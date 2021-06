Nye Lilleakerveien er utsatt igjen

Oppgraderingen av Lilleakerveien lar vente på seg. Nå er antatt anleggsstart i oktober.

Publisert: 24.06.2021 kl 09:45

Trygve Sundt i Lilleaker Sentrum er ikke fornøyd med alt som planlegges utenfor det lokale kjøpesenteret. Han mener bestemt at bussholdeplassen bør flyttes, men det ser ikke ut til at han får gehør for sitt ønske. Foto: Reidar Martinsen

LILLEAKER: Lilleaker vokser. Stadig flere mennesker flytter til området, og bare Mustad Eiendoms blokker i prosjektene Lilleaker Vest og Schlägergården hage betyr rundt 1000 nye Lilleaker-beboere.

Etter hvert kommer ytterligere 25 nye leiligheter som nær nabo til Schlägergården. I tillegg kommer Selvaags 150 nye boliger litt lenger opp i Lilleakerveien om et par år. Sentralt i alt dette er Lilleakerveien. Den skal oppgraderes. Men nå er arbeidet med dette utsatt for n’te gang.

Oktober?

Nylig var folk fra Bymiljøetaten (BYM) og Vann- og avløpsetaten (VAV) på befaring i Lilleakerveien. Prosjektleder Jasmin Sajnovic beklager de stadige utsettelser og peker på grunnerverv som bakgrunn for forsinkelsene.

– Det er stadig uavklarte forhold med Lilleakerveien 25, sier han til Akersposten. – Saken ligger nå hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmann, red.anm.), men vi regner med en avklaring om ikke så altfor lenge. Vi har et optimistisk anslag om anleggsstart i oktober, men dette kan fort ryke, sier han.

– Kan ikke forstå

Egentlig skulle opparbeidelsen av en ny Lilleakerveien fra rundkjøringen ved CC Vest og opp til andre siden av trikkeovergangen, vært mer eller mindre ferdig. Men det er grunnerverv som har vært den store utfordringen for Oslo kommune, og er det altså fortsatt. Akersposten har tidligere skrevet om dette.

En av eierne i Lilleakerveien 25, Martin Dokkan, peker på at man er uenig med kommunen om nødvendigheten av å ta så mye av deres eiendom for å få på plass sykkel- og gangvei.



– Jeg kan ikke forstå at man på død og liv skal ha en halvannen meter bredt grøntbelte her i tillegg til gang- og sykkelvei. Sannsynligvis vil det ikke gro noe der uansett. Resultatet er at vi mister parkeringsplasser. Vi har ingenting i mot gang- og sykkelvei, men måten dette gjøres på er vi uenig i, sier Dokkan som samtidig medgir at dette er en tapt sak for ham og Lilleakerveien 25.

Nå er det etter hva Akersposten forstår en utmåling av erstatningsbeløpet for avgitt grunn det handler om.

Også nye rør

Det er ingen tvil om at det blir en krevende periode for alle som bor og ferdes på Lilleaker i anleggsperioden. I tillegg til utvidelse med gang- og sykkelvei, skal det også legges ned nye vann- og avløpsledninger i veien. Dette er det Vann- og Avløpsetaten som står for. Man satser på å holde veien åpen for toveistrafikk under hele perioden.

– Unntaket kan være ved eventuell spunting og en del kritiske arbeider i nærheten av rundkjøringen, sier Sajnovic.



– Det skal være mulig å kjøre inn til alle eiendommene og forretninger under hele anleggsfasen, sier han.

Omstridt holdeplass

Et annet – og omstridt punkt i forbindelse med denne utvidelsen av Lilleakerveien, har vært og er plassering av bussholdeplassen. I dag stopper bussene 23 og 31 i egen busslomme utenfor Lilleaker Sentrum. Busslommen i den nye veien blir fjernet, og det blir såkalt kantstopp. Det betyr at bussene vil stoppe trafikken i veien når den står på holdeplassen. Dermed vil bilkøene i Lilleakerveien bli enda heftigere. Bussene vil ha stopp her cirka hvert 7. minutt.

Det hører også med til historien at trikkebommen går ned hvert 5. minutt, og at det selvsagt også passerer to busser i motsatt retning hvert 7. minutt.

Trygve Sundt som er leder for Lilleaker Sentrum med butikker og kontorer samt serveringsstedet Grønt har lenge vært mildt sagt bekymret for det som skjer i Lilleakerveien. Han mener en flytting av bussholdeplassen ville vært det beste. I en kommentar skriver han:



«Slik nabovarslet var utformet var det ingen begrunnelse for hvorfor det nå er ønskelig at bussholdeplassen ikke skal flyttes fra nåværende plass til den forutsatte regulert plass vis á vis Circle K-stasjonen. Det var ingen konsekvensanalyse i forbindelse med plassering av en utvidet bussholdeplass utenfor torget til Lilleakerveien 31, verken basert på trafikksikkerhet eller den reduserte parkeringsmulighet for et lokalsenter som er avhengig av den umiddelbare tilgjengelighet for parkering i konkurranse med den betydelige aktøren CC-Vest.»

Det hører for øvrig også med til historien at Mustad Eiendom spytter inn penger i gang- og sykkelveiprosjektet som et utslag av de såkalte rekkefølgebestemmelser. Mustad står bak flere nye boligblokker som har inn- og utkjøring til Lilleakerveien.



Arbeidet med Lilleakerveien er ventet å være ferdig mot slutten av 2022.

Hvis det da ikke blir enda flere utsettelser.