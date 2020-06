– Økende konfliktnivå mellom bilister og syklister

– Vi har hatt mer patruljering og flere kontroller, sier Frank Halse i politiet etter at to trafikanter mistet førerkort i Sørkedalen torsdag ettermiddag.

Publisert: 26.06.2020 kl 09:12

SØRKEDALEN: Det er fire uker siden den alvorlige ulykken i Sørkedalen, der en motorsyklist var innblandet i en ulykke og to syklister ble alvorlig skadet. Svært mange myke trafikanter, som syklister og rulleskibrukere, ferdes på den ni kilometer lange strekningen fra Bogstad Camping til Skansebakken innerst i Sørkedalen, og det meldes jevnlig om konflikter.

Konflikter

– Det har vært et økende konfliktnivå mellom syklister og bilister. Mange bruker Sørkedalen og Maridalen som en fritids- og treningsarena. Det har vært en del klager på bilister, sier Frank Halse, som er seksjonsleder for Trafikk- og sjøtjenesten i politiet.



Han opplyser til Akersposten at de den siste tiden har gjennomført mer patruljering og hatt flere kontroller, og torsdag ettermiddag var det altså fartskontroll. Dette var omtrent ved Årnes, som er like ved avkjøringen til Wyllerløypa på Sørkedalsveien.

Resultatet var at åtte trafikanter i løpet av kontrollen ble stoppet for å kjøre for fort, og to av disse kunne ikke kjøre videre fordi de ble av med førerkortet. En bilist ble målt til 107 km/t i 60-sonen.



– Den andre som mistet førerkortet, var motorsyklist, sier Halse, som forteller at hver fjerde bilist kjørte for fort under denne kontrollen.

Bedre samspill

Han understreker at det ikke bare er bilister og motorsyklister de følger med på i Sørkedalen.

– Vi ser også på hvordan syklister og rulleskigåere oppfører seg. Det er samspillet vi er opptatt av. Man skal kunne dele veien på en sikker måte. Vi ønsker å bidra til et bedre samspill. Det vil redusere ulykkene, sier han.

– Og det blir flere kontroller i Sørkedalen?



– Vi følger utviklingen tett, sier han.

LES OGSÅ: Tatt i 107 km/t i 60-sone To alvorlig skadet i Sørkedalen

Følg Akersposten på Facebook