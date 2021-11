Ønske om bedre samspill med barna? Delta i en foreldregruppe!

Foreldrerollen og samspillet med egne barn kan for mange oppleves som fantastisk flott, men samtidig tidvis krevende. Det finnes heldigvis hjelp og veiledning som kan bidra til at vi som foreldre forstår våre barn bedre og som kan styrke samholdet i familien. Fra og med januar 2022 skal Bydel Vestre Aker starte opp nye grupper med foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Program (ICDP), og du er hjertelig velkommen til å delta!

Publisert: 09.11.2021 kl 10:25

Bydel Vestre Aker arrangerer nye foreldregrupper på nyåret og utover våren. Første kurs avholdes allerede i slutten av januar, og alle møtene vil ha fysisk oppmøte. Programmet er ment for alle foreldre som har lyst til å styrke samspillet med sine barn (0-18 år). Foreldreveiledningen går over 8 uker når veiledningen gjennomføres på norsk. Dette innebærer at man samles én gang i uken og møtet varer omkring halvannen til to timer. I løpet av gruppemøtene blir man introdusert for 8 ulike temaer for godt samspill, som er kjernen i ICDP.

ICDP er et veiledningsprogram hvor målet er å styrke barns oppvekstvillkår gjennom veiledning av deres omsorgspersoner. Programmet har et særlig fokus på barns fortolkningsposisjon, slik at vi som foreldre og fagressurser bedre kan forstå barnas atferd og kommunikasjon. Dette fokuset gjør at det er mulig for omsorgspersoner å justere seg etter barnas behov og fremme barnets selvfølelse, læring og selvregulering over tid. Under møtene gis deltakerne anledning til å dele egne erfaringer og tildeles hjemmeoppgaver til neste samling.

Etablering og utvikling av ICDP-tilbudet i Bydel Vestre Aker

Vestre Aker tok først i bruk ICDP i 2018 etter at lokale ildsjeler tok initiativ til å starte opp slike foreldregrupper. I utgangspunktet var programmet et tilbud til minoritetsspråklige foreldre i bydelen, men med tiden har tilbudet utvidet seg til å favne alle foreldre. I tillegg tilbyr bydelen veiledning av ansatte som jobber med barn og unge, eksempelvis ansatte i barnehager og ungdomstilbudet B7, ettersom de har en viktig rolle som sekundære omsorgsgivere og tilknytningspersoner.

I dag har veiledningsprogrammet fått et godt fotfeste i bydelen og er underlagt Oslohjelpa. Det jobbes likevel kontinuerlig med å forbedre ICDP-tilbudet. I tråd med dette målet har enda flere ansatte i bydelen blitt sertifiserte som ICDP-veiledere. Nylig ble også Tijana Milic ansatt som ny ICDP-koordinator. På sikt er det også ønskelig å tilby egne grupper til ungdomsforeldre.

Meld din interesse og delta i en foreldregruppe

Er du er interessert i å høre mer om programmet eller melde deg på en ICDP-gruppe på nyåret? Ta kontakt med bydelens ICDP-koordinator Tijana Milic på følgende e-post tijana.milic@bva.oslo.kommune.no eller telefonnummer 994 83 307.

Frist for påmelding er 15. januar 2022.

Vi gleder oss stort til å starte opp med nye grupper og håper på å se deg der!