Nytt og kortere tunnelløp kan spare Sollerudstranda

Politikerne i Bydel Ullern har vedtatt et forslag om å ta ut steinmasser ved Silurveien. Det kan i beste fall spare Sollerudstranda som anleggsområde og utskipingshavn og samtidig redusere antall lastebiler ved Makrellbekken betydelig.

Publisert: 28.02.2020 kl 12:40

SOLLERUD: Et samlet bydelsutvalg i Bydel Ullern sluttet opp om Ullern SVs forslag hvor de ber Vann- og avløpsetaten om å utrede et nytt tverrslag for masseuttak i området nederst i Silurveien. Med hjelp av fagkompetanse har Kristinn Hegna i aksjonen «Redd Sollerudstranda» i samarbeid med Beate Bruun i Ullern SV, utarbeidet et forslag som kan minske konsekvensene for Sollerudstranda i vesentlig grad.

Vedtaket

Under siste møte i bydelsutvalget i Bydel Ullern vedtok et enstemmig utvalg forslaget fremmet av Beate Bruun: «Huseby vannbehandlingsanlegg – forslag om masseuttak i området mellom Silurveien 2 og 4.»

1. Bydel Ullern ber om at Vann- og avløpsetaten snarlig iverksetter tiltak for å utrede nytt tverrslag for masseuttak i området mellom Silurveien 2 og 4 med tilhørende reguleringsarbeid. Et nytt område for masseuttaket i Silurveien vil kunne avlaste både masseuttaket i Makrellbekken, Husebyjordet og Sollerudstranda. Området anses å være i liten konflikt med boliger og frilufts- og naturverninteresser. 2. Behovet for en overløpstunnel fra Huseby til Sollerudstranda må begrunnes og utredes på nytt med bakgrunn i at masseuttak gjennom Sollerudtunnelen kan vise seg å ikke ha den forutsatte betydning for avlastning av massetransport fra de øvrige stedene for masseuttak. Kostnadsbesparende alternativer til å slippe vann ut i overløpstunnelen, slik som til Lysakerelven og VEAS-tunnelen eller andre løsninger, må vurderes. 3. Bydel Ullern ber om at alle avbøtende tiltak for vannverkssaken vedtatt i bystyret 13.11.2019 iverksettes og at Bydel Ullern blir holdt løpende orientert om status

Les saksframlegget i bydelsutvalget, som også har en beskrivelse og anbefaling fra sivilingeniør og prosjektleder for den 3,7 kilometer lange motorveitunnelen, Eiganestunnelen i Stavanger, Sverre Nergaard. Klikk på denne linken

Kan avlaste alle områdene

Tverrslaget det er snakk vil ligge i en bratt skråning på kommunal eiendom og ligger nær et større kontorbygg med innkjøring like ved rundkjøringen Ullernchausseen/Vækerøveien.

Kristinn Hegna peker på at aksjonen hele veien har vært opptatt av å spare de berørte friluftsområdene. Her gir de en løsning som både sparer miljøet i nærområdet og totalt sett, samtidig som løsningen er sterkt kostnadsbesparende.

- Den løsningen for massetransporten ut av fjellhallen under Husebyskogen som VAV har beskrevet nå i vinter, innebærer at en langt større andel av massen enn det VVV hadde regnet med, må kjøres med lastebiler ut gjennom Makrellbekkdalen. Det tar åpenbart så lang tid å lage Sollerudtunnelen, at den i realiteten har en svært usikker betydning som avlastningstunnel for massetransporten. Tunellen til Sollerudstranda er over 3 km lang, mens Silurveien ligger midtveis. Dermed kan man spare tid, slik at det kan være en reell avlastning av masseuttaket i Husebyskogen og Makrellbekken, sier Hegna

- Vi håper i det lengste at det også betyr at Sollerudstranda kan utgå av prosjektet, noe som betyr at friluftsområde kan beholdes, at barnehagen unngår å bli flyttet eller i verste fall blir nedlagt, og det sparer skolen og den svært trafikkerte sykkelveien for store ulemper og plager. Det vil bety betydelig mindre masser som skal fraktes videre med tilhørende klimagassutslipp og en stor kostnadsreduksjon. Alternativet har potensiale til å avlaste alle de tre områdene som får mest negativ påvirkning i denne store byggesaken. Vi mener at dette ikke kan være uprøvd, fortsetter Hegna.

Saken fortsetter under bildet

I DENNE SKRÅNINGEN: Her kan portal komme til tunnelanlegget om Kristinn Hegna og Beate Brunn sitt forslag, som er vedtatt av bydelsutvalget, får gehør hos Vann- og avløpsetaten. Foto: Vidar Bakken

VAV interessert

Selv om vannforsyningssaken er vedtatt, mener bydelsutvalget at forslaget som ble vedtatt nå kan realitetsbehandles av byrådet.

- Ullern SV har tidlig i høst forsøkt å få gjennomslag for denne løsningen i byrådet. Nervøsiteten for ikke å få gjennom det som er hovedforslaget, nemlig selve vannbehandlingsanlegget, har gjort at det har vært vanskelig å få gehør. Vi har forstått det slik at VAV har tatt imot forslaget med interesse, men på grunn av tidspresset både før og etter vedtaket har det vært vanskelig å få forslaget videre. Vi mener at en tilleggsregulering ikke vil påvirke oppstart eller fremdrift av prosjektet, sier Bruun som jobber aktivt i forhold til byrådet for å få gjennomslag for forslaget.

Med byrådspartiene MDG og AP i ryggen lokalt og tverrpolitisk støtte, har hun godt håp om at byrådet vil vurdere forslaget nøye. Hun understreker at det er viktig at VAV så raskt som mulig får bestillingen fra byrådet om å vurdere alternativet og så sende ut et varsel til høringsinstanser og berørte parter om en tilleggsregulering via Plan og bygningsetaten

- Dersom det er politisk vilje til å få denne prosessen raskt gjennom, så bør det være mulig at alternativet i løpet av seks måneder er gjennom prosessen med konsekvensutredninger og høringsperiode, sier Beate Bruun, som er arkitekt og har lang erfaring med planprosesser.

- Selve tunnelløpet mellom Sollerud og Huseby allerede er regulert, så det er bare portalen og utkjøringen som inngår i tilleggsreguleringen. Vi har tro på at første spadetak dermed kan tas neste senhøst/vinter og tunnelen være ferdig samtidig med de andre atkomsttunnelene i 2022.

Kan droppe lekterhavn

Kristinn Hegna understreker at dette vil få positive konsekvenser både for Makrellbekkdalen og for Sollerudstranda?

- Slik vi har forstått det, må atkomsttunnelen fra Makrellbekkdalen lages der den er tenkt. Istedenfor at denne tunnelen blir hovedtunnel for utkjøring av steinmasser fra fjellhallen og Sollerudtunnelen, kan mye kjøres ut så å si rett på Ring 3 nederst i Silurveien istedet. Dersom Sollerudtunnelen kan sprenges ovenfra Silurveien og nedover, vil det også på Sollerudstranda kunne bli langt mindre trafikk enn det legges opp til i dag. I tillegg til at lekterhavna og transportbåndet gjennom tunnelen kan droppes, naturligvis, sier Hegna.

Mindre ulempe

Begge mener at et tverrslag i Silurveien vil være en fordel også med hensyn til klimaregnskapet.

- I den opprinnelige planen hvor opp mot 75% av massene fra Huseby skulle fraktes over Sollerudstranda, ville klimaregnskap og CO2-utslipp vært et viktig argument. I dagens situasjon ser vi at det er umulig å oppnå slike tall uten massive forsinkelser i prosjektet, sier Bruun

- I en situasjon der det ser ut til å bli hovedsakelig massetransport med lastebil, så gir utkjøring i Silurveien langt mindre ulempe totalt sett. Det er en selvfølge at all transport i prosjektet velger mest miljøvennlig drivstoff som finnes. Slik kan CO2-utslippet reduseres med mellom 50-80%, sammenlignet med vanlig diesel. Dette er det stilt krav om til entreprenørene, sier Hegna.

