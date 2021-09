Innsendere mener Bestumkilen er en svært attraktiv tomt, som innebærer et enormt potensiale for den nye Skøyenbyen og bydelens kobling med fjorden. En offentlig tilgjengelig fjordpark er en selvfølge.

Publisert: 06.09.2021 kl 13:34

Det at en større del av arealet for dagens båtopplag reguleres til bebyggelse behøver ikke å bety at kommunen fortest mulig skal selge unna tomtene for å skaffe seg kortsiktig gevinst. Tvert om ligger det her et potensiale for å på lengre sikt skape verdier og utvikle et levende byområde for rekreasjon, med kulturtilbud og møteplasser tilgjengelig for allmenheten. Den kommunalt eide tomten gir en unik mulighet for å stille krav ved gjennomføring av planene for Bestumkilen.

I planen som foreligger er det tilrettelagt for svømmehall / flerbrukshall, ro- og padlefasiliteter, barnehage og park med sjøbad, boliger, kontor, næring og hotell, kulturtilbud og andre offentlige formål. ‘Sentrumsformålet’ som er foreslått for bebyggelsen gir en fleksibel ramme og vil f.eks. også kunne romme en videregående skole.

Hoffselvas utløp i Bestumkilen skal åpnes opp og gjøres tilgjengelig for allmennheten. Med bebyggelse med blandede formål og boliger vil vi få en park med liv hele året i møte med fjorden.

Områdereguleringen for Skøyen og Bestumkilen er et overordnet rammeverk for den videre planleggingen av området. Foreslått bebyggelse er et fleksibelt utgangspunkt for programmering. Park og promenade, sammen med grøntdraget parallelt med Hoffselva, kan utformes på en måte som tilfører området natur.

Potensielt kan det bygges opp mot 500 boliger i Bestumkilen. Boligbebyggelsen bør få en blanding av boliger for folk flest, studentboliger og ikke-kommersielle utleieboliger – og gi et tydelig bidrag til en tredje boligsektor. Dette er viktig for å sikre et sosialt mangfold i bydelen.

En miljøvennlig utvikling av området må sikres ved videre detaljregulering av de ulike delfeltene. Utviklingen må bidra til økt mangfold og en sosialt bærekraftig by. Bestumkilen kan bli et kommunalt pilotprosjekt for miljøvennlige løsninger og materialbruk, nye og varierte boformer, teknologiske løsninger (smartby) og alternative gjennomføringsmodeller med offentlig og privat samarbeid. Dette krever politisk vilje og handlekraft, og gode prosesser for medvirkning.

Et rødgrønt byråd har alle forutsetninger for å få til en miljøvennlig og sosialt bærekraftig utvikling av Bestumkilen med dette rammeverket. Arbeiderpartiet la nettopp fram en vekstplan for Oslo. Denne foreslår politikk som også fremmer en god utvikling av Skøyen. Nå trenger vi en regjering som spiller på lag med Oslos offensive rødgrønne byråd!

Henning Klouman og Gard Titlestad

Ullern Arbeiderparti