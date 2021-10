Ny utbygging i åsen

Enda et nytt boligkompleks planlegges i Lillevannsveien.

Publisert: 07.10.2021 kl 12:45

VOKSENÅSEN: 19 boliger fordelt på rekkehus og tomannsboliger vil utbygger ha på plass. Det dreier seg om Lillevannsveien 72. mellom Skogen stasjon og Lillevann stasjon. Det er planlagt underjordisk garasje. Detaljregulering for utbyggingen er ute til høring frem til 01.11.2021.

En eldre hytte/enebolig uten verneverdi ligger på tomten, sammen med et uthus og garasje.

Anbefaler forslaget

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget med forbehold om færre parkeringsplasser, økt vekstlag over p-anlegget, styrket vegetasjonsvern og at mulighetene for støttemurer begrenses.

Se mer info om planforslaget ved å følge denne linken

Saken fortsetter under bildet

NYE BOLIGER: Det er planlagt rekkehus og tomannsboliger på tomten, i alt 19 boliger. Ill.: Meinich Arkitekter

Plan- og bygningsetatens foreløpige konklusjon:

Selv om det er sannsynlig at bil i noen grad vil være det foretrukne transportmiddelet, f.eks. i forbindelse med transport til og fra servicetilbud og fritidsaktiviteter, er utbyggingen ikke i strid med Oslo kommunes byutviklingsstrategi. Strategien vektlegger blant annet at nye boliger plasseres slik at økningen i reiser i størst mulig grad skjer i form av kollektivreiser, sykkel og gange. Planområdet har akseptabel gangavstand (450 m) til T-banestasjon med 15 minutters avganger mot sentrum, og forslaget legger til rette for oppføring av en ettertraktet boligtype i et område godt egnet for boliger. Planforslaget følger opp rammene i gjeldende regulering mht. utnyttelse, høyder og utforming og forslaget legger til rette for bevaring av vegetasjon. Fjernvirkningen vil bli begrenset. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at det legges opp til noen færre parkeringsplasser, tilstrekkelig vekstlag over hele p-anlegget, styrket vegetasjonsvern og at mulighetene for støttemurer i større grad begrenses.

Les også: Lillevannsveien: Nabolaget reagerer på hogsten, men ingen kan hindre utbygger

Fortau

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det sikret at offentlig ensidig fortau i Lillevannsveien, fra Lillevannsveien 49, frem til og med Skogen stasjon, skal være sikret opparbeidet før det gis rammetillatelse for bebyggelsen.

Etaten mener at fjernvirkning og vegetasjon i hovedsak er godt ivaretatt, men at vegetasjonsvernet må styrkes ytterligere.

Følg Akersposten på Facebook