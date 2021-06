Ny vandresti og møteplass på Lilleaker

I fjor ble det bevilget 1,8 millioner kroner til tre aktitivitetsplasser i Bydel Ullern. Nå er en av disse gått tapt, mens et nytt har oppstått.

Publisert: 07.06.2021 kl 17:15

ULLERN: Opprettelse av aktivitetspark på Blokkajordet fikk 1,1 millioner kroner av disse og 338.000 kroner går til å fullføre oppgradering av leke- og aktivitetsplassen i Gråbrødreveien, som ble påbegynt i 2019.

350.000 kroner skulle gå til etablering av aktivitetsplass med enkle treningsapparater i «Skøyenparken» ved Øvre Silkestrå, for å legge til rette for at området kunne brukes til trening, lek, aktiviteter.

Blokkajordet og Gråbrødreveien er under arbeid/prosjektering, men det blir ikke noe av det siste prosjektet.

- Det oppstod flere utfordringer underveis i planleggingen av aktivitetsplassen på Skøyen, noe som førte til at det ble for komplisert å gjennomføre planen. Bydelen har valgt å fokusere på et annet område hvor det vil være mer lagt til rette for å gjennomføre endringer i det fysiske miljøet, sier Mari Bilben, seniorveileder og koordinator for aldersvennlig bydel i Bydel Ullern.

Det nye området er på Lilleaker, nærmere bestemt bak demensboligene, Ullernhjemmet, Ullern helsehus og Aktivitetshuset Hjørnesteinen. Der planlegges det å skape en vandresti som ender opp i en liten møteplass.

- Målet er at det skal komme alle i nærområdet til gode; både små og store. Det skal bli en vandresti med benker, beplantning og skilt som viser at når man følger denne stien vil man komme til en møteplass. Møteplassen skal være et hyggelig sted å oppholde seg med mulighet for å kjøpe noe å drikke samt is inne i kantinen på Ullenhjemmet. Møteplassen vil antakelig bestå av noen lekeapparater for barn kombinert med treningsapparater for voksne, benker med pedaler, beplantning og liknende, sier Bilben.

Hun understreker at dette skal bli møteplass på tvers av generasjoner. Utgangspunktet for denne idéen kommer fra en idémyldring som bydelen hadde på Ullern kultursenter sist høst.