– Noen foreldre bruker korona-situasjonen for å hindre samvær

– Noen foreldre bruker situasjonen for å hindre samvær, sier styremedlem i Mannsforum, Henrik Hammerhei Slevigen. – Barna trenger omsorg fra begge foreldre i disse tider, sier advokat Øivind Østberg.

OSLO: Det klassiske uføre etter en skilsmisse: Barnet vet ikke helt hvor det hører hjemme. Men barn skal få bruke det meste av sine krefter på å vokse og utvikle seg, ikke på å tilpasse seg foreldrenes konflikt. Omsorgsfamilier er en enhet, og for barnet er begge foreldre en del av familien.

I nåværende fase av korona-epidemien er hovedtiltaket å begrense kontakt med andre enn familie. Vær mest mulig hjemme. Omgås 1-2 faste lekekamerater. Dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.



– Poenget er ikke om det er mor eller far som starter konflikt eller hindrer samvær. Det er barnet som taper, sier Henrik Hammerhei Slevigen, styremedlem i Norges største barn og far-forening, MannsForum. Han forteller at de også fått mange henvendelser om problemstillingen den siste tiden. I den forbindelse har de laget en artikkel med råd til foreldre som trenger meklingsattest fra familievernkontoret på nettsiden sin.

Mannsforum er en viktig lyttepost i samfunnet som blant annet teller mange smertefulle erfaringer knyttet til konfliktene som oppstår i kjølvannet av samlivsbrudd.

De presiserer at barn av skilte foreldre helt fint kan være hos begge foreldrene. Eneste unntaket er hvis den ene forelderen har fått påvist smitte av Covid-19. Alt annet gir ingen grunn til å hindre samvær, og de ber innstendig om at fedre og mødre må være rause.

– MannsForums kamerathjelptjeneste har også fått flere henvendelser fra fedre som forteller at de ikke får ha samvær med barna sine, fordi mor som har hovedomsorgen er redd for smitte, sier han.



– Barn trenger kjærlighet nå, og foreldre som er i konflikt trenger avlastning.

MannsForum ønsker å presisere at Folkehelseinstituttet har vært tydelig på at barna av skilte foreldre helt fint kan være hos begge foreldre. Barn trenger kjærlighet fra begge foreldre nå. Eneste unntaket er hvis den andre forelderen har fått påvist smitte av covid 19. Utenom det ingen grunn til å nekte barn samvær med den andre forelderen.

– Noen utnytter denne situasjonen, i forskjellige grader. Det er nok ikke alle som gjør det bevisst for å nekte barnet samvær med den andre forelderen. Jeg har forståelse for at det også er en vanskelig tid av hensynet til smitte.

Egne følelser, barnets behov

Slevigen trekker frem talen til Statsminister Erna Solberg der hun sier at det som er fint med krisen, er at den får frem det fineste i oss, og at vi må bry oss om hverandre.

– Dessverre er det like fullt slik at noen foreldre bruker situasjonen for å hindre samvær. Det er trist og det viser manglende omsorgskompetanse for barnet, og det at man ikke klarer å skille på egne følelser og barnets behov, påpeker Slevigen og fortsetter.



– Det er like ille når far nekter mor samvær. Rådene vi gir i den forbindelse er at det skader barnet når det nektes samvær, sier han.

Slevigen er åpen om at han selv ikke vet hva han skulle gjort uten mor til barna sine, og eksemplifiserer dette med at vi som foreldre nå har muligheten til å gå frem som et godt eksempel for barna våre ved å støtte hverandre - også som en skilt familie - og dele på omsorgen da barna har rett til kontakt med begge foreldre.

– Jeg tror at det å nekte den andre forelderen tilgang til å gi omsorg for barnet, spesielt i disse tider, vil skade barnets psykiske helse, og vår egen.

Advokat Øivind Østberg.

Opplever pågang

Slevigen får støtte av advokat Øivind Østberg, som har lang erfaring i barne- og familierett, når det gjelder uenighet og konflikter som oppstår knyttet til felles barn. Han bekrefter overfor Akersposten at han også opplever en pågang fra klienter i disse dager.

– Man har som samværsforelder i utgangspunktet nokså lite å stille opp med slik barneloven er i dag, og det forsterkes slik situasjonen er nå. Har man ikke en velvillig holdning til å bidra til samvær, kan coronaviruset bli et nytt verktøy i kassen.

– Noen foreldre er stadig på jakt etter å redusere kontakt med den andre forelderen, det er dessverre en del av virkeligheten. Men begge foreldrene er viktige omsorgspersoner i barns liv. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene bor sammen eller ikke.

– Konflikt er konsekvensen av dagens barnelov, sier Østberg og fortsetter.

– De svakhetene som ligger i barnelovgivningen kommer tydelig frem nå, samtidig som behovet for god foreldrekontakt er ekstra viktig. Barna har jo nå veldig begrenset kontakt med andre. Dessuten kan de føle uro knyttet til situasjonen, som de trenger å snakke med begge sine foreldre om.



Han etterlyser derfor en langt mer tydelig kommunikasjon fra myndighetene angående barnas rett til samvær i disse tider. Det gjelder både barne- og familiemyndighetene og helsemyndighetene. Budskapet må være er at barn med to hjem fortsatt skal ha kontakt med begge hjemmene, med mindre det er påvist smitte.

– Noen foreldre ønsker å skvise ut den andre, sier advokaten og oppfordrer foreldre til å gå litt ekstra i seg selv fremover.

– Man må tenke på barnets beste, og unngå å frarøve de en god forelder. Men det er en realitet at det i en del tilfeller ikke er vilje til enighet.

Helsedirektoratet har publisert et spørsmål som er typisk i disse dager.

Familievernkontorer åpner igjen

– Det er godt at familievernkontorene nå åpner igjen. Det var et ubegrunnet tiltak å stenge disse, da man kunne gjennomført viktig veiledning på telefon eller Skype, mener Østberg og viser til at familier som er i alvorlige høykonfliktsaker er avhengig av familievernet.



Ved vanskelige samlivsbrudd kan familievernet være med på å hjelpe foreldrene til å holde fokus på barnet. I disse virus tider er ikke barna i mindre behov for et vern, men i tråd med myndighetenes tiltak for å redusere smittespredning besluttet Bufdir å stenge alle familievernkontorer. Noe som påvirket mange familier med delt omsorg for barna.

Men fra torsdag morgen er de aller fleste familievernkontorene åpne og tilgjengelige for befolkningen. Tilbudet vil i første omgang primært være på telefon.

– Kan leve som normalt

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at det ikke er en grunn til å hindre samvær. Akersposten har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI) for å få råd om samvær med barna, og de opplyser på e-post at dersom barnet er i karantene hos den ene av foreldrene, skal barneavtalen følges.

Overlege og spesialist i barnesykdommer ved FHI, Margrethe Greve-Isdahl, skriver i en e-post at barn som er hjemme på grunn av stengte skoler, ikke er i karantene. Så lenge barnet er friskt, kan barnet være hos begge foreldre uavhengig av om foreldrene bor i samme kommune eller ikke. Av hensyn til smitte skal man unngå unødvendige reiser, men at barn skal kunne reise mellom foreldre regnes ikke som unødvendig reise.

Videre skriver hun at barn som er i nærkontakt til en covid-19-smittet person er i karantene, enten nærkontakt til husholdningsmedlem, eller annen nærkontakt, har større risiko for å bli syk. Men likevel skal barn som er friske kunne være hos begge foreldre. Reise med offentlig transport bør imidlertid unngås.

Men om foreldrene bor i kjøreavstand fra hverandre, er det ikke krav til at de må bo i samme kommune for at barnet skal kunne reise mellom foreldre.

Barnet bør da fortrinnsvis kjøres/hentes av den forelderen som ikke er syk, for å unngå å være nærmere enn 2 meter til en covid-19-positiv person. Barn som selv er syke, hvor de har luftveisinfeksjon, uten at det er testet for covid-19, bør holde seg i den husholdningen der de ble syke, inntil de er friske igjen + 1 dag.

NB! Dersom du er barn og leser denne saken: Hvis du synes foreldrene dine krangler, eller du har det vanskelig og trenger å snakke med noen, kan du ringe 116 111. Det er en alarmtelefon for barn og unge, og den er åpen hele døgnet. Eller send SMS på 41716111. Du kan også gå inn på Røde Kors for å møte fagfolk og jevnaldrende.



Se også disse rådene fra Folkehelseinstituttet.



