Det sier leder for anlegg i Vestre Akers Skiklub, Frank Aubert. Han frykter at hallen kan bli stengt for både idrettslag og Voksen skole i mange måneder fremover.

Publisert: 14.01.2021 kl 12:57

VOKSEN/VESTRE AKER: I disse dager jobbes det på spreng i bydelene for å finne egnede lokaler for massevaksinering i forbindelse med korona-pandemien.

– Det er nå fire bydeler i Oslo som ikke har funnet et egnet sted for massevaksinasjon, og blant disse er bydelene Vestre Aker, sier Inger Thommessen, rådgiver til bydelsdirektøren i Bydel Vestre Aker. Hun er nå prosjektleder for korona-vaksinering i bydelen.

Store krav til lokasjon

Flere lokasjoner er nå under utredning, og det gjenstår å se hvor bydelen velger å lokalisere vaksineringen. Det er store krav til lokaler. Det skal blant annet være gode parkeringsmuligheter, stort inngangsområde, toaletter med universell utforming, plass til minst tre sluser, stort venteområde, plass til lagring av utstyr, godt internett, garderober og pauserom.

Det anslås at arealet bør være minst 1000 kvadratmeter stort, og det er spesielt viktig i forhold til smittevern. Da sier det seg selv at det ikke er flust av steder å velge imellom i våre bydeler.

Frykter at det blir Voksenhallen

– Vi har jobbet intensivt med kartlegging av lokaler og har vært på mange befaringer siden bydelen fikk oppdraget 17. desember. Vi ser nå at de få idrettshallene i vest er blant stedene som kan være aktuelle.

Prosjektleder Thommessen bekrefter at Voksenhallen er blant alternativene i Vestre Aker.

– Om Voksenhallen «tas» til vaksinasjon, er det helt krise for oss, sier leder for anlegg i Vestre Akers Skiklub (VASK), Frank Aubert. Han forteller at selvom en del idrett nå er stengt ned på grunn av pandemien, er hallen daglig i bruk av Voksen skole til gymtimer.



– Dessuten har badminton-avdelingens elitespillere stadig trening er tre ganger i uken. Der er rundt 15 i aktivitet, sier han.

Aubert har fått signaler om at man i første omgang er ute etter lokaler i seks måneder, kanskje lenger. Han frykter at dette vil gå hardt utover aktiviteten til både idrettslaget og skolen.

– Dette er krise for idrettslaget, også økonomisk, sier han. VASK bruker vanligvis hallen til futsal (fotball), volleyball, innebandy, badminton og allidrett. De håper at det utover vinteren igjen vil åpnes for mer aktivitet, men det blir vanskelig hvis hallen skal brukes til vaksinering syv dager i uken fra morgen til kveld.

Haster

Aubert håper at bydelen finner et annet lokale. Prosjektleder Inger Thommessen vil ikke nå opplyse om hvilke andre lokaler de har på blokka, men hun ser problemene som oppstår hvis de må ta Voksenhallen.

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke å ta i bruk idrettshaller, og vi vet at det da vil komme reaksjoner. Samtidig er vi under et stort tidspress, sier Thommessen, som forteller at vaksinasjonen er i gang, og i startfasen skjer dette i bydelsadministrasjonens lokaler i FO-bygget på Huseby. Snart vil imidlertid kapasiteten her være for liten, spesielt når man skal i gang med andregangs-vaksinasjoner.

Bydel Vestre Aker er den bydelen i Oslo med flest eldre innbyggere over 65 år.

– Vi vurderer nå to-tre lokasjoner, sier Thommessen, som sier at det haster å få tatt en beslutning.

Korona-vaksinasjon i Oslo Informasjon fra Oslo kommune:

Oslo har startet massevaksineringen Oslo kommune har opprettet 15 vaksinasjonssentre, og har i dag startet vaksineringen av hjemmeboende innbyggere. Det skriver Oslo kommune i en pressemelding torsdag.



– Byrådet gjør alt vi kan for at kommunen skal kunne vaksinere så mange som mulig så raskt som mulig. Jeg er veldig glad for at første runde med vaksinering på i sykehjem og omsorgsboliger nå er ferdig, og at vi kan gå i gang med innbyggere som bor hjemme, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Det er innbyggere over 85 år som vaksineres fra og med i dag. Deretter følger yngre innbyggere i alderskohorter på fem år. Når alle innbyggere over 65 år er vaksinert fortsetter kommunen vaksineringen med innbyggere under 65 år. De med sykdommer prioriteres først. Alle bydeler har etablert egne vaksinasjonssentre som åpner denne uken. Her kan man vaksinere opptil 63.000 innbyggere per uke. I tillegg åpner fire regionale sentre i februar, som kan bistå de største bydelene. De kan vaksinere opptil 44.800 innbyggere i uka. Det gir Oslo ha en samlet kapasitet til å kunne vaksinere opptil 110.00 innbyggere i uka. – Tempoet på vaksineringen vil i stor grad påvirkes av hvor mange vaksiner vi får tilgang til, og jeg har store forhåpninger til at Oslo som episenter for koronapandemien i Norge vil bli prioritert, sier Johansen. Ved utgangen av uke 2 vil Oslo ha mottatt 9.000 koronavaksiner, der 7800 kommer produsenten Pfizer og 1800 fra produsenten Moderna. Den første dosen Moderna-vaksine settes i Bydel Grünerløkka på fredag. – Vaksinen er trygg, gratis og frivillig, og jeg oppfordrer alle til å ta den. Innbyggere vil bli kontaktet for timeavtale, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).