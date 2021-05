Karakteriseres som en stor skandale. I revidert budsjett kommer det frem at det største investeringsprosjektet i Oslos historie sprekker med 40 prosent, det vil si 5 milliarder.

Publisert: 20.05.2021 kl 20:35

HUSEBY: Ny vannforsyning Oslo ble vedtatt av bystyret med en ramme på 12,5 milliarder kroner. I revidert budsjett kommer det frem at vannforsyningsanlegget blir 5 milliarder dyrere – altså 40 prosent dyrere.

Prisøkning

Akersposten har i en rekke saker pekt på svakheter i forberedelsene til dette prosjektet, som blant annet ble hastevedtatt med protester fra flere partier. At det er mulig å sprekke så totalt, vekker oppsikt og åpner for en rekke spørsmål. Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), forklarer den kraftige sprekken med prisøkninger i anleggsmarkedet. I en epost til Byggeindustrien – bygg.no sier hun følgende

– En uforutsett og kraftig prisøkning i anleggsmarkedet vil dessverre føre til at kostnaden ved å bygge ny alternativ vannforsyning i Oslo blir høyere enn forutsatt. Dette bekreftes i en uavhengig rapport som byrådet har mottatt. For å unngå forsinkelser i dette viktige prosjektet for Oslos innbyggere, vil byrådet be bystyret om en ny kostnadsramme.

Et sorgens kapittel

Det faller ikke i god jord at milliardene renner rett ut i vannbehandlingsanlegget på denne måten.Det er da også forbrukerne som må betale regningen.

– Dette må vi få klarhet i. Her må det ha vært historisk dårlig planlegging og økonomistyring, sier gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, Anne Rygg.

– Dette er norgeshistoriens største kommunale budsjettoverskridelse, og et sorgens kapittel. Mongstad sprakk med seks milliarder, og ble harselert over av politikere i tiår senere. For tre måneder siden stod byråd Lan Marie Berg bak markeringen av byggestart for det nye vannforsyningsanlegget i Oslo. Hun må ha visst om den gigantiske budsjettsprekken på 5,2 milliarder kroner allerede da, men vi i bystyret har ikke fått noe som helst informasjon før i dag. Det er uakseptabelt. Nå kan Lan Marie Berg komme inn på Stortinget med den største budsjettskandalen i Oslo noensinne på samvittigheten, sier Høyre-politikeren.

Høyre varsler allerede nå at de vil innkalle ansvarlig byråd Lan Marie Berg fra MDG til åpen høring i bystyret hvor hun må forklare og forsvare Norgeshistoriens største kommunale budsjettsprekk.