En ny bok, "Oslo Vest", forteller om hovedstadens tre vestlige bydeler, Ullern, Vestre Aker og Frogner. – Boken er et øyeblikksbilde fra året 2020, for de tre bydelene gjennomgår nå store endringer, sier forfatter – og tidligere Akersposten-journalist – Morten Malmø.

Publisert: 30.10.2020 kl 10:30

MAKRELLBEKKEN: Forfatteren, som bor på Makrellbekken, har bodd i Oslo vest nesten hele livet. Han var også i mange år journalist i Aftenposten, men det var i Akersposten og Ullern Avis den unge journalist skrev sine første artikler.

– Den gang var det to aviser, én for Ullern/Bygdøy og én for Vestre Aker, de var papiraviser og redaktøren for begge het Sigmund O. Norlund. Jeg intervjuet i 1975 fornøyde boligkjøpere som nettopp hadde flyttet inn i de nye blokkene på Hovseter og skrev om byggingen av det gamle Hovseterhjemmet, sier Malmø.



– Jeg husker også en artikkel jeg skrev i 1976 om hvor uframkommelig det var ved Smestadkrysset. Den hadde passet like godt i dag, sier Malmø.

Året uten snø

Alt i dette året 2020 er litt spesielt.

– Fordi det er koronapandemi er noen avbildet med munnbind i boken. 2020 var også det året det nesten ikke var snø i de vestlige bydeler. Det preger boken. Det var jo unektelig litt pussig da jeg januar i år skulle ta bilde av Sørkedalen kirke uten at det var et snøfnugg å se, sier Malmø.

Bydeler under press

Boken viser tydelig hvordan utbyggingen skyter fart i de vestlige bydeler. Alle prognoser forteller at det i tiåret som kommer vil komme flere tusen nye mennesker til Oslo vest.

– Villa Lyse var det første huset som ble bygget i Ullernåsen for under hundre år siden. Nå er det nesten fullt i Ullernåsen. Om hundre år har nok blokker og forretningsbygg slukt mye av dagens villabebyggelse i Ullern og Vestre Aker. Jeg tør nesten ikke tenke på det, sier Malmø.



– Jeg skjønner godt at stadig flere vil bo her. For det er jo hyggelig her. Bydelspolitikerne har en viktig jobb med å tilpasse tilbudene til den stadig voksende befolkning. Nærheten til Nordmarka og kort vei til sentrum er også viktig.

Malmø er også i boken opptatt av de fine, små opplevelser i nærmiljøet.

Flyfoto av Makrellbekken-området fra 1951. Det var før Njårdhallen og store deler av villabebyggelsen ble bygget. Foto fra boken "Oslo Vest". Foto: Oslo Museum

– Se på svanene i Smestaddammene. Hva hadde de to dammene vært uten dem? Og så har de en «svanemor», Nina Jonsson, som alltid passer på dem. De som driver kaféen i Sørkedalen, Alexandra Verdu-Isachsen som startet Landhandleriet på Makrellbekken og alle de frivillige i bydelene som hjelper andre, fortjener også en blomst. Det er i det hele tatt mange ildsjeler i disse bydelene, og det er et lokalt engasjement vi alle bør sette pris på og støtte, sier han.

Baner og veier ga vekst

Utbyggingen av T-banelinjene og Lilleakerbanen var viktige forutsetninger for boligvekst i både i Ullern og Vestre Aker.

– For hundre år siden kunne du ta banen fra Majorstuen til Frognerseteren, men Lilleakerbanen var bare kommet til Lilleaker. Kolsåsbanen var ikke bygget. Østeråsbanen stoppet på Smestad, og Ullernchausséen var tofelts vei. I dag roper veinettet over hele Oslo vest på kraftige forbedringer, sier Malmø.



Hyller idrettsheltene

Bydelenes idrettshelter har fått plass i et eget kapittel i boken.

Boken er blant annet å få kjøpt hos Røa Bok og Leker.

– I våre dager er personer som Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Martin Johnsrud Sundby og Jarl Magnus Riiber viktige forbilder for ungdom i Oslo vest. Ikke bare fordi de vinner for Norge, men også fordi de engasjerer seg i de lokale idrettslagene de er med i. Derfor skriver jeg også om de fleste av idrettslagene i Oslo vest, som tilsammen har mange tusen medlemmer. De har historisk sett spilt en viktig rolle i lokalmiljøet, sier han.

– Ready kan for eksempel takke skipsreder Ditlev-Simonsen for at han likte at sønnene engasjerte seg i idrett. Uten Ditlev-Simonsen ingen stadion på Gressbanen og intet Readyhus. Og uten Halvard Torgersen på Ris Hovedgård hadde ikke Heming hatt noen bane, sier Malmø.

Bok med mange temaer

I tillegg til omfangsrike kapitler om hver av de tre bydelene, har boken også egne kapitler om bekker og vann, om hovedveiene, t-baner og busser, om politikere, kunstnere og idrettshelter fra Oslo vest og om den andre verdenskrig i de tre bydelene.

I tillegg inneholder boken fire spesialartikler: Om den fineste villaen i Oslo vest, den amerikanske ambassadørboligen, om Øvre Smestad vei og huset der Landhandleriet er på Makrellbekken, om utbyggingen av Ullernåsen og om dikteren Nordahl Griegs siste dager i Oslo sammen med sin bror, Gyldendalsjef Harald Grieg, som bodde på Slemdal.

Forfatterens favoritter

Når vi ber Malmø plukke ut favorittstedene i Oslo vest, starter han nede ved fjorden:

– Jeg liker best steder der det er vann, og ikke trafikk. Kyststien ved gamle Vækerø gård er fin. Det er også gangveiene langs Lysakerelven. Å bare sitte på en benk ved Smestaddammen, Holmendammen eller Bogstadvannet, er også bra. Vil jeg ut å drikke kaffe, går jeg bare bort på Landhandleriet på Makrellbekken. Da møter jeg gjerne noen kjente.

– Og minst én gang i året må jeg spise den berømte eplekaken på Frognerseteren Restaurant, sier forfatteren.

Amalienborg-huset i Nedre Skøyen vei ble bygget for over hundre år siden for å gi fabrikkarbeidere på NEBB boliger. Her bodde det en gang 105 barn på samme tid. Foto fra boken Oslo Vest.