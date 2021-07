– Du verden for et tilbud dette er! For en mulighet, sier Inger, en av dem som var med Rosa buss til IKEA i Bydel Alna onsdag.

Publisert: 01.07.2021 kl 10:20

OSLO: – Og så hyggelig! fortsetter Ingebjørg. De bor begge i Bydel Nordre Aker. Sammen med folk fra Bydel Ullern var de onsdag på tur til Bydel Alna som – etter utvidelsen av tilbudet til Rosa busser – nå er innen rekkevidde for folk på denne siden av byen.

– Dette er både en nytte- og hyggetur, sier Tove fra Bydel Ullern. Sammen med seniorveilederne Mari Bilben og Kirsten Belck-Olsen fra henholdsvis Ullern og Nordre Aker samt Akersposten, prøvde man ut noe helt nytt; en plukk-opp-tur med Oddgeir ved rattet i den rosa bussen.



– Dette tilbudet er nesten for godt til å være sant, sier bussjåføren, som var med i praten. Latteren satt løst. Han også ser fram til at det nå blir mulig å bestille slike turer.

Plukk-opp-turer

Det vil si at man kan lage turer hvor flere kan bli enige om å reise sammen – med samme rosa buss – til et felles sted. Det vil si at hvis to-tre-fire personer kan tenke seg å reise til et eller annet sted sammen, så lar det deg gjøre. Dette gir langt flere brukermuligheter for dem som er over 67 år i bydelene som tilbyr rosa busser.

– Det er så viktig at vi mennesker klarer å skape gode hverdager enten det gjelder opplevelser eller det å gjøre det enkelt å komme til butikker for å kjøpe det en trenger, sier Bilben. Hun er svært glad for de mulighetene som Rosa busser gir dem over 67 år.

– At de Rosa bussene nå kjører på kryss og tvers i seks bydeler, åpner for noen helt andre muligheter med hensyn til å komme seg ut og få nye inntrykk og opplevelser, sier Belck-Olsen. Hun trekker også fram at det å handle i butikk er en viktig del av å bestemme over sitt eget liv.



Nå kan man ta Ruters aldersvennlige transport – som de Rosa bussene egentlig heter – helt fra Lilleaker og Røa – gjennom både Nordre Aker, Sagene og Bjerke – og til Furuset, Ellingsrud, Tveitasenteret og til IKEA i Bydel Alna.

– Tenk hvilke muligheter dette gir med hensyn til å bli kjent i deler av Oslo hvor en ellers ikke er så ofte, sier Bilben og legger til at det kan være hyggelig å ta med seg reise- og turfølge.

Seniorveileder i Nordre Aker, Kirsten Belck-Olsen (til v.), hadde kopiert opp kart over de seks bydelene og skrevet inn ulike steder av interesse og delte ut. Seniorveileder Mari Bilben i Bydel Ullern til høyre. Et bedre kart vil være av stor betydning for at flere kan finne fram til spennende steder å reise til. Foto: Bjørg Duve

Bedre kart

– På denne måten kan man gå på oppdagelsesturer i egen by, fortsetter Belck-Olsen. Hun hadde kopiert opp kart over de seks bydelene og skrevet inn ulike steder av interesse å kunne dra til, og delte ut.

– Å så bra! utbrøt reisefølget.

– Takk!

– Her må det kunne lages enda bedre kart for å vise hvilke muligheter som finnes innenfor de ulike bydelene, sier seniorveilederen i Bydel Nordre Aker. Hun hadde skrevet inn flere steder av interesse på kartet Ruter har i sin brosjyre.



– Det er nødvendig, slik at folk som kommer flyttende til bydelen – ja kanskje flytter til Oslo for første gang – skal kunne få en bedre mulighet til fullt ut å gjøre seg nytte av dette fantastiske tilbudet, sier Bilben.

Selv for kjentfolk er det ikke lett å vite hvor bydelsgrensene går. Monolitten er i Bydel Ullern. Hovedinngangen til Vigelandsparken er i Bydel Frogner – men hvor er bydelsgrensen?

Over hele byen - når?

Eldrebyråd Robert Steen sa til Akersposten i juni:

– Jeg vil ha Rosa busser over hele byen. Helst allerede fra neste år.



Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune.

Om det blir en realitet allerede neste år, gjenstår å se, men at det er et ønske fra hans side, er det ingen tvil om. Han var med en gruppe eldre på opplevelsestur med Rosa busser til Roseslottet, og han sa også følgende:

– Følelsen av å bestemme at du vil dra ut og hvor du vil dra, er fantastisk!

Marka

For mange er marka fristende. Lillomarka, Maridalen, Frognerseteren og Sørkedalen er nå turområder man lett kan komme til og fra. Det er bare å bestille tilbaketur også.

– Fra dør til dør-buss i seks bydeler, det åpner et hav av muligheter, sier Tove.

– Det å kunne reise sammen med en eller flere er gull verd, sier Ingebjørg.



Det er ingen tvil om at de nå vil spre budskapet om at Rosa busser er en fantastisk mulighet.

– Nå må jeg tenke på hvordan jeg og de jeg kjenner, kan komme oss ut sammen, sier Inger. Hun vil så absolutt være med på å spre det glade budskap.

De er samstemte om følgende:

– Bussene gir oss en utrolig frihetsfølelse. Her er det mange muligheter - vi må bare ta dem!



– Jeg kjører mange som skal spise lunsj med en eller flere venner, sier bussjåfør Oddgeir og legger til at han opplever disse turene som meget trivelige.

Her er bydelene som nå tilbyr rosa busser for dem over 67 år.

Et åpnere samfunn

De to seniorveilederne er opptatt av hvordan samfunnet skal åpnes opp igjen. Det at eldre – og ofte enslige – er blitt bedt om å holde seg hjemme over så lang tid, kan gjøre det tyngre å komme i gang igjen.

– Vi tror jo at når tilbud som frister starter opp igjen etter sommeren, vil det få en god del i gjenge igjen, sier Bilben.

Belck-Olsen sier seg enig.

– Derfor oppfordrer jeg folk til å gjøre seg bruk av de Rosa bussene, men gjør det allerede nå. Kanskje kan en få langt mer ut av sommeren, enn det en trodde på forhånd. Det krever noe å ta initiativ, men ved å bruke dette tilbudet blir du fraktet fra dør til dør og du kan dele opplevelsen sammen med noen. Det er strålende, sier Kirsten Belck-Olsen.

– En må ikke vente på at tilbud skal ta til igjen på de ulike seniorsentrene i Oslo kommune, sier Mari Bilben og legger til at en kan skape gode opplevelser både for en selv og andre ved å ta initiativ til fellesskap – enten det er til nytte eller hygge.



– Eller begge deler, skynder Mari Bilben seg å si.