Øker passkapasiteten fra 1. april

OSLO/BÆRUM: Det skriver politiet i en pressemelding. Her er resten av pressemeldingen:

– Fra 1. april vil passkontorene våre på Grønland og i Sandvika ha bedre kapasitet, sier leder ved passavsnittet, Lars Borge Blomquist. Vi kommer også til å holde lørdagsåpent fra 4. april til og med 27. juni (bortsett fra påskeaften lørdag 11. april) for å ta unna etterspørselen på timebestilling før sommeren. Vi ber de som ikke har umiddelbart behov for nytt pass om å vente til vi har bedre kapasitet i april.

Politiet oppfordrer generelt alle til å være tidlig ute med å søke om nytt pass, og sjekke om passet er gyldig før bestilling av reise utenlands. Dette gjelder hele reisefølget.



Det blir mulig å bestille time samme dag fra 15. april.

Fra og med 15. april vil det i Oslo politidistrikt kun være mulig med forhåndsbestilt time for søknad om pass. Det vil derfor ikke lenger være mulig med fysisk oppmøte til drop-in.

– Vi ønsker likevel å tilby en god løsning for de som trenger nytt pass, også når det haster å få time. Fra 15. april legger vi derfor ut et begrenset antall ekstra timer per dag på våre nettsider, sier Borge Blomquist. Vi ser samtidig at det er mange som ikke dukker opp til timen sin. Personer som har bestilt time oppfordres til å avbestille dersom de ikke skal benytte den, slik at timen kan bli tilgjengelig for andre.

I helt spesielle tilfeller, for eksempel personer som skal reise til et land som ikke godkjenner nødpass og kan dokumentere at reisen er snart forestående, vil vi så godt vi kan bistå disse raskt. Disse personene oppfordres til å kontakte oss på telefon eller pr. e-post i forkant, eller ta kontakt i publikumsvakten ved ankomst.»