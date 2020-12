– Noen ser på elva som et lettvint sted man kan dumpe søppel

Lysakerelva skal ryddes for plast og annet skrot som ligger langs bredden og nede på elvebunnen. Aksjonen startet denne uken, og vil fortsette til våren.

Publisert: 11.12.2020 kl 09:41

LYSAKERELVA: Det var betydelig aktivitet i nederste del av elva med dykkere, lastebiler med kran og ivrige hender som plukket søppel i medbragte poser. Initiativet kommer fra frivillighetsorganisasjonen Plastpiratene.

– Det var Plastpiratene som tok kontakt med oss, sier markedssjef Line Høst Brunsell i Mustad Eiendom.

En hovedpulsåre

– Vi nølte ikke lenge med å si ja takk til et slikt initiativ. En av våre leietakere, Quantafuel, kastet seg også på og tok kontakt. Dette firmaet driver med resirkulering av plast. Det er i det hele tatt en skikkelig symbiose ute og går i prosjektet ettersom Plastpiratene også disponerer lokaler hos oss, sier hun.

– Lysakerelva er jo nærmest en slags hovedpulsåre i vårt distrikt og har vært det gjennom århundrer. Gjennom de siste årene er vannkvaliteten blitt veldig bra. Det settes ut fiskeyngel, og elva er blitt et paradis for laksefiskere, og for badende og turgåere. Men vi vet jo dessverre at noen alltid ser på elva som et sted man lettvint kan dumpe søppel. Vi håper folk etter hvert blir flinkere med dette, slik at vi om noen år ikke lenger behøver drive med redningsaksjoner som dette, sier Høst Brunsell.

Dykkere var i sving nederst i Lysakerelva. Det ble ryddet bare i den helt nederste delen av elva. Resten, det vil si helt opp til Fåbrofossen, skal tas til våren. Likevel fant man masse skrot på elvebunnen i tillegg til mye langs bredden.

Mye skrot

I tillegg til Plastpiratene og Quantafuel bidro entreprenørselskapet BMO med dykkere og maskinelt utstyr.

Og opp fra elvebunnen dukket det opp mye skrot – inkludert flere sykler.

– Men vi har mye igjen, fortsetter Høst Brunsell. – Vi fikk bare tatt den helt nederste delen av elven denne gangen. Dette på grunn av gytingen til laksen som skjer nå, og vi vil jo ikke forstyrre dette. Derfor fortsetter vi til våren med å ydde helt opp til Fåbro.



– Vi har for øvrig tett samarbeide med Frode Dalen i fiskeforeningen her, som nærmest fungerer som en slags oppsynsmann for elva – noe vi selvsagt er svært takknemlig for, avslutter Line Høst Brunsell.