Og her er vinnerne

Det var to verdige prisvinnere som mottok ros og heder under siste møte i bydelsutvalget.

Publisert: 18.02.2020 kl 10:25

VESTRE AKER: Møtet i bydelsutvalget i Vestre Aker startet med utdeling av Kulturprisen og Frivilligprisen.

Ekstraordinær innsats

Leder av Røa vel, Anne Bjørnebye Vik fikk tildelt Frivilligprisen for sitt langvarige og utrettelige arbeid i Røa vel, som har kommet så mange til gode.

Prisutdeler Monika Dypeng, som leder Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen, understreket da også Bjørnebye Viks ekstraordinære innsats over lang tid.

Hun har siden hun ble styremedlem i 2013 og senere leder i Røa Vel vært sentral med hensyn til igangsetting og drifting av en rekke prosjekter. Frivillighetsfestivalen som startet i 2016 er ett av disse. Røarevyen og senere Røa Revy og Teaterskap med flere oppsetninger er et annet. Hun var sentral i opprettelsen av Røa Planforum, som jobber for en helhetlig utbygging av Røa sentrum i dialog med myndigheter og utbyggere, hvor Røatunnel også inngår i dette arbeidet. Det må også nevnes at hun har vært sentral i forbindelse med gjennomføring av en rekke folkemøter og ikke minst dugnader i Mærradalen og langs Lysakerelva.

En glad prisvinner takket for hederen etter å ha mottatt et verk av den lokale kunstneren Signe Paus, samt blomster og diplom.

Møteplass for mange

Kulturprisen gikk til daglig leder av Voksenenga nærmiljøhage, Pernille Leivestad. Nærmiljøhagen, som ble opprettet i 2017, har fått en spesiell plass i hjertene og blitt en møteplass for mange som bor i og utenfor bydelen.

Dette er blitt en arena for opplæring av byens beboere i urbant landbruk med egne kurs for skoleelever og hospiteringsplass for innvandrere.

Det er blitt mye mer enn det. Det er blitt et møtested for unge, eldre og uføre, som knytter kontakter på tvers av generasjoner. Barnehager er alltid velkomne og integrering er en viktig del av det hele. Drivkraften i dette vellykkede prosjektet er altså, Pernille Leivestad.

- Vi ser hva du har sådd, sa prisutdeler Monika Dypeng.

Leivestad blir beskrevet som en nærmiljøbygger og BU-leder Yngvar A. Husebye mente også at hun med sitt initiativ, ideer og pågangsmot i høyeste grad er en kulturbygger.

Leivestad holder også foredrag og kurs om dyrking av mat i by, og har bidratt som konsulent og rådgiver for Oslo kommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus' landbruksavdeling.

- Det som gleder meg mest er at dere har innsett hvor viktig Voksenenga nærmiljøhage er, sa Leivestad blant annet.

Betyr mye

Akersposten møtte de to prisvinnerne etter seremonien.

- En slik pris betyr enormt mye. Mye av arbeidet som legges ned synes ikke alltid så godt. Da er det flott at det er noen som ser det og setter pris på det. Men det er viktig å huske at jeg ikke er alene om dette. Det er hardtarbeidende medlemmer av Røa vel som jobber med de ulike prosjektene, sier Bjørnebye Vik.

- Jeg er enig at en slik pris betyr mye. Det er veldig hyggelig å bli verdsatt for noe man tror på. Jeg vil også understreke at det er mange frivillige med i nærmiljøhagen vår, sier Leivestad.

