– Noen stjal bordplaten min!

Noen stjeler biler. Eller båter. Penger. Gull og sølv – eller kanskje en dyr boblejakke. Og noen stjeler bordplater. Ja, du leser riktig.

Publisert: 18.11.2021 kl 09:25

ULLERN: En bordplate forsvant fra en eiendom i Blokkajordet-området for noen uker siden. Poenget med denne lille historien er i og for seg ikke bordplaten som sådan, men hva i huleste noen kan finne på å stjele. For eieren har imidlertid platen en ikke ubetydelig affeksjonsverdi.

Bordplate-eieren vil av forskjellige grunner ikke stå frem med navn og adresse, men sier til Akersposten:

– Bordplaten er opprinnelig en 110 år gammel lem som tilhørte en skøyte som min far hadde. Bordet sto utendørs, og platen var svært rustikk. Vi hadde selvfølgelig stor glede av å ha dette som et minne etter skøyta og min far. Derfor var den på en måte viktig for min familie, og vi synes det er veldig trist at den nå er borte.

– Hva annet ble stjålet?

– Ingenting. Det sto blant annet noe hageredskap der, som en kantklipper – men ingenting av det forsvant. Bordet var ikke synlig fra veien, eiendommen var inngjerdet, og porten var til og med låst. Tyven har altså gått inn og snoket rundt på eiendommen for å få øye på bordet. I tillegg var platen tung, og vi så merker på porten etter at noe var blitt slept over den.

– Vi tror dette må være et bestillingstyveri heller enn bare guttestreker. Noen må ha vært på jakt etter den type bordplate, og i stedet for å titte på Finn.no, som de fleste av oss gjør i slike situasjoner, titter man heller rundt på andres eiendom.

Akerspostens lesere bes holde øyne åpne. Ta kontakt hvis dere skulle komme over tyvegodset.