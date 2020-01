Om Lilleaker før, nå og i fremtiden: Smekkfullt!

Det var fullt hus på Stoppestedet onsdag kveld da Lilleakerforum inviterte til arrangementet «Lilleaker – historie og fremtid».

Publisert: 23.01.2020 kl 12:55

LILLEAKER: Så mange kom at man på grunn av brann- og rømningsforskrifter til slutt måtte stenge dørene. Noen av dem som ikke fikk plass valgte å stå i døra og høre bydelsutvalgets leder Carl Oscar Pedersens og adm. dir. Olav Lines i Mustad Eiendom synspunkter på byggeplanene for Lilleaker – og undertegnede i LilleakerForum.

Lilleaker er et pressområde der det ligger mellom to trafikk-knutepunkter, nemlig Lilleaker i nord og Lysaker i sør. Det betyr at så vel utbyggere som planmyndigheter kaster seg over dette området. Man ser hvordan dette allerede har – og sannsynligvis i økende grad, vil materialisere seg i et betydelig antall nye boliger i mindre og større prosjekter.

Onsdagens arrangement tok utgangspunkt i historien om Lilleaker, som er helt spesiell der stedet har vokst frem fra et industriområde hvor særlig Mustad har hatt en styrende hånd på rattet. Det spesielle er jo at Mustad i dag nesten 150 år senere fortsatt har denne hånden på rattet. Nå er det gamle industriselskapet blitt en rent eiendomsselskap.

Undertegnede viste hvordan industrien vokste frem og hvor man gjennom flere år fikk en voldsom befolkningsvekst. Dette resulterte i utviklingen av et helt lite samfunn langt vest i kommunen med butikker, skole og boliger, hvor arbeiderboligene sto sentralt. Her bodde det flere hundre mennesker i små leiligheter.

Noe er bevart på Lilleaker, men dette var på ingen en selvfølge. Mustad som eier ville egentlig rive de to arbeiderboligene som fortsatt sto midt på 1990-tallet i forbindelse med utviklingen av CC Vest og nødvendig infrastruktur i området. Sterke protester og direkte aksjoner førte til at dette ikke ble noe av, og til slutt kom Riksantikvaren med fredningsvedtak. Da hadde faktisk rivningen så smått begynt – og i lang tid kunne man se en stor presenning som dekket endeveggen på den ene av arbeiderboligene.

Bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen (til v.) og adm.dir. Olav Line i Mustad Eiendom var tilstede under arrangementet og fortalte om både betenkeligheter rundt det voldsomme byggepresset på Lilleaker og planer om utbyggingen av Lilleaker hvor Mustads prosjekt den nye Lilleakerbyen er vesentlig.

Dagens Mustad har en annen holdning til dette, og bruker nå ikke ubetydelige midler på å bevare både de to arbeiderboligene samt Schlägergården og Fåbro. Blant annet har man jo innredet en av leilighetene som en museumsleilighet hvor man kan se hvordan folk bodde for 120 år siden. Leiligheten er for øvrig åpen første søndag i hver måned, og man blir her guidet av folk fra LilleakerForum.

Olav Line kommenterte Mustads store planer om Lilleakerbyen, men ingenting er avgjort hva som egentlig kommer til å skje. Mustad har skapt en helhetlig plan for dette området som blant annet innebærer 2000 boliger, kino, bibliotek, serveringssteder og et helt nytt CC Vest.

Det er ingen hemmelighet at det foreligger noe uenighet mellom Mustad og Oslo kommune – blant annet gjelder dette p-plasser knyttet til et eventuelt nytt CC Vest.

Carl Oscar Pedersen sa at hans bydel Ullern er under et større byggepress enn noen gang. Og han mente det er viktig å ikke gå for fort frem, og at man tar tilstrekkelig hensyn til de mennesker som bor her og som skal flytte inn.

Han berømmet samtidig Mustad for å jobbe for en helhetlig plan hvor folk flest har mulighet for påvirkning og hvor det eksisterer en god dialog med bydelen.

Neste arrangement i regi LilleakerForum er 1. april på Stoppestedet med tema ”Lilleaker og Ullern under krigen”.

