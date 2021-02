I SVs tilsvar til Høyres debattinnlegg i Akersposten, mener SV-representantene blant annet at Høyre er mer opptatt av konkurranse enn av arbeidsforholdene for dem som utfører oppgaver.

Publisert: 06.02.2021 kl 17:42

Ifølge Høyres svar til SV i Akersposten 13. januar er det ikke noe mål at alle bydelens oppgaver skal tilbys av private. Det er fint. Men det er et problem at Høyre virker mer opptatt av konkurranse enn av arbeidsforholdene for dem som utfører oppgaver. Konkurranseutsetting og kjøp av tjenester som svar på en gjeldstynget økonomi, er etter vårt syn typisk høyrepolitikk. Det er også typisk å skylde på de ansatte («svak innkjøpskompetanse og oppfølgning») – og på for lave tildelinger fra byrådet.

Kompetansebygging virker

Vestre Aker SV har sans både for effektivisering og forbedringer. Vi foreslår ikke «økt pengebruk, utelukkende vekst i offentlige ansatte og fjerning av private tjenester» som universalløsning. Vi mener at kompetanse- og kapasitetsbygging i bydelens egen administrasjon fremmer effektiv ressursbruk, jamfør den klare positive utviklingen – og innsparingen – i bydelens barnevern de to siste årene.

Vi mener ikke at alle private tjenester alltid og overalt er negativt. Men hvis private omsorgstjenester i noen tilfeller er billigere enn offentlige eller ideelle tilbud, kan det ha flere årsaker, for eksempel at de ansatte har dårligere lønns- og pensjonsvilkår. Eksempel: Minstelønns¬satsene for ansatte i Norlandias barnehager er lavere enn i Oslo kommune. Ansatte i Norlandia-barnehager som ble overtatt av kommunen i 2019, fikk opptil 40.000 i lønnsøkning. Og det er som det skal være. Barnehageansatte skal tjene anstendig.

Velferden skal være best mulig, ikke billigst mulig

Samtidig som en del private barnehager lønner ansatte dårligere, har det vist seg utrolig lukrativt for kommersielle aktører å investere i barnehager (jf. NOU 2020-13). Velferdsstaten skal ikke alltid være billigst mulig å drifte. Velferden skal være best mulig for dem den er til for. Det gjøres best ved å sikre at hver krone som bevilges til velferd, faktisk går til velferd, og ikke til å berike noen få.

Har vi støttet høyrepolitikk?

Høyre lurer på om SV og Arbeiderpartiet har støttet høyrepolitikk, fordi vi ikke har fremmet mange dissenser og mindretallsforslag. En del av forklaringen er at Høyre, med og uten Frp, i en årrekke har hatt 2/3 flertall i bydelsutvalget, og derfor ofte har kunnet styre med både saker, debatt og avstemninger nærmest som de selv ville. I lengden er ikke slikt så sunt for demokratiet. At vi har valgt å stemme for flertallets forslag som det nest beste, betyr altså ikke at vi er enige i Høyres forslag. Men vi bør åpenbart forklare stemmegivningen litt oftere.

Ideologisk? Javisst

Høyre beskylder i sitt innlegg SVs politikk for å være «ideologisk». I regjeringsplattformen fra 2013 heter det (vår utheving): «Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskaping, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.»

Med all respekt: Høyres politikk er nøyaktig like ideologisk som ethvert annet partis politikk.

Høyre skriver i Akersposten at deres foreskrevne vei ut av uføret (konkurranseutsetting) ikke tillates (av bystyrets flertall) «av ideologiske grunner. Hvis noe bør kalles uansvarlig, så er det.» Dette er en mer ensidig og spesiell beskrivelse av virkeligheten enn vi vanligvis møter. SV er gjerne med på å finne gode løsninger og er innstilt på kompromisser, men utgangspunktet bør være et annet. Faglig vurdering og rolig drøfting er mye bedre.

Ellen Lange

Representant for SV i Vestre Aker bydelsutvalg

Kjell-Torgeir Skjetne

Vara til bydelsutvalget og SVs representant i BMSI-komiteen

Helge Waal

Vara til bydelsutvalget og SVs representant i HOVE-komiteen