«Om å se sammenhengen mellom redusert biltrafikk og trygge bolig- og skoleveier»

Alle ønsker vi trygge bolig- og skoleveier. Men det er uenighet – eller uvitenhet – om hvordan vi kan oppnå det.

Ikke alle forstår den opplagte sammenhengen med redusert biltrafikk. Å få bukt med fri gateparkering i form av fremmedparkering er ett viktig strakstiltak. Det er dette Høyre i bydelen ikke har skjønt.



Helt siden vi i De Grønne for første gang (juni 2016) prøvde å opplyse om og argumentere for å innføre beboerparkering i bydelen, har Høyre vært imot. Først etter massivt påtrykk fra beboere måtte bydelsflertallet til slutt akseptere å innføre ordningen i enkelte veier (på Frøen, i Holmengrenda).

Høyre lokalt gikk også imot å sette opp en sak for å fremme hjertesoner rundt skolene i bydelen, da vi fremmet det først (i januar 2020). I stedet for enkeltvise trafikksikkerhetstiltak har hjertesone-prosjektet et tredelt formål: redusert biltrafikk, trafikksikkerhet og aktive barn og unge som trygt kan sykle, gå eller bli fulgt - ikke kjørt - til skolen.

Derfor skrev vi et innlegg med en oppfordring om aktivt å ta i bruk de tiltakene vi faktisk har til rådighet på bydelsnivå for redusert biltrafikk og fremmedparkering i våre bolig- og skoleveier. Samtidig vil innføringen av nye maksimumsnormer for parkering på sikt kunne bidra til redusert bilbruk og prioritering av gående, syklende og HC-parkering, særlig innenfor en 500-meters sone i gangbare stasjonsnære områder. Dette er områder der redusert biltrafikk er særlig avgjørende for å bedre forholdene for myke trafikanter.

Hvordan det er mulig for Høyres Oscar C. Husebye til å tolke det som om vi går inn for «… å flytte parkering fra egen bolig til gatenettet» er uforståelig. Å ty til stråmannsargumentasjon er et tafatt saklighetsbrudd når egne argumenter svikter.

Høyre kan heller ikke ha lest høringsnotatet om nye parkeringsnormer godt når det hevdes at de vil «… dramatisk kutte parkeringsmuligheter». Det burde være kjent at parkeringsnormer gjelder ved nybygg, som bare omfatter rundt 1 prosent av boligmassen. Endringen kan neppe vurderes som dramatisk når de nye normene innebærer for eksempel maksimalt 2 biloppstillingsplasser per nybygde småhus (mot påbud om 3 tidligere), mens det for boligkomplekser er 7-9 plasser per 10 boenheter i vår bydel.

Det må også være et tankekors for Høyre lokalt at Høyre-styrte Bærum har hatt maksimumsnormer for nybygg i utvalgte områder siden 2014.

Som høringsnotatet peker på, er det avgjørende å se parkeringsnormer i sammenheng med regulering av gateparkering (beboerparkering, skilting, avgifter, tidsbegrensning). Tiltak for å redusere biltrafikken i veinettet må komme først. Derfor håper vi at bydelsflertallet etter hvert er med på å aktivt fremme de tiltakene vi har særlig ansvar for og kan påvirke på bydelsnivå: beboerparkering, prioritering av myke trafikanter i stasjonsområdene og ikke minst hjertesoner rundt skolene.

Vibeke Nenseth

Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne Vestre Aker

Medlem i Vestre Aker Bydelsutvalg

