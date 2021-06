Ny sjef lover å ikke snu opp-ned på stedet

Når det endelig er liv og røre igjen på det 130 år gamle serveringsstedet, har sjefen selv bestemt seg for å trappe ned og overlate styringen til yngre krefter. Walter har imidlertid ingen planer om å ta sin kokkelue og gå sånn helt uten videre.

FROGNERSETEREN: Det er en av de første dagene etter at tradisjonsrike Frognerseteren Restaurant har fått lov til å åpne igjen etter korona-stengingen, og Akersposten møter restaurantsjef Walter Kieliger ved et bord ute i solen, med den kjente og kjære utsikten over byen og fjorden bak oss.

Kieliger har med seg Stig Furuseth (43) i samtalen, og det varsler at noe er på gang. Den 69 år gamle ringreven har bestemt seg. Etter å ha styrt restauranten i 16 år, er det tid for å gjøre endringer. Furuseth er ny daglig leder.



Mannen som kjenner Frognerseteren, det gamle huset, gjestene og lokalhistorien så godt, har valgt å tre til side. Men han forsvinner ikke fra restauranten med det første!

Endelig tilbake!

«Hvordan går det med deg, Walter? Vi er så glad at du er tilbake!»

Nye og gamle gjester har funnet ut at det igjen er åpent på Frognerseteren, etter at det har vært korona-stengt siden mars. Stamgjester i fleng er i enda bedre humør enn vanlig når de får øye på Kieliger. Det går bare minutter mellom hver gang sjefen slår av en liten prat med blide folk på vei inn.

– Alle gjestene er jo de viktigste. Man kommer så nær mange av dem. De gir deg sine historier, de forteller om sine familier, og mange har jo vært her som barn, og nå kommer de med egne familier. Dette er et veldig tradisjonsrikt hus, og da skal tradisjonene få leve, sier Kielieger.



Han har ingen problemer med å overlate ansvaret til noen andre. Sier han…

– Nei, det går helt fint. Når man kommer opp i denne alderen, jeg er jo snart 70 år, er det tid for å se seg om etter en etterfølger.

Og nettopp etterfølgeren har han kjent helt siden de jobbet sammen på Blom for mer enn 20 år siden. Da var Stig Furuseth ung og ganske fersk i kokkebransjen. Nå har han fått mer erfaring, blant annet på Annen Etage og som driftssjef på Engebret Café.

– Og du kjenner til Frognerseteren fra før?



– Jeg har spist eplekaken her ja, smiler han.

– Vil gjestene merke overgangen til ny sjef på huset?



– Jeg kommer absolutt ikke til å snu opp-ned på stedet. Det blir en myk overgang. Jeg har ingen målsetting om å gjøre store endringer. I utgangspunktet skal vi bygge videre på tradisjonene. Det er fortsatt tradisjonsrik mat vi skal ha fokus på.



– Men…?



– Men med min bakgrunn som kokk har jeg jo også meninger om hva som er bra! smiler han.

Det tradisjonelt norske

– Det ligger en masse tradisjoner her, skyter Kieliger inn. Til tross for at han «bare» har vært her siden 2005, har han satt seg godt inn i historien, lest mye i gamle gjestebøker og snakket mye med dem som vet mye om både Frognerseteren og Holmenkollen. Det har resultert i både bøker og kokebøker som tar utgangspunkt i den 130 år lange og stolte historien til Frognerseteren Restaurant.

– De som kommer hit, søker det tradisjonelle og det unikt norske. Det gjelder både turister og folk fra nærområdet. Her kan det ikke være sushirestaurant eller fransk kjøkken, sier Kieliger.



– Da jeg kom hit til Frognerseteren i 2005, fant jeg tilbake til nettopp en del av det som er tradisjonene her. I kafeen for eksempel, skal det være husmannskost. Der skal gjestene finne kjøttkaker, karbonader og rømmegrøt. Det er jo mange som har mulighet til reise til Paris for å spise fransk mat, men de reiser ikke dit for å spise kjøttkaker! sier han.

Stadig i utvikling

Til tross for at huset er fra helt tilbake i 1891, har det også de siste årene vært en utvikling her. Da Kieiliger kom hit, var det for eksempel et mindre lokale i kjelleren, som egentlig mest ble brukt til oppbevaring.

– Det var vel mest et roterom. Jeg tror det kan ha vært en butikk der engang. Vi så på tegningene at det måtte være mer rom lenger inn. Det var ganske spennende. Vi boret et lite hull i veggen og så at det var helt åpent innenfor. Da fikk vi åpnet litt opp, sier han.



Resultatet ble at kjelleren nå er et fint lokale som er egnet for mellomstore og mindre selskaper og arrangementer, helt adskilt fra resten av restauranten. Men selv fra kjellerdøren er det faktisk utsikt utover byen!

For et par år siden, oppdaget Kieliger plutselig at noen var i ferd med å fjerne den store Frølich-bautaen som står rett på nedsiden av huset, på restaurantens tomt. Det var kommunen som hadde bestemt at denne skulle flyttes til Lovisenberg.

– Ingen hadde fortalt det til oss, sier han. Og etter mye om og men og frem og tilbake, fikk Kieliger det som han ville: Bautaen fikk bli stående der den har stått i langt over 100 år.

– Det er her den hører hjemme, og det var her Frølich ville at den skulle stå, på tomten til sin gode venn Thomas Heftye, sier han.

Flere minner skal skapes

Mange gode minner fra 16 år på Frognerseteren, og mange flere skal det bli.

– Det blir en rolig overgangsperiode, og det passer meg bra. Da kan jeg suge til meg litt av den enorme kunnskapen til Walter, sier den nye sjefen, Stig Furuseth.

Nå håper de begge at korona-pandemien slipper taket for alvor, og at Frognerseteren Restaurant igjen kan være møtestedet på toppen av Oslo vest. Kafeen og restauranten i Finstua er godt i gang igjen, og nå gjenstår det bare å åpne igjen for større arrangementer, som brylluper, konfirmasjoner, bursdager og andre merkedager, som passer så godt her oppe.



– Det kommer! sier de to bestemt.

