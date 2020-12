Nytt utsiktspunkt kan bli friluftsattraksjon i verdensklasse

I årets tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB gikk kommunens nye utsiktspunkt på Frognerseteren helt til topps.

Publisert: 17.12.2020 kl 15:30

FROGNERSETEREN: – Nå får Oslo et nytt utkikkspunkt på Frognerseteren, og nok en friluftsattraksjon i verdensklasse! Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtten. Hit kan alle komme med T-banen, skue utover Oslo og hente inspirasjon til korte eller lange turer i vakre Nordmarka. Det gleder jeg meg til, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

Det skriver Bymiljøetaten i en pressemelding torsdag ettermiddag.



Utsiktsplattformen er tegnet av Rodeo Arkitekter. De har lagt vekt på å at den skal gi lite fotavtrykk i terrenget, men fremheve utsikten utover byen.

– Den vil fungere både som møteplass, turmål og utgangspunkt for nærfriluftsliv. Dette er elementer vi ser etter i søknader vi mottar, og som vi gleder oss til å se realisert i prosjektet på Frognerseteren, sier Sissel Gregersen Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Med støtte på 3,95 millioner kroner kan Bymiljøetaten dermed realisere en utsiktsplattform som kan bli attraktiv for mange.

– Vi er glade for at Sparebankstiftelsen DNB så at det var rom for å skape en innbydende attraksjon her. Vi tror plassen kan motivere enda flere til å bruke skiløypene og Markastiene rett ved, sier Jon Karl Christiansen, avdelingssjef skog og landskap i Bymiljøetaten.

– Midlene er viktige for at vi nå kan vi sette i gang arbeidet med de formelle godkjenningsprosessene. Hvis alt går etter planen, vil første spadetak finne sted til sommeren, og i løpet av høsten 2022 vil folk kunne ta utsiktspunktet i bruk.

Bymiljøetaten planlegger å sette opp informasjon om hva folk ser, historikk og turmuligheter fra stedet.

– Det blir en god plass å skue utover, før du beveger deg videre i området. Vi er glade for at markaorganisasjonene bidrar med sin kunnskap. Dette blir et storslått sted å oppsøke før den videre turen inn i marka, sier Christiansen.