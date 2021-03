Er den beste løsningen for skolesituasjonen å samle 1300 elever på ett sted, med et alderssprik fra 6 til 16 år?

Publisert: 09.03.2021 kl 09:05

I januar informerte Utdanningsetaten (UDE) ledelsen ved Smestad skole om de nye planene for Smestad skoles tomt. UDE ønsker å regulere for en fireparallell barneskole og en seksparallell ungdomsskole på dagens skoletomt for Smestad skole. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap støtter planene, som blant annet innebærer på sikt at skolens idrettsbane og skolehage kan forsvinne.

Høyre er sterkt uenig med planene til UDE, og har sagt ett klart nei siden planen ble kjent. En skoletomt som skal huse rundt 1300 elever med et alderssprik fra 6 år til 16 år, mener Høyre ikke vil skape et trygt skolemiljø, spesielt ikke for de aller yngste. Høyre stilte spørsmål til byråden om størrelsen og antall elever på den planlagte skoletomten.

Byråd Inga Marte Torkildsen svarer at «Dersom det skulle bli aktuelt å foreslå ungdomsskolekapasitet på Smestad vil det være i form av en separat ungdomsskole. Dette innebærer i så fall at det blir to separate skoler, som hver skal tilfredsstille kravene til kvalitet i læringsmiljøet.» Høyre ber nå UDE og byrådet om å se på skolene som en enhet, selv om skolene skal driftes separat. Dette fordi skolene skal ligge på samme tomt og elevene vil gå hånd i hånd til skolen, mens de er på skolen og hjem fra skolen. Skal man se på læringsmiljø og trivsel for den planlagte skoletomten mener Høyre man må se på en samlet enhet.

Ved en utvidelse av elever og bygg på tomten er Høyre engstelig for elevenes utearealer, og da spesielt skolehagen. Det er viktig å spesifisere her at en erstatning av uteareal på tak eller grønne fasader ikke kan erstatte grøntområder og lekearealer på bakkeplan, spesielt ikke en skolehage.

I tillegg til utearealene er Høyre spesielt engstelig for trafikkbildet og skoleveiene. Trafikksituasjonen i området (f.eks Monolittveien, Priorveien og lille Smestadkryss) er allerede verre enn ønskelig. En dobling av antall elever som skal ferdes til og fra skolen vil så absolutt forverre denne situasjonen.

Høyre, sammen med Venstre, har tidligere foreslått Statnett-tomten som en mulig tomt for skole. Tomten ligger i et mindre trafikkert område og i nærheten av grøntområder og kollektivtrafikk. Til Høyres spørsmål om hvorfor ikke denne tomten er valgt til ny ungdomsskole eller om byråden har vurdert tomten fikk de som svar; «flere aktuelle tomter er under sondering. Noen av disse tomtene kan være i privat eie i dag. Jeg ønsker ikke å uttale meg rundt hvilke tomter som er mer eller mindre aktuelle, dette av hensyn til kommunens forhandlingsposisjon ved eventuelle kjøpsforhandlinger».

Høyre har bedt UDE se på muligheten for heller å utvide Smestad skole til en seksparallell barneskole, noe som også støttes av skolens ledelse. I tillegg foreslår nå Høyre å regulere nye Hoff skole til en ren ungdomsskole for å dekke inn noe av det behovet. Det er ingen tvil om at vi trenger flere skoleplasser i bydelen, og at behovet på ungdomstrinnet allerede er prekært.

Ingrid Hopp

Gruppeleder i Ullern Høyre

Nestleder i bydelsutvalget i Bydel Ullern

Birgit Osnes (H)

Leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite