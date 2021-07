Han imøtegår innlegget til Lysakerelvas fiskeforening og mener det var all grunn til å varsle så mange som mulig om at en lokkeflom var på vei.

Publisert: 15.07.2021 kl 11:46

Lysakerelvas fiskeforening varslet at det skulle lages en flom på 4 kubikkmeter per sekund (4000 liter per sekund). Dette innebar en økning fra cirka 800 liter per sekund, som var vannføringen på formiddagen den 6. juli.

Grunnen til å trekke sammenligningen med tragedien i 2009 var at den gangen hadde vannføringen gått fra 800 liter per sekund til cirka 2300 liter per sekund over 2-3 dager med mye regn. Dette er en helt vanlig hendelse om sommeren. Denne tredoblingen i vannmengden var og er nok til å endre badekulpen ved Røa idrettsbanen fra en utfordrende, men brukendes badested, til en frådende malstrøm med så mye luft i vannet at det ikke er oppdrift for den som hopper ut i.

Når en slik endring i vannmengde ble varslet å skje i løpet av noen titalls minutter på en varm sommer ettermiddag, er det all grunn til å sikre at så mange familier som mulig får advarselen. Akersposten er det eneste mediet som har dekning som trengs.

At fiskeforeningen ønsker å lure laks og sjøørret opp til Fåbrofossen, er naturlig for dem når det ble åpnet for fiske fra 1. juli. At Vann- og avløpsetaten i Oslo gikk med på å lage flom uten å konferere med andre etater, for eksempel vassdragsansvarlig i Bymiljøetaten, eller med Oslo Elveforum, er vanskelig å godta. Elveforvaltning er et innviklet greie. Fiskere utgjør bare en av mange grupper mennesker som bruker Lysakerelva.

All honnør til Akersposten for sin raske handling den 6. juli.

John Tibballs

Styreleder i Lysakervasdragets Venner