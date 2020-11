- Vi forstår at dette kan se brutalt ut

På Besserud kunne nabolaget se at skogtomten var renset for trær, selv om utbygger hadde fått tillatelse til noe helt annet.

Publisert: 25.11.2020 kl 11:25

BESSERUD: Akersposten har i en rekke saker hatt fokus på trær som av ulike grunner blir fjernet i forbindelse med byggeprosjekter. Det renner inn med henvendelser til redaksjonen om mer eller mindre tvilsom hugging av trær. Det gjelder alt fra enkelttrær til flathogst.

Plan- og bygningsetaten har mange saker som gjelder varsler om ulovlig felling av trær, som har beskyttelse gjennom ulike reguleringsplaner. De fleste gjelder omgåelse av vernet knyttet til småhusplanen. I mange saker har fjerning av trær i forbindelse med nybygg, lovlig eller ikke, sammenheng med bedre lysforhold og utsikt.

Juridisk bindende

I dette tilfellet er det snakk om en tomt på Besserud, i Dagaliveien, som skal bygges ut. Her er det ikke småhusplanen som gjelder, men reguleringsplan S-4040 Besserud Midtstuen. I denne reguleringsplanen er det lagt strenge føringer med hensyn til å bevare den grønne profilen og tiltak som innebærer fjerning av trær. I innledningen til reguleringsbestemmelsene står det blant annet: «Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. Hensikten med reguleringsplanen er å sikre at områdets grønne preg og dermed byens karakteristiske grønne ramme blir ivaretatt ved videre fortetting.»

Det innebærer blant annet at det stilles krav til utbyggere om utomhusplan, som blant annet viser i hvilken grad tomtens vegetasjon blir ivaretatt. Rammetillatelsen som gis av Plan- og bygningsetaten vurderer utomhusplanen, som deretter er juridisk bindende når den blir akseptert i rammetillatelsen.

På denne tomten i Dagaliveien er Bergskogen Eiendom utbygger/tiltakshaver. Bergsskogen Eiendom er en relativ stor aktør i våre områder. Selskapet kjøpte opp et kvartal i Henriks gate på Huseby, som er under utvikling og har også et prosjekt i Griniveien.

Ansvarlig søker i Dagaliveien 48 C-D er Byggesaksrådgivning AS. I utomhusplanen som søker har angitt i rammesøknaden er 13 trær markert som skulle bevares. 10 trær er markert som skal fjernes for å få på plass bygningsmassen til to eneboliger med underjordisk garasje.

Saken fortsetter under bildet

TRÆRNE ER BORTE: Utomhusplanen som er vedtatt, viser hvilke trær som skulle bevares (sirkel med sort prikk). Det er også angitt hvilke trær som skulle fjernes (sirkel med rød prikk). Illustrasjon fra rammesøknaden.

Nå er tomten i stor grad renset for trær og er ikke i henhold til vedtatt utomhusplan.

Spørsmål og svar

Vi har av Bergskogen Eiendom blitt bedt om å stille spørsmål i e-post, som er følgende, i to omganger:

- I forbindelse med trefelling ved byggeprosjekter er vi blitt oppmerksom på trefelling i Dagaliveien 48. Vi har sett nabovarsel og utomhusplan i forbindelse med rammesøknaden. Der er det angitt 11 trær (skal være 13 trær - journ.anm.) som skal bevares i forbindelse med byggeprosjektet (se vedlegg). Et bilde (se bilde) som er tatt av tomten, viser at tomten er ribbet for trær. Har Bergskogen Eiendom en forklaring på dette?

Svar fra Bergskogen Eiendom:



"Bekrefter at eiendommen er ryddet for trær. Det vil bli innsendt en oppdatert utomhusplan til PBE som hensyntar dette. Vi vil replante de trærne som er fjernet i henhold til gjeldende reguleringsplan for området. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er småhusplanen som er gjeldende. Se utdrag fra gjeldende reguleringsplan:

$6 Bevaring av vegetasjon og bekkedrag Store trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Dersom et byggetiltak medfører at større trær skades eller fjernes, skal de erstattes av 1 eller 2 nyplantede trær. Dersom stammeomkretsen til treet som fjernes er mellom 60 og 90 cm målt 60 cm over terreng, skal det erstattes av minimum ett nytt tre. Dersom stammeomkretsen er over 90 cm målt 60 cm over terreng, skal minimum to nye trær plantes. Ved Styggedalsbekken og Makrellbekken skal åpen bekk opprettholdes.

Vi hadde en intensjon om å bevare enkelte trær på eiendommen, men fant ut i løpet byggeplanleggingen at det ikke var realistisk med unntak av 3-4 trær. Det at tomten er veldig bratt i bakkant gjør at spesielt adkomst situasjonen er litt spesiell. Den endelige adkomsten går over kjeller på hus B, slik at denne må bygges før vi kan etablere adkomst. I mellomtiden må vi ha midlertidig adkomst på andre siden av tomten. Flere av trærne i bakkant/østsiden må tas av den grunn. Vi har forsøkt å få midlertidig adkomst via naboeiendommer uten å lykkes med det.

Når det gjelder trærne på sydsiden av tomten bar disse preg av å ha stått tett og i kratt uten vedlikehold/beskjæring. De stod nesten rett på fjellet på et tynt lag med humus og steinskifer og ville ikke tålt påkjenningen med sprenging og graving rett inntil uten å utgjøre en fare for omgivelsene. Vår vurdering var derfor at vi fjernet disse for å erstatte de med pene nyplantede trær som er tilpasset prosjektet.

Vi forstår at dette kan se brutalt under bygging og grunnarbeider. Men dette er et ambisiøst prosjekt som vil fremstå som flott og ikke minst med masse grønne trær i framtid."

Etter dette har Akersposten stilt følgende oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av §6 i reguleringsbestemmelsene:

- Mener Bergskogen Eiendom at det var nødvendig å fjerne samtlige trær for å bedre atkomsten? - Er det ikke slik at den informasjonen som blir gitt i nabovarsel og ikke minst i rammesøknaden danner grunnlaget for Plan- og bygningetatens avgjørelse i rammetillatelsen? - Plan- og bygningsetaten skriver i rammetillatelsen at «Utomhusplanen gis juridisk binding gjennom rammetillatelsen». Er Bergstuen Eiendom enig i at søknad om dispensasjon fra rammetillatelsen med ny innsendt utomhusplan skulle vært behandlet av Plan- og bygningsetaten før tomten ble renset for trær? Det er vel ikke grunn til å tro at å sende inn en ny utomhusplan i etterkant og tro at dette holder i og med at opprinnelig utomhusplan gir juridisk binding? - Er ansvarlig søker, Byggesaksrådgivning, gjort oppmerksom på forholdet at trærne er fjernet og gitt grønt lys for at dette er i orden? I så fall, er det ikke også slik at søker i dette tilfellet skulle søkt om dispensasjon for felling av trærne, eventuelt med den forklaring Bergstuen Eiendom selv legger til grunn?

Den 13. november skriver Bergskogen Eiendom til Akersposten på SMS at vi må avvente redegjørelse som søker Byggesaksrådgivning AS skal avgi til Plan- og bygningsetaten med frist 19. november.



Samme redegjørelse

Byggesaksrådgivning, som er ansvarlig søker, viser så i sitt svar 18. november til plan- og bygningsetaten til en redegjørelse de har mottatt fra Bergskogen Eiendom, som er veldig lik den redegjørelse selskapet tidligere har gitt Akersposten:

Plan- og bygningsetaten vil så vurdere denne redegjørelsen og om den er i henhold til gitt rammetillatelse.

