere som scorer høyt på sosiale og økonomiske kriterier som gjennomsnittsinntekt, utdanning og helse. Bydelene preges også av et lavt antall brukere, sammenlignet med andre bydeler, innen tjenester som NAV, barnevern og psykiatri/rus. Det er nettopp disse tjenestene de to bydelsutvalgene nå ønsker at bydelsadministrasjonene ser på tettere samarbeid, både faglig og administrativt.

En annen ting som taler for et nærmere samarbeid er at de to bydelenes innbyggere i stor grad beveger seg på tvers av bydelene. Mange av begge bydelens unge går på Ullern og Persbråten videregående skole, det er også elever fra begge bydelene på Ris ungdomsskole. Innbyggerne benytter seg av også av fritidstilbud, gjør sine daglige innkjøp og besøker venner og familie i begge bydelene.

De to gruppelederne for Høyre ber nå administrasjonen i 2021 sette et økt fokus på samarbeid innen disse sektorene, og også se til andre deler hvor bydelene vil dra nytte av tettere samarbeid.

Coronapandemien har økt ledigheten i bydelene og pågang av personer som trenger bistand fra NAV. 2021 vil derfor bli et viktig år for å få arbeidsledige raskt ut i arbeid. Ved et godt samarbeid på tvers av bydelene, og ved å kunne benytte fagressurser i begge bydeler, mener Høyre vil gi positive resultater. Høyre mener et tett samarbeid administrativt på sikt kan redusere de administrative kostnadene, ved en bedre ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler.

En annen sektor bydelsutvalgene nå foreslår tettere samarbeid er innen barnevern. Barneverntjenesten i bydel Ullern har de siste to årene hatt en vekst i antall familier som har behov for tiltak fra barneverntjenesten, og i bydel Vestre Aker har antall dyre plasseringer ført til et merforbruk. Kompleksiteten i sakene har økt. Derfor mener bydelsutvalgene at et tettere faglig samarbeid vil bidra til økt kvalitet i tjenesten og bidra til at flere barn får tidlig hjelp. Høyre vil ha et godt og sterkt barnevern som ivaretar barnas og familienes beste. Da trengs høy kompetanse i bydelene slik at kvaliteten på tjenestene blir høy.

Bydelene er allerede i dag gode på å søke samarbeid innen helsesektoren og bydelene har et tett samarbeid i spesialisthelsetjenesten for å sørge for at de møter brukerne på lik måte og med spesialister i front. Ung Arena, FACT (fleksibel og ambulant oppfølgingsteam), almennFACT, eldreFACT og rusFACT, samt aktivitetshus for rusmisbrukere. Bydelene forventer at samarbeidet allerede vil gi effekt i 2021. I tillegg planlegges det to samarbeidsprosjekter mellom bydelene i 2021 innen helsesektoren. Det ene prosjektet er også med Frogner bydel om integrerte tjenester og helhetlig pasientforløp sammen med Diakonhjemmet sykehus DS. Det andre prosjektet er fallforebyggende tiltak som ledes av Helseetaten. Prosjektene skal bidra til forebyggende innsats, samt bedre pasient- og tjenesteforløp. Ullern og Vestre Aker bydel deler også en pårørendekoordinator, som jobber på tvers av bydelene.

Bydelsutvalgene ønsker å kunne tilby innbyggerne de aller beste tjenestene, og mener tett samarbeid vil være til det beste for brukerne, samtidig som det kan være kostnadsbesparende.

Anita Leirvik North

Gruppeleder i Vestre Aker Høyre

Ingrid Hopp

Gruppeleder i Ullern Høyre