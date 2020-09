Olivia Lykke Nygaard kom inn da førstekeeper Vilde Johansen ikke hadde dagen, og sto bra selv om det ble 25-32 tap for Molde i Rema 1000-ligaen søndag.

Publisert: 21.09.2020 kl 08:21

OPPSAL/ULLERN: – Jeg synes det var gøy å endelig få spille i Rema 1000-ligaen. Det er etterlengtet og så synes jeg at det er bra å stå når vi er på topp, men så er det mye som glipper, og vi står veldig mye en mot en, så da er det litt vanskeligere, sier Lykke Nygaard.

19-åringen har måttet sitte tålmodig på benken i kamp etter kamp, men 20 minutter ut i matchen, på 8-12, fikk hun endelig sjansen.

– Jeg synes det er veldig deilig å se tillit fra trenerne, men også vise at jeg også endelig kan stå litt. Forrige sesong for eksempel fikk jeg klar beskjed om at jeg er andrevalg, men i år har jeg som mål om å gi Vilde kamp til døra. Så det blir spennende å se om jeg får mer spilletid etter dette, sier hun.



I alle fall gjorde hun det såpass bra at hun fikk bestemannsprisen for hjemmelaget med ni redninger på 20 skudd bak et ikke alt for aggressivt forsvar.

– Jeg starter ikke så bra jeg heller, men jeg synes jeg får spilt meg inn i kampen, og så er det noen jeg burde tatt. Så det er jeg litt irritert over, men alt i alt var det ganske bra, sier Lykke Nygaard.

Manglet aggressivitet i forsvar

Aker havnet bakpå helt fra start mot Molde og fikk det ikke helt til å stemme bakover, og ni minutter ut i matchen ledet gjestene 5-2.

– Vi har tretten brudd bakover, så vi kommer aldri opp på den aggressiviteten vi trenger for å sette kampen med godt forsvarsspill. Vi kommer aldri i gang bakover og da må vi stå, slite og stange på mål i etablert angrep og det blir tungt, sier trener Henrik Wilhelmsen.



Akers timeout hjalp noe og ti minutter senere utlignet Ane Cecilie Høgseth til 8-8, men så scoret Molde fire kjappe.

Mathilde Rivas-Toft var den som la på til 12-8 for Molde, og Lykke Nygaard fikk ikke noen enkel start i målet da hun kom inn heller.

– Det er de periodene hvor vi svinger alt for mye. Vi er veldig gode på vårt beste sånn som vi viste i Fana-kampen, men vi er også veldig dårlige på vårt dårligste, så vi svinger veldig mye i prestasjoner. Vi må jobbe veldig mye mer med å rette den linja og prestere jevnt over i stedet for å svinge opp og ned, forklarer Aker-keeperen.

Men to kjappe redninger hjalp til at Aker gikk til pause på 11-14, og like etter hvilen tente Marielle Martinsen nytt håp da hun reduserte til 12-14.

Så stoppet det opp og med mange skuddbom og tekniske feil kom Aker aldri ajour igjen.



– Jeg føler at vi har mange muligheter til å spille oss inn i kampen, men i etablert angrep blir vi liggende litt for langt unna mål. Vi blir litt for smale og vi burde involvert kantene mer i spillet. Det blir for mye på tvers. Da er det vanskelig å spille ut et lag som Molde, sier Wilhelmsen.

Et annet lyspunkt var Tuva Ulsaker Høve som puttet fem av fem mulige bak Moldes Ine Karlsen Stangvik.

– Det er gøy å kunne sette det man får på kanten, men det er kjedelig når det ikke er nok, sier Høve.

For Molde var et hakk bedre enn Aker i Oppsal Arena, og vant 32-25.

To kamper på en uke

Allerede onsdag tar de turen til Ski for å møte Follo i cupen, før Storhamar venter om en uke.

– Vi hadde to treningskamper mot de, en hvor vi faktisk klarte å vinne med to mål og det er jo den vi prøver å gjenskape hvor alle er på og alle vil. Men igjen, hvis vi svinger i prestasjonene så kommer Storhamar til å straffe oss på hver eneste feil vi har, forklarer Lykke Nygaard.

Men alt i alt er Akers seriestart godkjent med to seiere på tre mulige.

– Vi er fornøyde med det. Det hadde selvfølgelig vært enda bedre hvis vi kunne fått seks av seks poeng. Men det er absolutt ikke noe dårlig start, avslutter Olivia Lykke Nygaard.