Norgesrekord i mathandel

I 102 dager var brorparten av CC Vest stengt pga pandemien. Likevel kan Oslos største kjøpesenter vise til en vekst på 0,4 prosent i fjor - ikke minst takket være desember med en vekst på 9 prosent. Omsetningen nådde 2,57 milliarder i 2021. Også på Røa Senter har omsetningen økt.

Publisert: 18.01.2022 kl 09:35

LILLEAKER/RØA: Matbutikken Meny bidro sterkt til dette. Der satte de en historisk månedsrekord med 59,5 millioner i omsetning i desember. Ettersom meny på CC Vest er Norges største matbutikk, må dette være ny norsk rekord for omsetning av mat i én butikk på en måned.

Daglig leder på Meny CC Vest, Christer Thorne, sier: – Vi er veldig fornøyd med 2021. Vi opplevde jo at store deler av senteret var delvis stengt i 102 dager, noe som også gikk ut over oss selv om vi holdt åpent. Totalt nådde vi 471 millioner som er en nedgang på 4,3 prosent. Desember var veldig bra. 59,5 millioner har vi ikke sett på en måned tidligere i vår historie her på CC Vest.

Meny-sjefen på CC Vest, Christer Thorne.

– I selve juleuken omsatte vi for 15 millioner på 4,5 salgsdager, sier en fornøyd Thorne, som leder Norges største matbutikk.

Opp og ned på polet

En annen omsetningsdriver på CC Vest er Vinmonopolet, som stadig er Norges største. Avdelingsleder Asle Sæther melder om en omsetning på 330,8 millioner som er på samme nivå som 2020.

– I antall liter gikk det noe ned. Vi solgte nok mer første halvår i 2020, men en del mindre siste halvår. Antall kundebesøk gikk også ned. 338.200 var innom her i 2021, mens vi hadde 367.000 i 2020. Vi ser nok også en tendens til at folk handler mer når de først handler, men prøver å ikke komme så ofte. For Vinmonopolet som helhet ble det nok en gang det høyeste salget vi har hatt, sier Sæther.

Senterleder på CC Vest, Celine Waldjac.

Senterleder Celine Waldjac er svært fornøyd med fjoråret, spesielt med tanke på at man unngikk omsetningsnedgang til tross for delvis nedstengt senter i tre måneder.

– Ja, jeg må si at dette er gode tall for oss. Nå håper vi på at vi kan gjennomføre 2022 på en normal måte, og at våre kunder slipper å møte stengte butikker. Vi ser i alle fall at kundene er svært lojale. Vi holder vår gode posisjon i markedet, sier Waldjac.

– Hva er grunnen til den solide posisjonen CC Vest har?

– Vi blir vurdert som et trivelig senter med attraktivt butikkutvalg, og med flinke drivere som har lagt ned en iherdig innsats, har vi fått en lojal kundegruppe.

– Kundene har oppsøkt senteret også under pandemien. Dette forteller oss at vårt kontinuerlige arbeid med å skape tryggest mulige rammer har blitt verdsatt, sier senterlederen.

– I tillegg til dette har vi faktorer som de endrede bevegelses- og handlemønstrene, samt økt likviditet.

– Effektiv handel

– Hva skiller CC Vest fra andre kjøpesentre?

– Vi har stort fokus på effektiv handel. CC Vest er et senter som er akkurat passe stort til å effektivt fikse det som trengs, men likevel halvparten av størrelsen til de store, regionale sentrene.

– Med restriksjoner som hjemmekontor og redusert sosial aktivitet innsnevres radiusen betydelig. Da er det en fordel å ligge i et boligstrøk og være det lokale handlestedet. Restriksjonene har også bidratt til mer tid i hjemmet, hvilket naturlig nok resulterer i et økt handlebehov og dermed mer i handlekurven. De har også hatt en økt grad av fleksibilitet til å oppsøke senter og butikken på andre tider, hvilket har bidratt til en økt spredning av besøkende.

– Så restriksjonene i samfunnet har også innvirket positivt?

– Positivt i den forstand at omsetningen går opp, men har også kommet med en betydelig kostnad på andre områder, blant annet for senterets medarbeidere. Men vi ser altså at kundene har skiftet fokus til andre områder; som for eksempel å få det enda finere og triveligere hjemme. Kategorien «hus og hjem» har med dette hatt en fin vekst, sier Waldjac.

– Det samme gjelder mat og drikke-kategorien, fordi det spises flere måltider hjemme. Økt tid til sport og fritid har også gitt en oppsving til spesialbutikkene. Disse kategoriene hadde en særlig oppsving i 2020, men har også prestert godt i 2021 sammenlignet med normalåret 2019.

– Heldigvis fikk klær og sko en real oppsving i 2021, etter gjenåpningen og som et resultat av tidvis økt optimisme i befolkningen. Vekstvinnerne var: Servering, service og tjenesteytende og annen detaljhandel. På toppen av det hele har mindre sosial aktivitet og mindre reising gitt befolkningen en økt grad av likviditet. Selv om de dermed har handlet mer i perioden som har gått, har også nordmenn vært flinke til å spare.

– Til tross for en tidvis sterk vekst innen netthandel, ser vi at folk flest foretrekker den fysiske butikken, når det er mulig. Det er vi glade for, avslutter senterleder Celine Waldjac.

Over forventningene på Røa

Også på Røa Senter er man fornøyd med 2021 og avslutningen på året. Daglig leder Hans Haram sier til Akersposten: – Her har det gått over all forventning. Vi mistet jo Vinmonopolet og fire forretninger til det nye Røa Torg, så vi vi var spente på utviklingen. Men vi ser at folk er lojale, og handler lokalt – så vi er veldig fornøyde.

Røa Senter har gjennom 2021 og 2020 vært preget av ombygging og endringer. Når man korrigerer for dette hadde senteret en liten økning på 1 prosent fra 2020 og omsatte totalt for 495 millioner. Totalomsetningen var likevel ned 18,7 prosent på grunn av leietakere som har flyttet ut og ombyggingsperioder.

De mange endringene har inneholdt at Mester Grønn som har overtatt lokalene til Sunkost og Japoniis – sistnevnte har utvidet og flyttet inn i Arks tidligere lokaler, og utvidet med flere ansatte og nytt kjøkken.

Vinmonopolet har, som nevnt, flyttet ut, og her har Ark og Kid overtatt lokalene. Baker Hansen har også blitt mye større, og det pekes ikke minst på betydningen av at Meny er blitt større noe som er blitt godt mottatt av kundene.

Åpningstiden er også utvidet, og nå kan man besøke senteret fra kl. 8 til 22. Som hos CC Vest har man også på Røa sett at handlevanene endret seg noe med strengere restriksjoner. Kundene kommer sjeldnere og handler mer når de kommer.