Noen gråter på en av landets beste skoler

Rektor ved Huseby skole, Kathrine Wegge, kan koste på seg et smil når det er snakk om skolens prestasjoner på nasjonale prøver. Men – når det rister i grunnen, blir fokuset noe helt annet.

HUSEBY: - Det var en trist beskjed å få da Vann- og avløpsetaten gikk vekk fra løftet om ikke å sprenge i skoletiden. Daglige sprengninger tærer på både elever og ansatte. Jeg merker selv at jeg blir anspent hver gang varselet går. Noen ganger rister det så ille at ting går i bakken. Det er også veldig stor forskjell på styrken av sprengningene, sier Wegge.

Blir veldig redde

Rapporter fra lærerne viser at det er en betydelig belastning på enkelte.

- Det skal sies at mange av barna synes det er spennende, men for en del av de yngre barna er det skremmende. Mange blir veldig redde og begynner å gråte og flere av lærerne synes også det er skummelt. Samtidig opptrer våre lærere profesjonelt og det handler om å vise trygghet. I så måte er jeg stolt av våre ansatte som både skal takle det som skjer rett over veien, samtidig som vi hele tiden må ha fokus på koronasituasjonen. Det viktigste er at barna føler at de har trygge voksne rundt seg.

Mister oppmerksomheten

Sosiallærer Inger Anne Haugli Lie viser til at sprengningene to til tre ganger om dagen også gjør noe med selve læringssituasjonen.

- Når varselet går, blir det et brudd i læringsprosessen. Alt stopper opp en periode. Barnas oppmerksomhet blir rettet et annet sted og det tar tid å få den tilbake. Det gjør det ekstra krevende for lærerne som må forholde seg til noen som er urolige og engstelige, hvor også noen trenger ekstra oppmerksomhet. Det tar tid å få normalisert undervisningen igjen. Disse stadige avbruddene er veldig uheldig for undervisningen, sier Haugli Lie.

Blant de aller beste

Men at undervisningen frem til nå har gått på skinner, viser de nasjonale prøvene for 5. trinn 2020, hvor Huseby skole har flest på øverste mestringsnivå i Oslo når det kommer til lesing og er også i toppskiktet i både engelsk og regning. Det betyr også at Huseby skole er blant de beste i landet.

- Det er utrolig gledelig, takket være systematisk jobbing og en suveren stab av ansatte, som står på for elevene. Huseby skole er også en nærskole, med et flott forhold til foreldre og besteforeldre, hvor mange også har vært elever her selv. Sammen kan vi være stolte av hva skolen vår har oppnådd, sier Wegge, som ser frem til at hverdagen skal bli normalisert igjen.

Mistet elever

- Dessverre har vi mistet en del elever til andre skoler dette skoleåret, hvor flere foreldre åpent har sagt at det var på grunn av det forestående arbeidet med vannbehandlingsanlegget. Det er forståelig, med synd fordi skolen dermed får mindre bevilgninger fra kommunen. Men nå må vi bare se fremover. Om noen måneder vil vi i hvert fall merke mindre til sprengningene, etter hvert som de kommer lenger inn i fjellet. Samtidig må vi i mange år forholde oss til det store anleggsområdet med all trafikken.

Hun vil gjerne understreke at skolen nå har et godt samarbeid med VAV og at informasjonsflyten fungerer.

- De kommer oss i møte på flere punkter. Vi fikk blant annet to vakter i skolegården, som ser til at barna holder seg utenfor sperrebånd i sprengningsperioden. For de minste var de litt skumle, men så ble vi enige om at de skulle bli kjent med barna og når er de blitt husvenner og på fornavn. VAV skal også gjøre noe med at varslingen for sprengning når hele skolen. Det har vært problemer med å nå den delen av skolen som ligger lengst unna. Jeg føler at vi har en god dialog når problemer oppstår, sier Wegge, som også kan fortelle at skolen har fått nytt leke/klatrestativ i skolegården og at Huseby skole nettopp er blitt «Hjertesoneskole». Det betyr blant annet å gjøre tiltak som medfører mindre biltrafikk rundt skolen samt fremme en tryggere skolevei.

