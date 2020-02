Nytt vannbasseng ved Tryvannstårnet – ni meter over bakken

Det har nok gått under radaren for mange at det kommer et nytt større byggeprosjekt, denne gang på Tryvann.

TRYVANN: Saken om bygging av nytt vannbasseng på Tryvann ble for kort tid siden vedtatt av bystyret. Bystyrerepresentanten Per Trygve Hoff (H) reagerer på et dominerende anlegg i marka.

Det er et nødvendig vannbasseng som må på plass for å forsyne Voksenåsen med nødvendig rentvann, men plassering og høyde på prosjektet har vært omstridt i bystyret før vedtaket. Vannbassenget kommer tett opp til Tryvannstårnet, hvor et skogholt blir borte. Planområdet er på 6,5 mål.

Som et industribygg

- Jeg forstår nødvendighten av vannbassenget, men når det først skulle plasseres i marka ved Tryvannstårnet, burde man gjøre det minst mulig synlig. Slik det er planlagt nå, vil det fremtå som et industribygg inntil barnebakken, som vil rage ni meter over bakken. Dette er et svært populært utfartsområde, som det hadde vært mulig å utvikle til glede for alle som bruker marka. Det vil i vesentlig grad forstyrre naturopplevelsen for alle som i fremtiden måtte ønske å besøke byens høyeste bynære ås - ikke minst fremtidens besøkende til det som kan bli nye Tryvannstårnet, som Christian Ringnes drømmer om å skape, sier Hoff.

Fullt mulig å grave ned

Han understreker at det ikke er for sent å snu.

- Det er ennå fullt mulig å grave ned hele anlegget slik vi foreslo i bystyrets byutviklingsutvalg. Det vil gi et helt annet inntrykk og åpner for å utvikle området på en annen måte. Jeg synes også det er synd at store deler av skogholtet forsvinner, som danner en vindskjerm for barnebakken. Nå må vi bare gjøre det beste ut av det. Grav det hele ned, sier Hoff.

FREMTIDIG SITUASJON: Her er illustrasjon av vannbasseng med driftsbygg mot barnebakken. Ill.: Norconsult

DAGENS SITUASJON: Bildet viser skogholtet hvor vannbassenget vil bli plassert. Foto: Norconsult

Oppfordrer om å snu

Selve anlegget vil bli godt synlig sett mot nord og vil med administrasjonsbygg rage cika 9 meter over bakken og selve vannbassenget vil ha en diameter på 38 meter. Det vil bli etablert grøntanlegg på toppen av vannbassenget. 7300 kubikk masse skal graves ut, med cirka 9 kjøretøybevegelser på turveien til anlegget per dag i anleggsperioden. Byggearbeidet vil strekke seg over cirka 6 måneder og vil i all hovedsak foregå i sommerhalvåret. Vanneledning vil bli gravd ut gjennom barnebakken til Tryvannsveien.

- Jeg har sendt en oppfordring til byrådet om å hensynsta friområdets karakter og at det er fullt mulig å få anlegget ned i bakken, sier Hoff.

Her er oppfordringen Per trygve Hoff har sendt byrådet:



• Vann- og avløpsetaten foreslår en ny, stor og meget synlig bygningskonstruksjon innenfor markagrensen, i det lille gjenværende skogområdet på toppen av Tryvannsåsen, mellom tårnet og den nye barneskibakken som ble etablert sydøst for tårnet for ca 10 år siden. • Dette er kanskje byens mest besøkte område innenfor Marka. Anlegget vil i betydelig grad svekke og begrense muligheten for å utvikle Tryvannstårnet og det umiddelbare området rundt dette til et spennende turistmål igjen. • Bassenget skal ifølge forslaget bli delvis nedgravd, men vil likevel få en høyde på til sammen 9 meter, medregnet et stort driftsbygg på toppen. Bassenget får en diameter på ca. 38 meter. Driftsbygningen på toppen vil få en fasade på ca. 20 meter mot øst og 12 meter mot syd. •Tiltaket er et nødvendig vannbasseng, som skal sikre vannforsyningen i Vettakollen/ Holmenkollåsen. • Dessverre mente kun H og V i Byutviklingsutvalget at anlegget burde graves helt ned. Vi er skuffet over at en grønn byråd ikke foreslo dette selv, og at de rødgrønne partiene ikke sluttet seg til vår merknad i utvalget. • Men, ordfører: Byråden har fremdeles mulighet til å instruere Vann- og avløpsetaten til å sørge for dette. Det er fullt mulig innenfor reguleringsplanen som bystyret idag vedtar.

Bymiljøetaten har bemerket at kommunen eier Tryvannstårnet og at det ikke har noen funksjoner i dag. Videre bemerker BYM at de jobber med å se på fremtidig bruk av området og at det etablering av et høydebasseng vil sette store begrensninger for utviklingen av toppområdet på Tryvann. BYM mener dette kan gi store økonomiske konsekvenser for Oslo kommune. Oslo kommune eier Tryvannstårnet