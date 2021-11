Sier de vil halvere tungtrafikken

Akersposten etterspurte informasjon om kjøretøybevegelser fra det planlagte betongproduksjonsanlegget på Fossum til Røa og om det er fare for forurensing til vassdraget nedenfor.

Publisert: 11.11.2021 kl 17:16

FOSSUM/RØA: Akersposten skrev om det planlagte anlegget på Fossum, som skal stå for produksjon av betong og betongelemneter. I den forbindelse ville vi blant annet vite av ansvarlig søker, Norconsult, hvilken betydning dette ville få for Røa-området, med ytterlige tungtransport hvert døgn inn mot vannbehandlingdanlegget på Huseby. Produksjonen vil foregå i 6 til 8 år.

Les saken: Ny tungtransport hver dag gjennom Røakrysset



Akersposten spurte:

I nabovarselet i forbindelse med det planlagte produksjonsanlegget for betong står det at det i forbindelse med de to anleggene er ventet å medføre en økning på i underkant av 200 kjøretøy per døgn. Er det da snakk om rundt 400 kjøretøybevegelser til og fra anlegget per døgn? Med 200 eller 400 kjøretøybevegelser gjennom Griniveien, Røakrysset og opp mot Huseby skole, vil være belastende for boligområder, kryss og skoleveier. Vi kan ikke se at dette er med i vurderingen. Hva er årsaken til det? Anlegget er tenkt plassert rett ved Bogstadvannet/Lysakervassdraget. Vi kan ikke se verken av nabovarsel eller dispensasjonssøknad at risiko for forurensing til vassdrag er vurdert. Hva er årsaken til dette?

Norcunsult svarer følgende:

Tallet på 200 kjøretøy som er oppgitt i nabovarselet, gjelder «kjøretøybevegelser».

Dette tallet gjelder for både planlagt elementfabrikk og betonganlegg. Elementfabrikken er foreløpig satt på vent, og Skedsmo Betong sitt anlegg er ventet å føre til en økning i ÅDT på 80-90 bevegelser.

Betonganlegget er et moderne, lukket anlegg, hvor prosessvann gjenbrukes i prosessen uten utslipp til ytre miljø.

Det vil bli sendt et brev til Bærum kommune som redegjør for blant annet disse punktene innen kort tid.

Akersposten konstaterer at betydning tungtransporten får for Røa-området ikke er berørt. Når Statens vegvesen starter bygging av fortau og sykkelvei i Griniveien i 2023, vil dette også få betydning.

Følg Akersposten på Facebook