Nettmøtet er i gang – VAV svarer fortløpende

Will there be added sewage smell when they open up the entrance? And start changing the filter system.

Rosi and Helge

Hei Rosi og Helge.

Luktbehandlingsanlegget vil være i drift så og si hele anleggsperioden med unntak av noen få timer under omkobling fra gammelt til nytt. Det nye anlegget vil stå ferdig før vi kobler ut det gamle.



The odor treatment plant will be in operation during the entire construction period, with the exception of a few hours when switching from the old treatment plant to new one.



Hilsen oss i prosjektet

Når er det tidligste og det seneste tidspunkt nar det vil være sprengning under husene i Frantzebråtveien?



Hvordan vil beboerne i Frantzebråtveien få adgang til støy og støvmålingene?



Vi er takknemlige for svar for disse spørsmålene.

Hei Rosi og Helge!

Slik planen er for Sollerudtunnelen vil arbeidet pågå under Frantzebråtveien månedsskiftet mai/juni 21 og ca. 8 uker fremover. Det vil også bli SMS-varsel som man kan melde seg på for å få varsel før hver sprengning



Når det gjelder målinger av støy og støv, vil vi ikke gi ut ikke-kvalitetssikret måledata fortløpende, men vi kan gi innsyn i de offentlige dokumentene knyttet til måling som jevnlig utarbeides som en del av rapportering. Innsynsbegjæringer på dette behandles på lik linje med andre innsynsbegjæringer i kommunen. Vi kommer også jevnlig til å legge ut informasjon til publikum.



Hilsen oss i prosjektet

Barna våre mister Huseby skipark i mange år. Skal ikke vann- og avløpsetaten finne et tilbud som kan kompensere for dette. Hva med å for eksempel å opparbeide et lite område med kunstsnø i Husebyskogen?

Hei Njårdmedlem,



Vi kan bare beklage at skiparken ikke kan opprettholdes med dagens standard i anleggsperioden.



Å etablere produksjon av kunstsnø i Husebyskogen vil imidlertid være et betydelig inngrep der, som trolig vil utløse betydelige protester fra brukerne av dette friområdet og er noe vi ikke kommer til å gjøre.



Hilsen oss i prosjektet

Mener Vann- og avløpsetaten at det å omregulere et område langs Mærradalsbekken til friområde som alle i dag oppfatter som et friområde er gode erstatningsarealer for det som blir satt opp i området Husebyskogen?

Hei Ingolf,



at omregulering av et nedlagt renseanlegg vil være et godt erstatningsareal er det trolig enighet om. Dette omreguleringsarbeidet er i gang. For arealet som i dag er regulert til gravlund vil en omregulering sikre at dagens bruk av området forankres i en regulering og at en sikrer at området ikke benyttes til gravlund eller annet offentlig formål. Vi har startet dialog med Plan- og bygningsetaten om omregulering av dette området.



Hilsen oss i prosjektet

Hva skjedde egentlig med barnehagen på Sollerudstranda som Akersposten skrev om og som ikke visste hva som ville skje med den. Ble den flyttet?

Hei.

Vann-og avløpsetaten arbeidet i lang tid og la ned betydelige ressurser for å prøve å finne nye lokaler til barnehagen. Dessverre lyktes vi ikke med dette innen fristen barnehagen hadde satt for å opprettholde driften.

3. juli informerte styret i barnehagen at de la ned driften. Flere av de ansatte hadde da allerede fått seg nye jobber. Barna har fått plass i andre barnehager, og Vann- og avløpsetaten og styret i barnehagen har inngått en avtale om kompensasjon.

Hilsen oss i prosjektet

I februar 2020 sendte Vann- og avløpsetaten et brev til rektor på Huseby med kopi til FAU og skolens driftsstyre. Der står det:

"Sprengningstider

For å ivareta sikkerheten til de som ferdes i området har Vann- og avløpsetaten pålagt entreprenøren kun å utføre sprengningsarbeid etter skoletid fram til tunnelen fra Husebyjordet er på trygg avstand, ca. 200 meter inn i fjellet."



Vi har barn på Huseby og nå sprenges det daglig på overflaten til tross for etatens sikkerhetsbegrunnede lovnad om å ikke sprenge i skoletiden.

Spørsmål 1: Har ikke barnas sikkerhet lenger høyeste prioritet?

Spørsmål 2: Dersom dere nå anser sprengning som trygt; hvilke forhold er endret siden sikkerhetsvurderingen deres i februar?

Hei Niklas, takk for gode spørsmål. Dette er et tema som flere har kontaktet oss om i det siste. Svaret på spørsmål 1 er at sikkerhet fortsatt og alltid er høyeste prioritet. Dette er også årsaken til at vi dessverre måtte gå tilbake på tiltaket om å sprenge utenfor skoletiden. Vi er forsinket med oppstarten av arbeidet, og det er vurdert som tryggere å sprenge mens det er lyst ute. På denne tiden av året er dette på dagtid. Sikkerhet ved sprengning er viktigste fokus, og ved hver eneste sprengning har vi vakter på poster rundt i hele området som passer på at ingen er i nærheten, altså innenfor sikkerhetssonen for sprengningen. Svaret på spørsmål 2 er at vi er forsinket med oppstarten av anleggsarbeidet, og det at det nå er mørkt i tidsrommet vi planla å gjennomføre sprengninger. Dette gjør at vurderingene om hva som er tryggeste tidspunkt for sprengning endres.

Hilsen oss i prosjektet

Hei, hvordan ligger det an med gangkulverten ved Sørkedalsveien som er forespeilet ferdig 12/12? Dersom sikkerhet er viktig i prosjektet synes det viktig å prioritere å få denne på plass.

Hei Kjartan.



Det er en omfattende prosess å bygge denne gangkulverten/undergangen, og vi antar at den vil være ferdig iløpet av våren 2021.



Hilsen oss i prosjektet

Hei,



VAV har brutt flere løfter/avbøtende tiltak gitt før oppstart av prosjektet (f.eks. sprenging i skoletiden, spyling av lastebiler for redusert støv og planfri sykkelsti forbi anlegget) som påvirker oss som sykler/går/har tilknytning til området rundt anlegget.



To spørsmål:



Hvilket er det neste løftet dere har tenkt til å bryte?



Hva legger dere i ordene troverdighet og ærlighet?



Mvh.

Trond

Hei Trond.



Avgjørelsen om å sprenge i skoletiden ble fattet med utgangspunkt i at det er tryggest å sprenge når det ikke er mørkt. Når det gjelder spyling av lastebiler og planfri sykkelsti langs Sørkedalsveien er dette fasiliteter som det tar tid å bygge. Vaskeanlegget vil bli etablert så snart vi er ferdig med å opparbeide riggområde på Husebyjordet. Inntil videre vasker vi veien daglig, og overvåker støvsituasjonen. Den planfrie sykkelveien er under etablering, og vil trolig være klar våren 2021.



Som byggherre er vi opptatt av å være en forutsigbar aktør som nærmiljøet kan stole på. Vi forstår at det er negativt for tilliten til oss når vi må gå tilbake på noe vi har lovet, men sikkerhet er viktigere enn omdømme. Vi kan ikke annet enn å jobbe for å gjenopprette tilliten som er brutt. Generelt jobber vi for å holde tett kontakt med berørte naboer, og tilstreber at relevant og korrekt informasjon er tilgjengelig i flere ulike kanaler.



Hilsen oss i prosjektet

Når starter arbeidet i Makrellbekkdalen, hvor lenge vil det pågå og hvor mye sprengning blir det som vil høres i nabolaget?

Hei Terje,

arbeidet starter tidligst våren 2021, men vi kan ikke si noe mer nøyaktig nå. Akkurat nå jobber vi med noen optimaliseringer av driftsopplegget, så vi regner med å kunne gi mer presis informasjon om sprengningsarbeidet ved Husebybakken skipark på nyåret. Før vi starter med støyende arbeid i området kommer vi til å sende informasjon til alle som bor i nærheten. Det vil også bli SMS-varsel som man kan melde seg på for å få melding før hver sprengning.

Hilsen oss i prosjektet

56 millioner i konsulent-honorar for å lede prosjektet, ref avsløringene i Dagbladet og Aftenposten?! Og så sliter dere med å skaffe midler til støytiltak? Kanskje bruke noen av de millionene til å bygge støyskjerm mot t-bane eller overbygd miljøkulvert i Makrellbekkdalen istedenfor å kaste det ut av vinduet?

Hei Vidar. Fordi prosjekt Ny vannforsyning Oslo er finansiert over vanngebyret i Oslo kommune er ikke støyskjerm mot t-banen et tiltak vi kan gjennomføre, som følge av at dette ikke er et avbøtende tiltak som knytter seg direkte til støy fra prosjektarbeidene. I Makrellbekkdalen vil støytiltakene bli tilpasset belastningen fra prosjektet. Når det gjelder tallet på 56 millioner som du viser til, er det viktig å merke seg at tallet baserer seg på et stipulert tak for kontraktene det er snakk om. Tallet må ses på som et «worst case». Beløpet settes før tilbud hentes inn i en anskaffelsesprosess, og svarer ikke til verdien av de reelle kontraktene.



Hilsen oss i prosjektet

Hei! Hvis tunellen skader varmebrønner, f.eks. vinterstid, hvordan vil det bli kompensert? Gjelder jo både oppvarming og varmtvann.

Hei Helge.

Om varme-/energibrønner blir skadet i forbindelse med prosjektet vil de bli erstattet. Eiere av energibrønner som det er fare for at kan skades vil bli kontaktet før anleggsarbeidet på det aktuelle stedet slik at bl.a. behov for midlertidige løsninger kan bli klarlagt. Hvordan de midlertidige løsningene vil bli avhenger av mulighetene hos den enkelte.



Hilsen oss i prosjektet

Jeg skjønner at det er kjipt at man «sprenger i skoletid» på Huseby, men man må også sette det litt i perspektiv når de sprenget utenfor husene til folk i Makrellbekkdalen. Dette prosjektet er tungt for alle, men ærlig talt så må det være litt bråk ved siden av undervisningen på Huseby og hindringer i folks søndagsturer på Lysaker for å prøve å redusere det helvete man får med støy rett inn i stuen for alle de 200 husstandene med store vinduer fra soverom rett mot byggeprosjektet ...

Hei Ole, vi vil selvsagt ta hensyn til at mange naboer bor nært de planlagte arbeidene i Makrellbekkdalen, og vi planlegger støydempende tiltak. Demping av tunnelvifte er et av de aller viktigste støytiltakene vi gjør i dette området. Våre støyberegninger viser at god støydemping av tunnelvifte gjør stor forskjell på støynivået i Makrellbekkdalen.



Hilsen oss i prosjektet

Minner om at det i Makrellbekkdalen, i motsetning til rekreasjonsarealene på Lysaker eller turskogen på Huseby, er BOLIGER rundt som får støy HELE TIDEN!! Det er litt forskjell på et sted man er maks 2-3 timer i uken og et sted man er 24/7! Håper dere kan prioriterer å sikre oss mot støy HJEMME!!

Hei Vibeke, vi har stor forståelse for at det kan være belastende å bo tett inntil et anleggsområde over flere år, og tiltak for å dempe støy er viktig for å redusere belastningen. Akkurat nå jobber vi med noen optimaliseringer av driftsopplegget som kan gjøre at belastningen ved Makrellbekken blir redusert, og behovet for tiltak blir endret. Støytiltakene i området vil bli tilpasset belastningen. Demping av tunnelvifte er ellers et av de aller viktigste støytiltakene vi gjør i dette området. Våre støyberegninger viser at god støydemping av tunnelvifte gjør stor forskjell på støynivået i Makrellbekkdalen.



Hilsen oss i prosjektet

Hva gjør man med viftene i Makrellbekkdalen? Når «slås støyen på» her?

Hei Jon,



vi jobber for tiden med optimalisering av anleggsgjennomføringen og har ikke noe eksakt tidspunkt for når viftene begynner å gå. Vi bruker de aller nyeste og mest stillegående viftene som er tilgjengelig på markedet, og vi vil overdimensjonere dem sånn at de kan kjøres på lavere effekt, og dermed produsere mindre støy. Vi ser også på muligheten for å bygge inn viftene i tunnelen.



Hilsen oss i prosjektet

Barnehagene i nærområdet (f.eks på Hovseter) har ikke fått noen informasjon om at dere skal sprenge på dagtid. De bruker blant annet dalen ned mot Radiumhospitalet som turområde, men de hadde ikke hørt noe om dette før jeg nevnte det.



Hvordan tenker dere at det vil være om en gruppe barn er nede i dalen når dere spenger? Har dere vurdert å ha tilsyn eller lignende for å opplyse alle de som dere _ikke_ har informert om hastebeslutningen deres?

Hei Espen! Vi har kontakt med barnehagene som er nærmest, men vi er enige med deg i at det kan være flere barnehager i området som iblant går tur i nærheten, og som burde få informasjon. Vi skal sørge for å ta kontakt med dem innen kort tid, slik at de er informert om prosjektet og vet hvordan de kan melde seg på sms-varsel. Takk for oppfordringen! Ellers er det viktig å presisere at vakter passer på at ingen kan bevege seg inn i området som er avsperret ved sprengning.

Hilsen oss i prosjektet

Hva er det som hindrer gjennomføringen av den i 2016 vedtatte lokalvei mellom Gjenbruksstasjonen og Radiumhospitalet (Kjørevei S-4886.192.16)?

Saken er nå hos Bymiljøetaten, men jeg kommer ikke videre. Har også prøvd gjennom Ullern Bydel.

Hei Thor, dette er nok en sak som Bymiljøetaten kan svare deg bedre på enn oss. Det letteste er kanskje å ta kontakt med dem, og høre hvordan de ligger an med å svare deg dersom det er en stund siden du tok kontakt. Hilsen oss i prosjektet.

tar dere godt nok vare på framkomligheten for skolebarn også til vintern

Hei Pål, det er Bymiljøetaten eller Statens vegvesen som har ansvar for brøyting av veier om vinteren. Det er tilrettelagt for at turstien som er flyttet ved Husebyjordet kan brøytes. Denne vinteren når gang- og sykkelveien langs Sørkedalsveien er stengt vil vi bistå med vintervedlikehold av stien. Sikkerhetstiltakene som er satt i gang vedvarer så lenge prosjektet pågår.



Hilsen oss i prosjektet

Håper dere får dempet viftene i Makrellbekkdalen. Minner om at dette er et sted folk BOR, og oppholder seg 24/7, i motsetning til rekreasjonsområder som ellers berøres.

Hei Jon, det kan vi bekrefte. Demping av tunnelvifte er et av de aller viktigste støytiltakene vi gjør i dette området. Våre støyberegninger viser at god støydemping av tunnelvifte gjør stor forskjell på støynivået i Makrellbekkdalen.



Hilsen oss i prosjektet

Jeg har fått tilbakemelding om at en "sjøvannledning" fra Bærum til Oslo til eksiterende reservoarer på Akershus og under gamle Norges bank er vurdert.



Mitt konkret spm er nå som tidligere: Jeg ønsker å vite hva konklusjonen på denne vurderingen ble?

Hei Per, en rekke alternative løsninger er vurdert i konseptvalgutredningen for prosjektet, og blant disse var den nevnte sjøvannledningen fra Bærum til Oslo. Konklusjonen var at en slik løsning var mindre egnet for prosjektet enn andre aktuelle løsninger. Prosjektet arbeidet derfor videre med andre løsninger, slik som løsningen som vi nå bygger, som ble vedtatt i november 2019.

Hilsen oss i prosjektet

Blir det noe igjen av Sollerudstranda til friluftsaktiviteter?

Har dere tegnet inn ny trasé for Kyststien ? Den blir ikke stengt - (?) har vi hørt tidligere

Hei Liv, ja det blir det. Riggområdet på Sollerudstranda vil bare dekke en del av stranden, og det vil fortsatt være mulig både å bade og bruke kyststien. Vi forstår at det kanskje ikke vil være like idyllisk med et riggområde på stranda, men det er ellers ingenting i veien for å bruke friområdet. Kyststien er allerede lagt om slik at den går utenom riggområdet, og den vil være åpen hele tiden. Hvis du er nysgjerrig på hvor riggområdet vil være, finner du et interaktivt kart på nettsiden vår under “Berørte områder”: oslo.kommune.no/vannforsyning-oslo



Hilsen oss i prosjektet

Måler dere verdiene av rystelsene som oppstår under sprengningen i skolegården/i skolebygget på Huseby skole? Jeg ber om at dere gjør dette snarest og kontinuerlig i tiden fremover, og at resultatene både offentliggjøres og kommenteres av kommuneoverlege.

Hei Torgunn, ja det gjør vi. Dette er en av mange ting som vi følger med på i forbindelse med arbeidet. Rystelsene måles på flere punkter i området, blant annet ved Huseby skole, ved hver eneste sprengning. For Huseby skole ligger rystelsene fra sprengninger så langt, godt under grenseverdiene for hvor mye rystelse som er tillatt. Vi mennesker er følsomme for sprengninger, og kan merke ubehag fra selv små vibrasjoner, selv er langt unna å utgjøre noen fare for skade på verken bygg eller mennesker.



Når det gjelder tilgang til målinger er det slik at vi ikke gir ut ikke-kvalitetssikret måledata, men vi kan gi innsyn i de offentlige dokumentene knyttet til måling som utarbeides som en del av rapportering. Dette kan man be om innsyn i på lik linje med andre innsynsbegjæringer i kommunen. Vi kommer også til jevnlig å legge ut informasjon til publikum.



Hilsen oss i prosjektet

Det er påfallende mye mer søle, grus og støv på Sørkedalsveien rundt anlegget. Dette fører til veldig dårlig luftkvalitet. Hva gjøres for å vaske veiene? Hva gjøres for å kontrollere at luftkvaliteten er akseptabel på skoleveien og i skolegården til Huseby skole? MVH Benedicte Ramm

Hei Benedicte, dette er vi klar over at er en utfordring akkurat nå, og det beklager vi.

Vi jobber med å få lagt inn vann på riggområdet og etablere en vaskestasjon for lastebiler. Når vi er kommet lengre i arbeidet med å opparbeide riggområdet, vil vi lettere kunne spyle kjøretøy før de kjører ut på veien. I tillegg vil det bli lagt asfalt på anleggsveiene inne på området, som gjør at det vil bli mindre søle og grus som dras ut fra området. Sørkedalsveien rengjøres jevnlig, og vi jobber for å begrense ulempene. Når det gjelder luftkvalitet, følges dette opp med egne målere som en del av overvåkingsprogrammet i prosjektet.



Hilsen oss i prosjektet

Hei,



Støvproblemtikken som dukker opp med en gang det er tørt vær har blitt et meget godt eksempel på at VAV og entrepenør ikke bryr seg om omgivelsenene rundt anleggsområdet!



På deres nettsider (https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-vannforsyning-oslo/berorte-omrader/#gref) står det skrevet:



«En rekke tiltak for å begrense belastningen fra prosjektet er på plass for områdene hvor arbeidet starter i 2020. Dette innebærer blant annet spyling av kjøretøy og masser før utkjøring på vei, samt rengjøring av vei, støydemping av tunnelvifter og utplassering av trafikkvakter.»



Spørsmål:



Synes dere selv det tidvis har vært en betydelig støvproblematikk langs Sørkedalsveien?



Hvorfor praktiserer dere ikke det som dere skriver på nettsidene at dere skal gjøre av tiltak?



Hvorfor legges det ikke en anleggsvei med grus-/pukkdekke fremfor å kjøre rundt i leire/jord, og videre fylle veiene rundet Huseby/Røa med søle som blir til støv?



Hvor og med hvilken frekvens presenteres støvmålinger for offentligheten (ala http://www.luftkvalitet.info/)?



Hvor og med hvilken frekvens presenteres støymålinger for offentligheten?

Hei Anders, takk for gode spørsmål. Vi bryr oss om omgivelsene rundt anleggsområdet! Utfordringen akkurat nå er at vi er i en tidlig fase hvor vi ikke er ferdig med å opparbeide anleggsområdet. Alt som skal være på anleggsplassen er derfor ikke på plass ennå. Det gjør at skitt og møkk lettere dras ut på veien, og selv om vi har biler som rengjør veien daglig, er det utfordrende å holde det rent til enhver tid. Dette vil bli bedre når vi har kommet litt lenger i arbeidet, og har tilgang på vann på plassen til for eksempel å spyle kjøretøy før de kjører ut på veien. Anleggsveiene inne på plassen vil også bli asfaltert etter hvert. TIltakene beskrevet på nettsiden kommer til å gjelde for prosjektet, men vi er rett og slett i en så tidlig fase at dette ikke er på plass helt ennå.



Vann på anleggsplassen vil etter planen være på plass ca. februar/mars 2021.



Når det gjelder målinger av støv, vil vi ikke gi ut ut ikke-kvalitetssikret måledata fortløpende, men vi kan gi innsyn i de offentlige dokumentene knyttet til måling som årlig rapporteres inn til fylkesmannen. Innsynsbegjæringer på dette behandles på lik linje med andre innsynsbegjæringer i kommunen.

Vi kommer også til jevnlig å legge ut informasjon til publikum.



Hilsen oss i prosjektet

Blir det nå miljøkulvert i Makrellbekkdalen? Dette betyr veldig mye for oss og alle naboer som bor oppover i åssidene der. Viktig!

Hei Hansen,

støytiltakene vil bli tilpasset belastningen. Akkurat nå jobber vi med noen optimaliseringer av driftsopplegget som kan gjøre at belastningen ved Makrellbekken blir redusert, og behovet for tiltak blir endret. Dette må vi derfor komme tilbake til.



Vi vet hvor viktig dette er for naboene, og at dere som bor i området ønsker svar fra oss. Vi kommer til å komme med informasjon så snart vi har det.



Hilsen oss i prosjektet

Hei,



Jeg hører gode ting om Viftene i makrellbekkdalen! Dette er kanskje det viktigste forholdet for oss naboer i området og om disse dempes godt er det gull verdt for oss.

Hei Martin, vi er enige! Demping av viftene er kjempeviktige å få på plass for å dempe støy i dette området :)



Vi bruker de aller nyeste og mest stillegående viftene som er tilgjengelig på markedet, og vi vil overdimensjonere dem sånn at de kan kjøres på lavere effekt, og dermed produsere mindre støy. Vi ser også på muligheten for ytterligere dempetiltak på viftene.

Da planene for arbeidet på Hundejordet ble godkjent står det også å lese at det skal etableres vaskeplass for lastebilene som kjører stein/masse ut fra anleggsplassen.

Det har nå pågått arbeid med å fjerne og kjøre bort all jord fra området men lastebilene som kjører ut er fulle av slam som har avleiret seg på Sørkedalsveien. Når det er fuktig/våt veibane fører det til tilsvining av alle kjøretøy som kjører forbi/i nærheten av anleggsområdet. Hvorfor ble det ikke etablert vaskeplass før utkjøringen av masse startet. Det som har skjedd hittil er brudd på oppstartstillatelsen?

Hei Svein, det stemmer at det vil bli etablert et vaskeanlegg for kjøretøy før de kjører ut på vei, men vi er fortsatt i en så tidlig fase at dette ikke er på plass ennå. Det vil komme på plass når vi har fått lagt inn vann til riggområdet og har kommet litt lenger i arbeidet med å opparbeide riggområdet. Vi anslår at vi vil ha tilgang på vann på plassen ca. februar/mars. Etter dette vil vaskeanlegget være etablert innen kort tid. Det er altså ikke et brudd på tillatelsen til å sette i gang, men en ordning vil være på plass til vi begynner på selve tunnelen. Inntil videre rengjøres veien daglig, men det er unektelig litt ekstra utfordrende å holde veibanen ren i det våte været som har vært i det siste. Vi kan ikke annet enn å takke dere som bor i nærheten for at dere er tålmodige med oss. Det vil bli bedre når vi har kommet litt lenger.



Hilsen oss i prosjektet

