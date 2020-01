«Nytt vannprosjekt: 2000 lastebillass, hva skjer med lyssløype og turvei?»

Røa Vels representant er kritisk etter informasjonsmøtet til Vann- og avløpsetaten på Bogstad skole den 9. januar. Hvorfor snakker ikke etatene sammen og hvorfor snakker de ikke med oss, spør Egil Kjos.

Publisert: 14.01.2020 kl 12:40

Det anslås at 25 personer var møtt opp for å høre detaljene for prosjektet «overføringstunnel for drikkevann fra Bogstad til Voksenkollveien». Vann- og avløpsetaten (VAV) stilte både med egne ansatte og konsulenter. En kan vel si at presentasjonen var grei, men det ble ved flere anledninger stilt spørsmål som ikke fikk klare svar. At vannprosjektet er viktig for bydelen var det god forståelse for.

Les også: Enda en vanntunnel – denne gang på Bogstad

Inntrykket av god kommunal planlegging med samarbeid mellom etatene var noe mangelfullt. Trafikkforholdet med utkjøring av masser ble selvfølgelig et tema. I anleggsperioden skal det 2000 lastebillass gjennom Røakrysset. Om de skal østover Sørkedalsveien over Huseby, ned Vækerøveien eller vestover Griniveien er ikke bestemt. Svaret fra VAV: opp til entreprenøren? Nei, dette må ligge som en premiss i anbudsgrunnlaget mente i alle fall vi fra Røa Vel, med bakgrunn i det allerede kaotiske Røakrysset.

Jeg viser til Akerspostens beskrivelse av turveier og skiløype fra oktober i fjor. Her ba vi om at midlertidige og fremtidige traseer må planlegges og gjennomføres i forbindelse med anleggsarbeidet i området. Røa Vel, Røa IL og Sørkedalen vel leverte et samlet brev til Bymiljøetaten (BYM) i oktober 2019 hvor dette var budskapet. VAV og Byantikvaren var på kopilisten. Så langt i denne prosessen er vi ikke hørt. VAV presenterte en midlertidig løsning hvor turvei og skiløype fortsatt skal gå i en og samme trase gjennom riggområdet. Videre at de skal legge turvei og løype tilbake slik som det er i dag når prosjektet avsluttes. Det hadde nok ikke vært kommunikasjon med BYM.

Her er utfordringen. Snakker de kommunale etatene sammen? Hvorfor har de ikke involvert en av de nevnte foreninger på forhånd for å lage gode løsninger? Det er ikke for sent, vi er selvfølgelig mest opptatt av fremtidige og permanente løsninger. Planlegg sammen med Røa IL som bruker området som treningsarena for barn og unge, ta med Røa og Sørkedalen velforeninger som tenker på turgåere og friluftsinteresser for allmenheten. Jeg minner om byrådserklæringen hvor det blant annet står: Sikre god og reell medvirkning i byutviklingen, og involveringen bør skje på et tidlig tidspunkt i planarbeidet. Det å skape bedre medvirkningsprosesser i plansaker understrekes. Dette bør etatene etterleve.

Det ble også stilt spørsmål om trafikken i den trange alleen mellom Peder Ankers Plass og badeplassen. Her står store stubber igjen etter hogsten for mange år siden. Det er planer om oppgradering av veistrekningen inkludert sykkel- og gangvei. Hvor langt har dette kommet? Det hadde vært en fordel om denne veistrekningen ble oppgradert før massetransporten starter. Mulig en til og med kan bruke noe av massene.

Ingen av bydelspolitikerne var til stede, men vi har god kontakt med dem. Nå ber vi om lokalpolitisk støtte og at de engasjerer seg sammen med oss. Målsettingen er at vi kan etablere gode permanente trasevalg for turgåere til Bogstad Gård og Nordmarka. Gode turmuligheter fra Hovseter og over Bogstad vil kunne føre til redusert biltrafikk innover Sørkedalen.

Egil Kjos

Styremedlem Røa Vel

Les også:

«Grønne lunger, turveier og ny lysløype»

Følg Akersposten på Facebook