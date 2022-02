Nektes innsyn i Røatunnel

Valg av konsept for Røatunnel skulle vært lagt frem i fjor. Nå er det nektet innsyn i hva Bymiljøetaten foreslår og kvalitetssikring av forslaget.

Publisert: 28.02.2022 kl 17:23

RØA: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel sa kategorisk til Akersposten høsten 2021 at konseptvalgforslag og kvalitetssikring skulle legges frem før året var omme:

Bymiljøetaten har levert et faglig underlag til byrådsavdelingen for valg av konsept, og dette underlaget er nå under ekstern kvalitetssikring. Det vil bli lagt fram en sak for bystyret om valg av konsept innen utgangen av året.

Leder av Høyres bystyregruppe, Anne Haabeth Rygg, ville i desember 2021 vite hvor det ble av saken som skulle legges frem innen utgangen av året.

29. desember 2021 svarer byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG):

Bymiljøetaten har levert et faglig underlag for valg av konsept for Røakrysset, og dette underlaget har gjennomgått ekstern kvalitetssikring i høst. Forberedelse av saken tar dessverre noe mer tid enn planlagt. Jeg legger opp til at saken vil avgis fra byrådet i løpet av første kvartal 2022. Bruken av de avsatte midlene vil være avhengig av bystyrets valg av konsept for Røakrysset.

Helt uforståelig

To tredeler av kvartalet er gått og bystyret venter på at byrådet skal legge frem saken. I mellomtiden har Høyre i bystyret bed om innsyn i hva som er Bymiljøetatens redegjørelse for konsept, lang eller kort tunnel, og hva kvalitetssikringen viser. Det blir ikke gitt tillatelse til innsyn, med begrunnelse i ulike deler av offentleglova. Det får Anne Haabeth Rygg til å reagere.

- Det er helt uforståelig for meg hvorfor byråder holder prisen på Røa-tunnelen hemmelig. Det er tross alt ikke snakk om forretningshemmeligheter, bare hva et eksternt konsulentselskap mener det vil koste å bygge henholdsvis kort eller lang tunnel. Dette er en tunnel som byrådspartiene har undertegnet på at skal bygges, og som det blir stadig viktigere å komme i gang med. Jeg møter for tiden i forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 hvor vi etter planen skal vedta nye takster i bomringen innen utgangen av mars, men det er helt umulig å vite hvilke tall vi skal forholde oss til, sier Anne Haabeth Rygg, leder av Oslo Høyres bystyregruppe.

Oppleves som meningsløst

Hun mener at forsinkelsen rundt Røatunnel og andre prosjekter har store konsekvenser for den videre utviklingen.

- Ikke vet vi om Arbeiderpartiet i regjering vil holde valgløftet sitt om å bidra med 70 % av kostnadene til store kollektivprosjekter i Oslo, som for eksempel Fornebubanen. Ikke vet vi hva nye Majorstuen stasjon vil koste, for byrådet somler med å velge konsept. Når byrådet heller ikke vil fortelle oss hva det vil koste å bygge Røa-tunnelen er forhandlingene i ferd med å oppleves som meningsløse, sier Rygg og fortsetter

- Det ene store utbyggingsprosjektet etter det andre i Røakrysset er nå stanset av Oslo kommune. Hvert av disse prosjektene innebærer at behovet for en tunnel som kan fjerne gjennomgangstrafikken mellom Oslo og Bærum blir stadig større. Hadde vi fått en prislapp vi kunne forholde oss til nå kunne vi kanskje fått de ulike utbyggerne med planer i Røakrysset til å bli med på spleiselaget gjennom å betale grunneierbidrag. Det er ganske åpenbart at de kan selge boliger til en høyere pris, om trafikkbelastningen i krysset går ned, sier Rygg.

Fikk også avslag

Akersposten har også bedt om innsyn i dokumentene, men fått avslag med begrunnelse i offentleglova:

Vi viser til din henvendelse om innsyn av 22.02.2022 i konseptvalganbefaling for Røa-krysset og ekstern kvalitetssikring av denne. Vi kan ikke gi innsyn i dokumentene du ber om. Konseptvalganbefaling for Røa-krysset kan unntas fra offentlighet etter offentleglova § 14 første ledd, og vi har besluttet at vi i dette tilfellet ikke kan gi merinnsyn i opplysningene. I merinnsynsvurderingen etter offentleglova § 11 har vi lagt vekt på at dokumentet det bes om innsyn i er del av et pågående internt saksforberedende arbeid hvor det er behov for å bevare en åpen og fortrolig intern dialog med underliggende etat. Dette hensynet veier i denne saken tyngre enn hensynet til offentligheten. Kvalitetssikringsrapporten kan unntas fra offentlighet etter offentleglova § 15 andre ledd jf. §12 c, og vi har besluttet at vi i dette tilfellet ikke kan gi merinnsyn i opplysningene. I merinnsynsvurderingen etter offentleglova § 11 har vi lagt vekt på at dokumentet det bes om innsyn i er del av et pågående internt saksforberedende arbeid, og hvor hensynet til arbeidsro i det saksforberedende arbeidet i dette tilfellet veier tyngre enn hensynet til offentlighet.

