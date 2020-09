«Nye problemer må gi bedre løsninger»

«Den nye starten krisen briner, har gitt oss muligheter til å forbedre skolen ved å ha bedre tilpasset undervisning, se hver enkelt elev og at de alltid kan ha en helsesøster å gå til,» skriver Stine Bentzen i Vestre Aker Unge Høyre.

Publisert: 02.09.2020 kl 15:39

Jeg tror mange av oss elever har blitt mer takknemlige for å ha en lærer i klasserommet og elever å lære med. Når vi nå har startet på skolen igjen, fortjener vi en skole som leverer det vi trenger.



Å si at våren ikke ble som vi hadde håpet er en klisjé. Men den bærer med seg store sannheter. For mange var skolehverdagen på starten av året et sammensurium av usikre karakterer og dårlige Teams-forbindelser. På mange måter føles det litt som vi starter på nytt i det normale. Den nye starten burde vi bruke på å bygge en bedre skole.

Vi kan starte med bedre tilpasset undervisning. Det er liten tvil om at barn og unge har håndtert hjemmeskolen forskjellig. Det er et bekymringsverdig faktum at mens noen håndterte det ganske bra, har andre falt lenger bak. Da er det viktig å fange opp dette, og stille med god, tilpasset undervisning, nå som elevene er tilbake på skolen.

Vi kan starte å se en klasse som 20 elever, ikke én enhet. Jeg har snakket med venner som mente at hjemmeskole var langt bedre enn fysisk oppmøte, mens jeg selv har fått bevist at oppmøte på skolen er viktig for meg. Synet på hjemmeundervisning kan være en indikasjon på at vi elever er veldig forskjellig, også på måten vi lærer på. Derfor er det viktig at vi ser dette, sånn at hver elev kan få et best mulig tilbud. Man burde møte god undervisning, uansett om man lærer best praktisk, eller om man er mer teoretisk anlagt.

Vi må også starte å hjelpe elevene som sliter psykisk eller fysisk tidlig. Det første steget mot å få hjelp dersom man sliter er ofte til helsesøster. Det er viktig å kunne snakke med noen kjapt dersom det er noe galt, en som kan hjelpe med alt fra kjærlighetssorg til skrubbsår. Særlig etter et halvår som ar vært vanskelig mentalt for mange, er det nyttig å ha en tillitsperson i skolebygget.

Når vi nå starter på skolen, midt I annerledesåret 2020, er det lett å tenke at vi bare kan gi opp. At et halvår gikk tapt, og at Korona-krisen må bli ferdig før vi kn omstille oss til et nytt skoleår. Likevel bringer den nye starten krisen har gitt oss muligheter til å forbedre skolen ved å ha bedre tilpasset undervisning, se hver enkelt elev og at de alltid kan ha en helsesøster å gå til. Sånn kan vi sikre at dagens barn og unge også får kvalitetsundervisning og sikkerhet i denne ellers så usikre tiden.

Stine Bentzen

leder, Vestre Aker Unge Høyre