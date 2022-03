– Jeg lager musikken bare for meg. Det er en opplevelse i seg selv. Om andre har lyst til å høre på, er det bare en bonus, sier den masseproduserende Røa-mannen Jarle Aabø.

RØA: Sist uke lanserte Aabø og bandet «Løse Fugler» 11 nye viser, eller villviser, som han selv omtaler dem som.

– Hvorfor villviser?

– Jeg sendte sangene mine til Rune Arnesen, trommeslager og produsent. Da jeg fikk «Bjørkefrø» i innboksen, tenkte jeg at dette var jo helt feil. Det var mye villere enn jeg hadde sett for meg. Det var jo en villvise! Så da ble det 11 villviser, sier han.

Når Aabø setter seg ned med en av sine svært mange gitarer, kommer tonene på løpende bånd.

– Jeg tar en gitar og begynner å spille. Så blir det en melodi. Det kan ta bare 30 sekunder å lage en låt, sier han – etter å ha skrevet en utrolig mengde låter de siste årene.

– Jeg har en slags musikalsk ADHD. Jeg er litt turbo, sier han.

Tekstene er det Jarle Myrvold som står for.

– Han er svært dyktig, rett og slett, sier Aabø. – I fjor sommer holdt jeg 50 konserter med disse sangene, og det er ingen tvil om at tekster betyr mye for konsertpublikummet.

Tekstforfatter Myrvold sier: – Av og til kommer man borti noe helt nytt. Eller i hvert fall en fornemmelse om at her skal vi ut i et nytt landskap. Låtene til Aabøs villviser var nettopp slik, så da jeg skulle skrive tekster var det kun musikken som viste meg hva det skulle handle om.

Bedre enn golf!

De 11 villvisene – og tidligere utgivelser – omtaler Aabø litt som en egotripp.

– Jeg gir dem ut fordi jeg har så lyst til å se om sangene høres ut som jeg har sett dem for meg, sier Aabø om hobbyen sin.

– Noen spiller golf på Bogstad, andre spiller inn musikk i kjellerstua. Jeg mener jo at å ha en plate på Spotify er bedre enn å ha golfkøller i garasjen, smiler han.

Snart konsert i lokalmiljøet

Røa-mannen stortrives med å holde konserter, og dem blir det flere av.

– I samarbeid med Karoline Gregersen Herlofsen blir det konsert i nærområdet 25. mars. Da blir det villviser! smiler han.

Og alt for mye kan han ikke ha imot golf, for konserten holdes i Spiseriet på Oslo Golfklubb på Bogstad.

