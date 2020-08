Ny, stor barnehage får ikke brukstillatelse

På Voksentoppen ligger en ny barnehage med flotte uteområder, som bare venter på å bli inntatt av barna. Det får de ikke lov til.

Publisert: 18.08.2020 kl 16:37

GLEDET SEG: Harald i husken har sett det flotte lekområdet, men må som de andre vente på ta det i fullt bruk. Far, Tom Solvang, med Sofie på armen, synes det er trist at de må leve i uvisshet om når de kan ta i bruk barnehagen. Foto: Vidar Bakken

VOKSENTOPPEN: Det er Norlandia som har fått tillatelse til å bygge ny barnehage som har en kapasitet på 144 barn, om alle barn er over 3 år, ellers 110 barn. I dag har 80 barn midlertidig barnehageplass i det gamle astmasenteret, som ligger rett på andre siden av veien.

Planen var at i slutten av august, skulle disse barna bli overført til nye Voksentoppen barnehage. Men, så kom et fortau i veien, eller rettere sagt et manglende fortau. Uten fortau – ingen brukstillatelse, sier Plan- og bygningsetaten. Det var Nettavisen som først omtalte denne saken.

Gledet seg

- Det er jo synd. Barn og foreldre hadde gledet seg til å ta i bruk Voksentoppen barnehage med de fantastiske uteområdene, sier Kristin Voldsnes, Divisjonsdirektør i Norlandia Barnehagene AS.

Og årsaken er at Plan- og bygningsetaten har sagt nei til brukstillatelse, inntil det er opparbeidet ny vei med fortau fra Voksenkollen stasjon og frem til barnehagen i dagens fortausløse Ullveien. Dette er i tråd med rekkefølgebestemmelsene gitt i rammetillatelsen. Men det er langt fra så enkelt. Et dypdykk i saksbehandlingen, viser en svært kompleks sak som gjør at barnehagen ikke kan tas i bruk som planlagt. Noen vil nok si at dette er byråkrati på sitt verste, hvor lovverk og kompleksiteten i saksforholdet stenger for en tilsynelatende fornuftig løsning. Se faktaboks.

Dette har skjedd Kortversjonen er at veiopparbeidelseskravet til Norlandia er knyttet til en nærmere 30 år gammel reguleringsplan. Vei er ikke bygd i henhold til regulering og derav krav. På nabotomten vil OBOS bygge nye boliger, hvor det ble stilt krav om å utarbeide ny reguleringsplan, som også omfatter opparbeidelse av samme vei som Norlandia skulle bygge etter den gamle reguleringsplanen. Før den nye reguleringsplanen ble vedtatt, ba Norlandia om utsettelse av krav om opparbeidelse, slik at dette kunne samkjøres med OBOS krav, som ville få et annet og mer utvidet krav til opparbeidelse av veien med den nye reguleringen. Dermed slapp man å opparbeide den samme veien to ganger. Bymiljøetaten mente i prosessen at det var en god ide. Siden har det versert ulike søknader om dispensasjon til Plan- og bygningsetaten (PBE), hvor blant annet Norlandia har tilbudt garantier for opparbeidelsen, også etter at ny reguleringsplan i forbindelse med OBOS prosjekt er vedtatt. I juli ble Norlandias søknad om midlertidig dispensasjon fra veiopparbeidelse frem til 31.12.2020 avslått av PBE og dermed blir det ikke innvilget brukstillatelse for barnehagen før vei er ferdigstilt. Nå ligger det inne en søknad fra Norlandia om opparbeidelse av veien etter ny regulering, som i første omgang må godkjennes av Bymiljøetaten før den kan behandles av PBE.

Samme vei

- Det er sikkert flere ting som kunne vært gjort annerledes, både fra vår side og fra etatens side. Vi har søkt om å få en midlertidig dispensasjon fra kravet om veiopparbeidelse, inntil vi får godkjent byggeplanen for opparbeidelse av vei og ferdigstillelse av denne. Det er blitt avslått, selv om vi i dag har 80 barn i bygget ved siden av som bruker den samme veien. Foreldrene er frustrert over at den nye barnehagen ikke kan tas i bruk, når den står ferdig. En frustrasjon vi deler med foreldrene. Det er et paradoks for oss og foreldrene at veien opp til barnehagen er i bruk i dag, men at barnehagen likevel ikke kan få midlertidig brukstillatelse når belastningen på veien vil være akkurat den samme, sier Voldsnes.

Daglig leder ved Voksentoppen barnehage, Frederik Bjørnstad, har sammen med barna og foreldrene gledet seg til å ta i bruk barnehagen.

- Vi er fortvilet over situasjonen. Vi informerer foreldrene om hva som skjer og hvordan vi opplever dette. Daglig får vi henvendelser med spørsmål om hva som skjer. Det er mange unge familier i nærområdet, som står på venteliste og som i dag må kjøre langt til andre barnehager. Nå håper vi på hurtig behandling av våre søknader, sier Bjørnstad.

Hadde gledet seg sånn

- Vi har en pragmatisk tilnærming til hvilke tiltak vi på kort og lang sikt kan få til. Vi er blitt lovet at vår søknad om opparbeidelse av vei og fortau skal bli behandlet raskt. Samtidig jobber vi fortsatt med dispensasjon for bruk av hele barnehagen og i tillegg ber vi om tillatelse til å få ta i bruk uteområdet. Vi har nå en konstruktiv dialog med Oslo kommune, sier Voldsnes.

STORT AKTIVITETSOMRÅDE: Frederik Bjørnstad og Kristin Voldsnes håper i det minste at de kan få tillatelse til å la barna ta i bruk uteområdet. Foto: Vidar Bakken

På lekeplassen møter vi Tom Solvang, forelder til Harald og Sofie. Harald går i Voksentoppen barnehage og vil prøve lekeapparatene som er tilgjengelige.

- Vi er storfornøyde med barnehagen, selv om dagens lokaler ikke er optimale. Harald har pratet om den fine lekeplassen og vil bare prøve den. Vi hadde håpet at den nye barnehagen vil være i bruk denne høsten, men nå er det så mye usikkerhet rundt dette. Det er fortvilende at kommunen ikke gir tillatelse til bruk. Vi hadde gledet oss sånn, sier Solvang.

