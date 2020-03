Økt brannfare: Vær føre var!

Når vi er flere hjemme samtidig bruker vi mer strøm, lager mer mat, fyrer mer og bruker mer levende lys. Alt dette bidrar til å øke brannfaren.

Publisert: 25.03.2020 kl 16:15

Dette advarer Norsk Brannvernforening mot. Når vi tilbringer mer tid enn vanlig hjemme, kan det øke risikoen for brann. Derfor har Brannvernforeningen samlet noen enkle råd for en mer brannsikker karantenetid.

- Nå som de fleste av oss er hjemme likevel, foreslår jeg å bruke litt av tiden til å sjekke om brannsikkerheten er god nok. Og involver hele familien. Sjekk at brannslokkeapparatet fungerer som det skal, at det er batterier i alle røykvarslere og rens filteret i kjøkkenvifta. Det har du tid til nå, mener administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.

- Og er det en ting vi ikke vil nå, er det å belaste brannvesenet mer enn nødvendig. Så tenk på dette som en del av samfunnsdugnaden, der du både får økt brannsikkerhet hjemme og bidrar til å redusere trykket på et allerede belastet brannvesen, sier Søtorp

Her er tipsene for en brannsikker karantenetid:

Bli ved komfyren når du lager mat. Komfyrbranner er det alt for mange av.

Slokk levende lys før du forlater rommet.

Fyr kun med tørr og ren ved og tennbriketter. Reguler trekken slik at det brenner med rolige flammer. Les flere fyringstips her.

Vær våken og til stede når vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin er i bruk.

Lad elektrisk utstyr som for eksempel elsparkesykkel på brannsikkert underlag og i god avstand fra brannfarlig materiell. Sjekk at batteriet ikke har synlige skader før lading.

Avtal møteplass med alle som bor i boligen og ha brannøvelse hjemme.

Ha brannøvelse hjemme:

Ha et brannmøte med alle som bor i boligen. Det er fint å sette seg ned og snakke sammen om hva som kan skje om det begynner å brenne og hvordan alle bør reagere. Bruk et scenario hvor det begynner å brenne om natten. Hvordan kommer dere ut? Hvor møtes dere for å se at alle er ute? Husk at det er viktig å varsle 110 så fort som mulig og aldri evakuer igjennom røyk om du har en annen rømningsmulighet.

- Nå som de fleste av oss er hjemme likevel, er det perfekt timing for en brannøvelse. Tilpass øvelsen etter barnas alder, for de minste kan du gjerne gjøre det til en lek. Det viktigste de skal vite er at de ikke må gjemme seg om det begynner å brenne. Og så det er veldig viktig å ha avtalt et møtested i trygg avstand fra boligen, som er lett å komme til om det skulle begynne å brenne, sier Søtorp.

Hva en brannøvelse bør inneholde kan variere etter livssituasjon og boforhold. Her kan du lese om hvordan du kan holde en brannøvelse hjemme.

I tillegg til brannøvelse er det flere ting du kan gjøre for å bedre brannsikkerheten i hjemmet:

Sjekk at røykvarslerne fungerer og kan høres på alle oppholdsrom og soverom med lukket dør. Bytt batteri hvis det er nødvendig.

Alle må vite hvor brannslokkingsapparatet står og hvordan det skal brukes. Sjekk at pila står i det grønne feltet på brannslokkeapparatet.

Vask filteret i avtrekksvifta over komfyren. De fleste kan vaskes i oppvaskmaskinen, men sjekk bruksanvisningen for sikkerhets skyld

Kast ladere og andre elekstriske produkter som har skader eller svimerker

Ikke bruk skjøteledninger unødvendig. Husk at produkter som bruker mye strøm må kobles rett i stikk i veggen.

Støvsug bak kjøleskap, oppvaskmasking, vaskemaskin, tørketrommel og varmtvannsbereder.

Gå en liten runde i boligen før du legger deg og slå av det som ikke trenger å stå på om natten.

Les flere råd for brannvern i hjemmet her

Hjemmets branninstruks

Brannvernforeningen har laget en «branninstruks for hjemmet». Den inneholder en oppskrift på hva man skal gjøre hvis det blir brann. Alle familier bør lage seg en slik oppskrift, og bruke den som utgangspunkt når man skal ha brannøvelse hjemme. Branninstruksen bør tilpasses barnas alder og modenhet, plassering av soverom og mulige rømningsveier. Branninstruksen må deretter prøves ut i en brannøvelse, slik at dere finner eventuelle punkter som bør justeres eller gjøres tydeligere.

Les mer om branninstruks her.