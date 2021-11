Et nytt og ikke minst annerledes galleri åpner dørene lørdag 27. november, klokken 11.00. Det skjer i det historiske bygget på kollen i Røa sentrum.

Publisert: 26.11.2021 kl 16:20

RØA: Brødrene Fredrik og Kristian Strømme fra Ullern, står bak åpningen av galleriet Wallstories og Too Many Prints. De har samlet en rekke spennende og unge Oslo-illustratører med ulike typer kunstuttrykk. Akersposten møter de to brødrene i lokalene til tidligere «Hårfint», hvor de er travelt opptatt med å få bildene på plass.

Lavterskel-galleri

- Vi gleder oss til å vise frem bildene på Røa. Vi føler oss hjemme her med oppveksten i Lysehagan og hvor vi har vært mye på Røa i forbindelse med fotball og langrenn og senere jobbet her. Vi føler vi er på hjemmebane, sier Kristian.

SNART FERDIG MED DENNE VEGGEN: Kristian kan si seg fornøyd med komposisjonen, da det siste bildet på denne veggen kommer på plass. Foto: Vidar Bakken

Brødrene startet nettbutikken Wallstories for fem år siden. Siden har de tegnet flere hundretalls av landets mest ikoniske steder, bygninger, fjell og fjorder, inkludert blant andre Holmenkollen, Oslomarka og Kikut.

- For to år siden fikk vi med oss en rekke andre lokale illustratører og startet Too Many Prints, med både nettbutikk og fysisk galleri på Majorstuen. Ideen med Too Many Prints var å lage et lavterskel-galleri, med tilgjengelige priser og originale streker av unge talenter, forteller Kristian.

Ikke bare julegalleri

- Her har vi tatt med oss det beste fra Wallstories og Too Many Prints. Det blir en fargerik butikk, med stor variasjon i stiluttrykk og teknikker. Vi kommer også med noen helt nye illustrasjoner, også fra nærområdet rundt Røa. Vi vil presentere spennende kunst til overkommelige priser, sier Fredrik

FARGERIKT: Fredrik i arbeid med å sortere og finne de beste plasseringene for arbeidene fra en rekke spennende, unge kunstnere. Foto: Vidar Bakken

- Blir dette bare et julegalleri som bare forsvinner etter julen?

- Neida. Her vil vi være så lenge vi kan. Så håper vi at befolkningen vil ønske oss velkommen og besøke oss. Vi gleder oss som sagt til åpningen, avslutter Kristian.

Galleriet vil holde åpent hver uke, fra mandag til og med lørdag.

Følg Akersposten på Facebook