– Noen kjørte på rødt, og da gikk det i rødt begge retninger

Det har igjen vært ekstra kaotisk med trafikk på Holmenkollveien. Utålmodige bilister som har kjørt på rødt lys forbi anleggsarbeidet, har skapt ekstra problemer for alle andre enn seg selv.

Publisert: 03.01.2021 kl 19:22

HOLMENKOLLEN: Akersposten skrev i desember om arbeidene med å sette opp den nye VM-broen i Holmenkollveien like ovenfor Midtstubakken. Arbeidene skal vare til mars eller april, og dette fører til at det kjøres bare i én retningen av gangen, med lysregulering.

KrF-politiker og skientusiast Espen Andreas Hasle tok opp problemet i Akersposten, og fra Kultur- og idrettsbygg ble det meldt at de skulle se på hvordan de kunne få kuttet ned på perioden veien skal være innsnevret.



Nå har det gode skiføret slått til for alvor, og det betyr mer kjøring til og fra marka. At man er frarådet å benytte offentlig kommunikasjon på grunn av korona-pandemien, gjør ikke biltrafikken mindre.

Bilister kjørte på rødt

Juledagene og nyttårshelgen har vist at problemet bare har blitt større ettersom snøen er blitt dypere. Politiet meldte søndag ettermiddag på Twitter:

«Holmenkollveien. Vi er på stedet for å se til at trafikken flyter greit ved utkjøring fra skianlegget. Det er satt opp et lyskryss i forbindelse med anleggsarbeid. Dette har medført at flere har ringt inn til VTS og meldt om førere som har kjørt mot rødt lys.»

Til Akersposten utdyper operasjonsleder Bjørn Gunner Nysæter:



– Det har vært mye folk i marka, og det har vært stor trafikk særlig på ettermiddagene på vei nedover Holmenkollveien. Akkurat der er det jo arbeid som har bidratt til at problemet er blitt større, sier Nysæter og viser til arbeidet med VM-broen.

– Det vi har fått inn fra Veitrafikksentralen, er at det er satt opp lysregulering, og at noen har kjørt på rødt. Da går det i rødt i begge retninger. Det har skapt trøbbel, og det blir full stans, sier han.

Han opplyser at politiet var på stedet, og at et privat firma etter hvert overtok dirigeringen.